Als Elena ihren Freund kennenlernte, fand sie anziehend, dass er älter und erfahrener war. Und konnte sich eine Zukunft und Familie mit ihm vorstellen. Doch seit sie weiß, dass auch seine anderen Freundinnen deutlich jünger waren, hat sie Zweifel. Kann sie sich seiner Absichten sicher sein?

Liebe Frau Peirano,

ich bin 29 und seit einem halben Jahr mit einem deutlich älteren, beruflich erfolgreichen Mann zusammen (Jan, 49). Am Anfang war ich über den Altersunterschied auch etwas erschrocken und meine Freunde und auch meine Eltern haben Sprüche gemacht.

Aber wir verstehen uns sehr gut, er gibt mir das Gefühl, dass ich sehr attraktiv bin und wir haben auch sehr guten Sex.

Ein Grund, warum ich mich in ihn verliebt habe, ist, dass er schon zwei Kinder aus erster Ehe hat. Die sind jetzt 17 und 19. Ich dachte, er ist ein Familienmensch und er hat auch so Andeutungen gemacht, dass unsere Kinder bestimmt süß aussehen würden. Ich will auf jeden Fall Kinder haben und auch nicht mehr so lange warten. Ich dachte mir, dass er ein guter Partner wäre, um Kinder zu haben, da er schon so fest im Leben steht und Erfahrung hat.

Seine Ex-Frau und seine Kinder kenne ich übrigens noch nicht. Die beiden sind seit elf Jahren getrennt und haben kaum Kontakt. Aber vor einiger Zeit war eine gute Freundin von ihm zu Besuch. Sie ist in seinem Alter. Sie hat mich unter vier Augen gefragt, was ich von ihm will (ob ich Familie mit ihm will) und hat mich unterschwellig gewarnt. Sie hat mir die Fotos von seinen vorherigen Freundinnen gezeigt, und ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Die Freundinnen waren alle sehr attraktiv und in meinem Alter. Ich habe Jan darauf angesprochen, ob er sich bewusst junge Frauen auswählt und er druckste etwas herum und meinte dann, dass er Frauen über 40 nicht mehr anziehend findet und auch keine Lust hat auf so problematische Themen. Mit mir könnte er sich besser unterhalten und es sei lockerer.

Dann habe ich ihn noch einmal direkt auf das Thema Kinder angesprochen und ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, noch einmal Kinder zu bekommen. Er wich etwas aus und meinte, es sei nicht ausgeschlossen, aber er würde erst warten wollen, bis seine Kinder mit der Ausbildung fertig sind - auch aus finanziellen Gründen.

Ich habe ihn dann gefragt, warum seine letzten Beziehungen auseinander gegangen sind und er wusste keine richtige Antwort darauf.

Ich habe mich richtig schlecht gefühlt und ich frage mich jetzt, ob unsere Beziehung eine Zukunft hat oder er nur mit mir spielt.

Was kann ich machen, um das heraus zu finden?

Viele Grüße

Elena G.

Liebe Elena G.,

ich kann gut verstehen, dass Sie ein schlechtes Bauchgefühl haben. Sie haben anscheinend eine geheime Agenda gehabt, als Sie Jan kennen gelernt haben. Sie sahen in ihm einen reiferen Mann, der schon Kinder großgezogen hat und mit seiner Lebenserfahrung und seinem festen Stand im Leben möglicherweise mit Ihnen noch einmal eine zweite Familie gründet.

Das Modell "Familie gründen mit großem Altersunterschied" kann einige Vorteile haben: Möglicherweise muss der Mann beruflich nicht mehr so hart kämpfen, sondern hat sich bereits eine gute Existenz aufgebaut und kann mehr Zeit und Energie in die Familie stecken. Optimalerweise hat er durch das Scheitern der ersten Beziehung auch seine Fehler reflektiert und weiß genau, was er im zweiten Anlauf besser machen möchte. Möglicherweise macht er aber auch genau die gleichen Fehler noch einmal..

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Dafür stellt sich aber die Frage, WARUM seine Ehe gescheitert ist. Es wäre aus meiner Sicht sehr wichtig, mehr darüber zu erfahren. Wie ist denn sein Kontakt mit seinen Kindern und sein alltägliches, praktisches Engagement für die beiden? Mal ganz konkret: Fährt er die Kinder z.B: zum Sportverein und sieht sich bedeutende Spiele an? Ist er im Bilde, wer die Freunde der Kinder sind und hat er auch ein offenes Haus für die Kinder und deren Freunde? Und zwar, wenn die Kinder das möchten, und nicht, wenn er gerade einen Tag oder ein Wochenende dafür eingeplant hat?

Führt er problematische Gespräche mit den Kindern über Schulnoten, Ausbildungspläne, Liebeskummer, Corona-Frust, Werte im Leben, sinnvolle Freizeitgestaltung?

Oder ist er eher ein Pizza-Papi, der ab und zu mal mit den Kindern etwas Essen geht, aber die Verantwortung meidet?

Wenn Sie sich so gut mit ihm verstehen, fragen Sie ihn doch direkt, wie er die Familienzeit erlebt hat und was sein Anteil am Scheitern der Ehe war.

Es hört sich für mich so an, als wenn Jan jetzt bei der Wahl seiner Partnerinnen vor allem Wert auf Attraktivität und Jugend legt. Wie geht es Ihnen eigentlich damit? Jugend ist ja etwas, das vorübergeht. Irgendwann sind auch Sie 40. Und wie gefällt es Ihnen, dass Ihr Aussehen einen so hohen Stellenwert bei ihm hat?

Vordergründig argumentiert er, dass er Frauen in seinem Alter nicht mehr anziehend findet. Möglicherweise liegt aber auch der Grund darin, dass Frauen in seinem Alter zwanzig Jahre mehr Lebenserfahrung haben als Sie und möglicherweise selbst Kinder bekommen und groß gezogen haben, sich getrennt haben, sich beruflich etabliert haben und auch einen anderen Stand im Leben haben als zwanzig Jahre jüngere Frauen.

Möglicherweise geht er auch dem erfahreneren Blick von Frauen in seinem Alter aus dem Weg, die ihn leichter durchschauen und schneller herausfinden, welche Absichten er hat und welches partnerschaftliche oder familiäre Engagement er zu bringen bereit ist.

Aus meiner Sicht hat die Partnersuche von Jan einen entscheidenden Haken: Er ist nicht transparent, ob er noch eine zweite Familie gründen möchte. Das Herausschieben auf den Zeitpunkt, an dem seine Kinder mit dem Studium fertig sind (also circa in sieben Jahren), spricht dafür, dass er keine ernsthaften Pläne in der Richtung hat, sondern auf Zeit spielt. Er sagt nicht "Nein", sondern nur "Noch nicht jetzt". In neun Jahren sind Sie 36 - das war doch nicht das Alter, dass Sie sich für Ihr erstes Kind vorgestellt haben?

Dadurch, dass er die Möglichkeit offen lässt, hat er entscheidende Vorteile gegenüber jüngeren Frauen, die ihn als erfahrenen Vater ihrer Kinder sehen wollen. Wenn er das Thema aber für sich abgeschlossen hat und den jüngeren Frauen - und auch Ihnen - eine Option vorspielt, die es nicht wirklich gibt, könnte es erklären, warum seine Beziehungen auseinander gegangen sind. Ob Sie das unfair finden oder nicht, ist Ihnen überlassen. Aber es wäre Zeit, ihm auf den Zahn zu fühlen.

Sie haben nun also zwei Möglichkeiten: Sie können ihr Bauchgefühl ignorieren und sich sagen, dass alles schon irgendwie nach Ihrem Plan laufen wird, weil er ja mal erwähnt hat, dass Ihre gemeinsamen Kinder bestimmt süß aussehen würden.

Oder Sie führen ernsthafte Gespräche mit ihm über seine Pläne, über das, was er in einer Beziehung sucht, über das Scheitern seiner Ehe, seine Wünsche und Beweggründe, seine Zukunftspläne, Werte und Prioritäten.

Eine Beobachtung: Wenn jemand ernsthaft etwas haben möchte, wird er gerne und vor allem konkret darüber sprechen. Zum Beispiel möchte mein Bruder gerade einen jungen Hund haben. Wer ihn darauf anspricht, bekommt zigtausend Bilder von einem bestimmten Hund zu sehen, erfährt, wann er den Hund in einer anderen Stadt beim Züchter abholen kann und wie er mit seiner Frau die Spaziergänge aufgeteilt hat.

Je umkonkreter und ausweichender jemand antwortet, desto mehr spricht das dafür, dass nichts dahinter steht als heiße Luft.

Ich hoffe, Sie schauen genau hin und planen dann auf festem Boden.

Herzliche Grüße

Julia Peirano