Weil die Ehe schlicht nicht mehr funktionierte, trennten sich Marion und ihr Mann nach langer Ehe. Doch wie bringen Sie das den Kindern bei? Und wer bekommt das gemeinsame Haus?

Liebe Frau Peirano,

ich stecke in der schlimmsten Krise meines bisherigen Lebens. Ich bin 53 und Lehrerin. Mein Mann und ich hatten immer unsere Konflikte, aber jetzt steht unsere Ehe am Endpunkt. Wir haben uns getrennt, weil wir immer wieder wegen Kleinigkeiten Streit hatten, nichts mehr zusammen unternehmen konnten und ich emotional verhungert bin.

Wir haben zwei Kinder, Lea (18) und Markus (20).

Vor einem Jahr habe ich dann eine kürzere Affäre gehabt, wofür ich mich auch schäme. Ich habe die Affäre recht schnell beendet und meinem Mann davon erzählt. Das führte dann zur endgültigen Trennung.

Die Trennung von meinem Mann kann ich jetzt verkraften. Die Gefühle sind über die Jahre auf der Strecke geblieben. Manchmal denke ich, dass ich mich viel früher hätte trennen sollen, weil wir einfach nicht zusammen passen.

Aber ich kann mit ihm überhaupt nicht reden, und er mauert und provoziert mich indirekt, wo er nur kann. Wir müssen jetzt entscheiden, wer aus dem Haus auszieht, das uns gemeinsam gehört. Wir beide wollen dort bleiben, weil wir viel Mühe und Geld hineingesteckt haben und es ein ganz besonderes Haus ist. Er meint, wir können dort ruhig gemeinsam wohnen bleiben. Er würde nicht ausziehen. Wahrscheinlich sagt er das, weil er ein dickeres Fell hat als ich und das einfach aussitzt, bis ich es nicht mehr aushalte.

Und dann ist meine große Sorge, dass er die Kinder gegen mich aufhetzt, weil ich eine Affäre hatte, und er dann vor den Kindern gut dasteht und ich als diejenige, die die Ehe kaputt gemacht hat. Noch wissen die Kinder nicht, dass wir uns getrennt haben.

Was kann ich nur machen, damit ich die Trennung einigermaßen gut hinter mich bringe?

Viele Grüße

Marion V.

Liebe Marion V.,

das klingt nach einer sehr verfahrenen Situation, in der Sie da gerade stecken. Sicher ist es bei den Kommunikationsproblemen, die Ihr Mann und Sie haben, auf lange Sicht eine gute Lösung, wenn Sie sich trennen. Schließlich ist es ja keine schöne Vorstellung, dass Sie beide noch über Jahrzehnte zusammen bleiben, insbesondere wenn die Kinder bald aus dem Haus sind. Eine schwierige Ehe kann einen zermürben und über die Zeit auch verbittern.

Durch die Trennung haben Sie die Möglichkeit, den nächsten Lebensabschnitt so zu planen, wie es Ihnen jetzt entspricht. Darin liegt eine große Chance! Und in einigen Jahren werden Sie wahrscheinlich auf diese Krise zurück schauen und sagen: "gut, dass ich es durchgezogen habe."

Jetzt geht es darum, die Trennung einigermaßen geschickt und sauber abzuwickeln, damit bei Ihnen, Ihrem Mann und den Kindern keine großen Kollateralschäden entstehen.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

In Bezug auf die Kinder würde ich Ihnen empfehlen, das Gespräch mit den Kindern zu suchen und Ihnen ehrlich zu erzählen, dass Ihr Mann und Sie sich getrennt haben. Kinder möchten natürlich genau wissen, was das für sie bedeutet, und es wäre gut, ihnen das ehrlich zu erzählen und ihnen natürlich in dem Alter auch Raum für eigene Gestaltung und Wünsche zu geben.

Sie sollten dabei erzählen, dass die Kinder ihr Elternhaus auf jeden Fall behalten und einer von Ihnen dort wohnen bleibt und der andere sich eine schöne Wohnung oder ein Häuschen sucht. Sie können erzählen, was für einen Kontakt Sie sich mit den Kindern vorstellen - und dabei ist wichtig, dass Sie in einer konkreten Bildersprache sprechen. Zum Beispiel: Wir können dann öfter mal eine Pizza essen gehen oder ins Kino/ Wir fahren dann auch mal zu dritt in den Urlaub und gehen wandern wie früher/ auf jeden Fall hat derjenige, bei dem ihr nicht wohnt, ein Zimmer, in dem ihr immer willkommen seid.

Sie könnten sagen, dass Sie mit Ihrem Mann wahrscheinlich wenig Kontakt nach der Trennung haben werden, weil Sie sich nicht gut verstehen, aber dass Sie darauf achten, dass die Konflikte nicht vor den Kinder ausgetragen werden.

Überlegen Sie sich gut, wie Ihre Haltung zu der Zukunft mit den Kindern ist und was Sie aufrichtig versprechen können. Das schafft Sicherheit und Vertrauen.

Dann können Sie Ihre Kinder - einzeln oder gemeinsam - fragen, ob sie etwas über die Gründe für die Trennung erfahren wollen. Wenn nicht, sagen Sie den Kindern, dass sie jederzeit zu Ihnen kommen und darüber reden können. Wenn ja, sollten Sie als Grund für die Trennung nennen, dass Sie und Ihr Mann sich schon seit langer Zeit nicht gut verstehen, sich häufig streiten und leider die Konflikte nicht lösen können, vom Charakter sehr unterschiedlich sind und sich dadurch gegenseitig wenig Liebe geben konnten.

Es ist ganz wichtig, dass Sie dabei nicht schlecht über Ihren Mann sprechen, denn letztlich belasten Sie damit die Kinder. Die Kinder können sich in dem Alter selbst ein Bild machen, und sie möchten oder sollten nichts Negatives über Ihre Eltern hören, schon gar nicht vom anderen Elternteil. Über kurz oder lang werden die Kinder sich wahrscheinlich bei dem Elternteil wohler und freier fühlen, der sie aus den Konflikten heraus hält, emotional stabil ist und ihnen ein Recht auf ihre eigenen Gefühle und Standpunkte lässt.

Sie können Ihre Affäre in dem Rahmen auch erwähnen und sagen, dass so etwas nicht gut ist, aber leider oft passiert, wenn die Partner sich gegenseitig nicht genug Liebe und Anerkennung geben. Sie können sagen, dass Sie die Affäre von alleine beendet haben und dass sie nicht der Trennungsgrund ist, sondern ein deutliches Zeichen dafür, dass es Probleme in Ihrer Ehe gibt.

Suchen Sie sich eine Therapeutin und/oder gute Freundinnen, mit der Sie Ihre Probleme besprechen können und belasten Sie auf keinen Fall die Kinder mit negativen Gefühlen aus erster Hand.

Die Frage, wer das Haus bekommt, klingt hochexplosiv. Ich rate Ihnen dringend, VOR dem Auszug (entweder Ihrem oder dem Ihres Mannes) zu klären, wer das Haus behält, wie der Wert de Hauses geschätzt wird und wann derjenige, der bleibt, den anderen auszahlen muss.

Wenn solche Fragen bei sehr zerstrittenen Paaren erst NACH dem Auszug geklärt werden, werden sie oft von dem, der im Haus bleibt, hinausgezögert, weil der andere ja wenig Handhabe zur Beschleunigung in der Hand hat.

Am besten wäre es, Sie lassen sich erst anwaltlich über die finanziellen Fragen wie Unterhalt und Aufteilung des Besitzes beraten und schlagen dann Ihrem Mann vor, eine Mediation zu machen.

Bei einer Mediation geht es im darum, zusammen mit einer ausgebildeten oft juristischen oder psychologischen Mediatorin GEMEINSAM eine Lösung auszuhandeln. Die daraus erarbeitete Trennungsfolgenvereinbarung wird dann von jedem einzeln juristisch geprüft und gilt dann wie ein Vertrag.

Eine Mediation ist ein kluger Weg, um Anwaltskosten und gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Erst wenn eine Mediation gescheitert sein sollte, können Sie immer noch den Weg über zwei Anwältinnen gehen, was aber aus meiner Erfahrung eine zusätzliche Belastung für alle Beteiligten ist.

Ich hoffe, dass Sie diesen steinigen Weg gut hinter sich bringen können und immer mal nach vorne auf ein entspannteres Leben schauen können.

Herzliche Grüße

Julia Peirano