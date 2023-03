Der Kinderwunsch kann eine Beziehung auf die Probe stellen. Wie soll Thomas damit umgehen, dass seine Frau unbedingt welche möchte – er aber noch nicht?

Liebe Frau Peirano,

meine Freundin und ich sind seit drei Jahren zusammen. Ich bin 36, sie ist kurz vor ihrem 35. Geburtstag. In unserem Umfeld heiraten viele und bekommen Kinder. Und ich weiß, dass meine Freundin auch auf jeden Fall zwei bis drei Kinder haben will.

Sie hat das relativ früh in der Beziehung einfließen lassen. Ich war damals noch nicht so weit, ich wollte noch ins Ausland, ich wollte frei sein und die Zweisamkeit genießen. Es gab dann auch mal Streit, als ich ihr gesagt habe, dass sie mich nicht so festnageln solle, wann und ob ich Kinder wolle. Meine Freundin hat seit einem Jahr das Thema nicht angeschnitten, aber ich weiß auch von ihren Eltern, dass alle darauf warten, dass sie ein Kind bekommt.

Mich setzt das unter Druck. Ich möchte irgendwann wahrscheinlich auch Kinder haben, aber jetzt passt der Zeitpunkt nicht so richtig.

Ich verliere etwas die Lust auf Sex, weil ich mich wie ein Erzeuger fühle.

Was für Denkansätze haben Sie für mich bzw. für uns?

Viele Grüße

Thomas R.

Lieber Thomas R.,

ich habe in meiner Praxis viele Frauen begleitet, für die das Thema Kinderwunsch ein ganz zentrales war. Darunter waren Single-Frauen, die sich überlegt haben, wie sie einen Mann kennen lernen können, mit dem sie eine Familie gründen können. Andere Frauen oder ihre Partner konnten aus biologischen Gründen keine Kinder kriegen, und mitunter waren diese Frauen dann in einer Kinderwunschbehandlung und haben weder Kosten noch Risiken gescheut, um ein Kind zu bekommen.

Ich habe Frauen begleitet, die schon um die 40 waren und sich damit auseinandersetzen mussten, wahrscheinlich kinderlos zu bleiben. Und ich habe Frauen kennen gelernt, die keine Kinder mehr bekommen können und das betrauert haben. Ich habe ungewollt kinderlose Frauen kennen gelernt, die insgeheim neidisch auf die Kinder ihrer Freunde waren.

Und natürlich habe ich auch viele Frauen kennen gelernt, die keine Kinder wollten oder die glaubhaft sagten, entspannt abzuwarten, ob sie Kinder bekommen oder nicht.

Was ich damit sagen will: Für Frauen ist das Thema Familienplanung oft ein sehr zentrales Thema. Und Frauen stehen unter mehr Druck als Männer, da für sie eine biologische Uhr tickt. Ab einem gewissen Alter sinkt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, dramatisch und ungefähr mit Mitte 40 ist dann der Zug endgültig abgefahren.

Dazu kommt, dass der Kinderwunsch ja eine Frage ist, die man gemeinsam mit seinem Partner klären muss. In dieser Frage ist es nicht üblich, dass jeder einfach sein eigenes Ding macht. Man kann in einer Partnerschaft getrennt wohnen, sogar in verschiedenen Städten oder Ländern. Eine*r kann sich einen Hund oder ein Pferd anschaffen und der andere kann sich weitestgehend aus dem Thema heraushalten. Man kann getrennte Freundeskreise haben oder Hobbys, die der Partner oder die Partnerin nicht teilt. Alles ist möglich. Aber bei einem Kind muss man sich gemeinsam dafür oder dagegen entscheiden, und das sollte möglichst passieren, bevor bei der Frau der Zug abgefahren ist.

Und wenn eine Frau sich mehrere Kinder wünscht, dann müsste sie inklusive Schwangerschaften und Abständen zwischen den Kindern eigentlich mit Mitte 30 loslegen, also circa in dem Alter, in dem Ihre Freundin jetzt ist. Können Sie sich in die Unruhe Ihrer Frau und in die Handlungsunfähigkeit etwas hinein versetzen? Sie kann ja nicht einfach alleine mit dem Thema loslegen, sondern ist davon abhängig, dass Sie ihr grünes Licht geben.

Wenn ich mich in Ihre Freundin hinein versetze und die Quintessenz aus den Gesprächen, die ich mit anderen Frauen geführt habe, auf sie übertrage, dann hat Ihre Freundin derzeit viel schlechtere Karten als Sie, weil sie eine Frau ist.

Denn ihre Optionen sehen trist aus. Sie könnte Sie unter Druck setzen, um in ihrer Partnerschaft an ein Kind zu kommen. Nun können wir uns klar ausmalen, dass der Schuss nach hinten los geht, denn Sie verlieren jetzt schon etwas die Lust. Wahrscheinlich würde es die Partnerschaft sehr belasten oder sogar zerstören, wenn Ihre Freundin Ihnen ein Ultimatum stellen würde. Und wer glaubt schon, dass ein Mann, der schon kein Kind wollte, auch ein engagierter Vater wird?

Sie könnte sich trennen und sich nach einem anderen Mann umsehen. Aber mal ehrlich: Wie ist die Lage für eine Frau Mitte 30 mit Kinderwunsch, die nicht mehr so lässig ist, noch einige Jahre abzuwarten, die Beziehung zu genießen und um die Welt zu reisen?

Wie geht es Ihnen eigentlich damit, dass Ihre Freundin so sehr unter Druck steht? Haben Sie Mitgefühl? Und wie wichtig ist Ihnen diese Frau und diese Beziehung?

Auch Sie haben nicht alle Zeit der Welt, um mit dieser Frau eine Familie zu gründen. Sie können sich natürlich sagen, dass Sie jederzeit eine jüngere Partnerin finden können, mit der Sie auch in zehn oder 20 Jahren eine Familie gründen wollen. Doch wie fühlt sich Ihre Partnerin, wenn sie das spürt?

Wie wäre es, wenn die Situation anders herum wäre und bei Ihnen würde der Zug zu einer für Ihr Leben sehr bedeutenden Wunscherfüllung in einigen Jahren abfahren und kein neuer kommen - und bei Ihrer Freundin nicht? Was würden Sie sich von ihr wünschen?

Ich würde Ihnen raten, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung heißt, Antworten zu geben (auf Englisch kommt das Wort "responsibility" von "to respond"). Verantwortung heißt nicht, dass Sie dem Druck nachgeben und machen, was Ihre Freundin möchte. Sondern es heißt, sich mit dem Thema in aller Tiefe auseinander zu setzen. Denn Ihre Freundin möchte Kinder (auch wenn sie den Wunsch seit einiger Zeit nicht mehr äußert). Und um zu wissen, woran sie bei Ihnen ist, braucht sie Antworten von Ihnen.

Hier ist mein Rat: Beantworten Sie für sich die Frage, ob Sie in absehbarer Zeit Kinder haben wollen.

Als Hilfestellung: Wie war es für Sie, ein Kind zu sein? Wie haben Sie Ihre Familie erlebt? Wenn es gut war: Möchten Sie ähnliche Erfahrungen an Ihre Kinder weiter geben? Wenn Sie als Kind schlechte oder sogar traumatische Erfahrungen gemacht haben: Trauen Sie sich zu, es besser zu machen als Vater? Was bräuchten Sie dafür?

Können Sie sich anhand von Filmen, Büchern, Freunden ein Familienmodell vorstellen, das zu Ihnen passen würde? Wie realistisch ist es, dass Sie selbst einmal so leben könnten?

Wie sehen Ihre Freunde und Ihre Familie Sie? Wird Ihnen gespiegelt, dass Sie ein guter Vater sein könnten oder bekommen Sie Rückmeldungen in dem Stil "das kann ich mir bei dir nicht wirklich vorstellen?" Warum ist das so?

Holen Sie in einem späteren Zeitpunkt Ihrer Überlegungen doch auch Ihre Freundin ins Boot und besprechen Sie gemeinsam, was für ein Familienleben Sie sich vorstellen könnten oder wo Sie auch Probleme sehen. Was gäbe es für Lösungsansätze?

Was wären Ihre größten Ängste in Bezug darauf, Vater zu sein? Was wären Ihre größten Hoffnungen und Träume?

Wenn Sie zu zweit nicht weiter kommen, können Sie vielleicht eine Paarberatung machen, die aber zeitlich begrenzen. Denn wenn Sie zwei Jahre in größeren Abständen Paarberatung machen, ohne dass es Ergebnisse gibt, ist das ja auch eine Art Vermeidungsverhalten. Damit ist Ihrer Freundin und Ihnen nicht gedient.

Ich denke, dass Sie an dieser Stelle viel Vertrauen aufbauen können, wenn Sie den Kinderwunsch Ihrer Freundin sehr ernst nehmen und nach bestem Wissen und Gewissen passende Antworten suchen. Und im Gegenzug könnte das Vertrauen Ihrer Freundin stark beschädigt werden, wenn Sie es zulassen, dass wertvolle Jahre ins Land ziehen, ohne dass Ihr Kinderwunsch verfolgt wird.

Ich hoffe, Sie können das gemeinsam angehen!

Herzliche Grüße

Julia Peirano