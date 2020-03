Hallo Frau Peirano,

ich bin 21 Jahre alt und seit ca. zwei Jahren mit meinem Freund Jan zusammen. Eigentlich gibt es in unserer Beziehung keine wesentlichen Probleme, aber eine Sache stört mich schon sehr lange. Jan und meine beste Freundin Malina verstehen sich sehr gut.

Man könnte sich jetzt fragen, wo da das Problem liegt. Aber wenn Malina, Jan und ich zu dritt unterwegs sind, necken sich die beiden ununterbrochen und Malina versucht die ganze Zeit, Jans Aufmerksamkeit zu erlangen. Dies zum Beispiel dadurch, indem sie ihm oft schreibt, obwohl die beiden vor unserer Beziehung nicht befreundet waren. Oftmals fragt sie beim Shopping spezifisch Jan, wie er die Kleider findet und will nur Komplimente von ihm.

Das geht so weit, dass ich mich schon in den ersten Monaten der Beziehung als drittes Rad fühlte. Es geht schon lange so und ich werde nur noch sauer, wenn wir etwas zu dritt unternehmen. Ich kann einfach nicht mehr mit der Situation umgehen und versuche, es zu meiden, dass Jan und Malina Zeit miteinander verbringen. Ich habe versucht, Jan darauf aufmerksam zu machen, aber traue mich nicht wirklich. Geschweige denn, dass ich mich traue, mit Malina zu reden. Ich denke, dass sie mich einfach nur als eifersüchtig abstempeln wird und ich mich dann schlecht fühlen werde und es sich im Endeffekt nichts an der Situation ändern wird. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ohne einen Streit hervorzurufen oder als Eifersüchtige dazustehen.

Ich würde mich freuen, wenn sie mir helfen können!

Vielen Dank und Liebe Grüße

Anna F.

Liebe Anna F.,

ich habe den Eindruck, dass Ihr Problem nicht hauptsächlich darin liegt, dass Jan und Alina sich gut verstehen und sich etwas mehr miteinander beschäftigen, als es Ihnen lieb ist. Das Problem liegt eigentlich darin, dass Sie Angst haben, beiden von Ihren Gefühlen zu erzählen und sie um mehr Rücksicht zu bitten.

So wie Sie es schildern, geht die Neckerei eigentlich eher von Alina aus als von Jan. Ich bin sicher, dass Alina selbst weiß, dass sie etwas zu weit in Ihr Revier eindringt, indem sie mit Ihrem Freund flirtet. Sie scheint die Aufmerksamkeit aber zu genießen und ist - so wie Sie es empfinden - nicht bereit für ein klärendes Gespräch. Im Gegenteil: Sie befürchten, dass Alina noch den Spieß umdrehen und Sie als eifersüchtig und kleinlich darstellen würde, wenn Sie etwas sagten.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Das würde bedeuten, dass Sie nicht nur die "erste Verletzung" (Alina flirtet mit meinem Freund) einstecken müssten, sondern ahnen, dass noch eine "zweite Verletzung" (sie verspottet mich) folgen würde. Und das deutet auf ein ernst-haftes Vertrauensproblem hin.

Ich würde Ihnen trotzdem raten, mit Alina zu sprechen, denn es ist für Ihr Selbstwertgefühl nicht gut, wenn Sie jemanden in Ihr Revier trampeln lassen und sich nicht verteidigen. Was soll passieren? Im schlimmsten Fall kommt es zu einem offenen Konflikt mit Alina, bei dem Sie eine "zweite Verletzung" erleiden. Lässt sich diese nicht mit der Zeit klären, hätten Sie ans Licht gebracht, dass Ihre Freundin sich nicht wirklich darum kümmert, wie Sie sich fühlen und eher darauf achtet, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Sie könnten sich fragen, ob Sie wirklich eine solche Freundin haben möchten.

Ich finde es immer hilfreich, mir zu überlegen, dass erste Verletzungen dauernd passieren können. Wir sind alle Menschen, wir machen Fehler, wir handeln unüberlegt. Aber eine zweite Verletzung bedeutet einen Vertrauensbruch: Ich nehme meinen Mut zusammen und zeige einer nahen Person, dass sie mich verletzt hat. Und anstatt sich zu entschuldigen, lacht sie mich aus oder greift mich an, weil ich mich verletzlich gezeigt habe. Das ist ein deutliches Warnzeichen, dass man eine Person falsch als Freund eingeschätzt hat. Überlegen Sie mal: Wie würde SIE sich verhalten, wenn Sie in Alinas Rolle wären? Es wäre eigentlich angebracht, sich zu entschuldigen und sich danach etwas zu mäßigen.

Es wäre sicher auch hilfreich, wenn Sie mit Jan über Ihre Gefühle sprechen. Männer verstehen oft nicht so genau, welche Spielregeln unter Frauen gelten. Ebenso wenig, wie Frauen immer genau verstehen, wie Männer sich untereinander verhalten. Und gerade Revierstreitigkeiten zwischen Frauen verstehen Männer manchmal nicht von alleine, wenn Ihre Freundin es Ihnen nicht erklärt. Gerade wenn es für Jan angenehm ist, dass er (so wie er denkt) einen spielerischen und flirtenden Umgang mit Ihnen und Alina hat, kommt er vielleicht nicht darauf, dass es Sie stört. Und dass Sie das Ganze nicht so spielerisch und lustig finden, weil Sie Ihrer Freundin nicht wirklich vertrauen.

Geben Sie beiden eine Chance, sich anders zu verhalten. Und wenn Sie stattdessen als die Eifersüchtige dastehen, haben nicht wirklich Sie etwas falsch gemacht, sondern die beiden anderen. Es fühlt sich bestimmt gut an, wenn Sie sich angewöhnen, für sich selbst einzustehen, wenn etwas Sie stört.

Herzliche Grüße,

Julia Peirano