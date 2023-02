Die Beziehung zu ihrer Mutter ist für Constantins Frau kompliziert – und macht auch ihm und dem gemeinsamen Kind Probleme. Wie kann er für klarere Verhältnisse sorgen?

Liebe Frau Peirano,

meine Schwiegermutter hat toxische Verhaltensweisen, unter der meine Frau zunehmend leidet. Zum gemeinten Verhalten gehören abwertende und beleidigende Äußerungen gegenüber Familienmitgliedern, Selbstgerechtigkeit, Selbstmitleid, Eifersucht, Geltungsdrang, usw. Es scheint schon immer so gewesen zu sein und die Familie hat sich damit anscheinend im Laufe der Zeit arrangiert und es akzeptiert. Da ich von diesen Verhaltensweisen bisher verschont wurde, habe ich es bisher immer geschafft, diese Dinge weg zu lächeln und mir meinen Teil dabei zu denken.

Unser erstes Kind kommt nun aber in ein Alter, in dem bei meiner Frau unschöne Erinnerungen aus ihrer eigenen Kindheit hochkommen, sodass wir nun fast täglich abends auf dem Sofa sitzen und ich sie trösten muss. Sie ist zudem schwanger und ich habe Bedenken, dass sich die Situation auch gesundheitlich auf sie und unser zweites Baby auswirkt. Außerdem fängt unser erstes Kind nun an, diese negative Atmosphäre und die Äußerungen meiner Schwiegermutter wahrzunehmen, wenn wir dort sind. Meine Frau fährt ohne mich nun auch nicht mehr zu ihren Eltern.

Meine Frau war vergangene Woche das erste Mal in einer psychologischen Sprechstunde und wir hoffen, dass sie in Zukunft einen Therapieplatz erhält. Eigentlich bräuchte es wohl eine Familientherapie, aber dagegen spricht neben der räumlichen Distanz (zwei Autostunden, zum Glück) die Opferhaltung meiner Schwiegermutter. Ich halte es nicht für realistisch, sie zu so etwas zu bewegen.

Der logische Schritt wäre, den Kontakt stark einzuschränken bzw. abzubrechen, bis die andere Seite sich bewegt und Besserung in Aussicht ist. Ich bezweifle jedoch wie bereits erwähnt, dass so etwas passiert. Gegen den Kontaktabbruch spricht auch, dass meine Frau in ihrer Heimat viele Freundschaften hat, die sie natürlich pflegen und leben möchte. Zudem ist mein Schwiegervater ein herzensguter Mensch mit einem sonnigen Gemüt (der sich innerlich offenbar sehr gut abgrenzen kann), meine Frau hat zwei Geschwister vor Ort und im gleichen Haus wohnt auch noch die 96-jährige Großmutter meiner Frau, zu welchen wir den Kontakt natürlich ebenfalls nicht abbrechen möchten und ihnen auch die Beziehung zum Neffen und (Ur-) Enkel nicht vorenthalten möchten.

Die Alternative wäre von meiner Seite aus auf den Tisch zu hauen, die ganze Situation an- und überhaupt mal auszusprechen und für Klarheit zu sorgen, dass diese Situation für uns nicht mehr tragbar ist und wir in Zukunft nicht mehr so tun, als sei das normal. Das birgt jedoch ein Risiko in sich, da ich damit Brücken hinter uns einreiße und es im schlimmsten Fall für uns schwierig bis unmöglich wird, in absehbarer Zeit Kontakt mit meiner Schwiegerfamilie inkl. Freunden zu pflegen.

Sie hören es vermutlich aus meinen Zeilen, vor allem meine Frau aber auch ich wünschen uns eigentlich eine gute, sorgenfreie Beziehung zu meinen Schwiegereltern und ich hasse es, zu welchen Gedanken mich das Verhalten meiner Schwiegermutter nötigt und wieviel Zeit und Nerven das alles kostet, aber so ist die Situation nun einmal leider.

In wenigen Wochen steht die Geburt unseres zweiten Kindes an und ich möchte eigentlich nicht in die Situation kommen, in so einem wundervollen Moment einem Teil der Familie ihr neuestes Mitglied vorzuenthalten und Personen auszuladen.

Ich hoffe, sie haben ein paar Denkanstöße für mich, die ich in meine Abwägungen mit einbeziehen kann.

Vielen Dank & viele Grüße

Constantin G.

Lieber Constantin G.,

es ist immer wieder erschreckend, wie ein einziger Mensch in seinem Umfeld großen seelischen Schaden anrichten kann. In meiner therapeutischen Arbeit geht es nicht selten darum, die Verletzungen zu heilen und aufzuarbeiten, die ein Elternteil oder ein/e Partner:in verursacht hat oder in der Regel noch weiterhin verursacht. Und meistens strahlen diese Probleme dann auch noch in das Umfeld ab und belasten den Partner (in diesem Fall Sie) und den Freundeskreis - so wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, große Kreise zieht.

Wenn Ihre Frau als die direkt Betroffene mir schrieben würde, würde ich ihr empfehlen, so schnell wie möglich einen Therapieplatz zu suchen. Es hört sich so an, als wenn sie jetzt gerade so stark unter der Situation mit ihrer Mutter leidet, weil ihr eigenes Kind (ist es eigentlich ein Mädchen?) in ein Alter kommt, indem Ihre Frau selbst von ihrer Mutter verletzt wurde. Dadurch wird an alte, unbewusste Kindheitserfahrungen (und Verletzungen) ihrer Frau gerührt, ohne dass sie genau weiß, was alles passiert ist und wie sie damit umgehen kann.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Das ist verwirrend und schmerzhaft und sollte im Rahmen einer vertrauensvollen Psychotherapie (Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierte Therapie) aufgearbeitet werden.

Da Ihre Frau noch keinen Therapieplatz hat und es schwer ist, einen zu finden, wäre es vielleicht übergangsweise möglich, einen Platz bei einer Familienberatungsstelle (staatlich oder kirchlich) zu bekommen, damit sie den Druck loswerden kann, unter dem sie steht. Oder Sie bemühen sich um einige Absagen von niedergelassenen Therapeut:innen und versuchen mit einem Dringlichkeitscode schnell an einen Therapieplatz zu kommen, der dann auch bei Therapeut:innen ohne Kassenzulassung sein könnte.

Ich habe mich zuerst mit Ihrer Frau befasst, weil sie diejenige ist, die unter dem Kontakt mit der Schwiegermutter am meisten leidet. Aber verständlicherweise möchten Sie selbst Denkanstöße haben, um die Situation anders zu durchleuchten und zu verstehen, was Sie machen können. Ich höre aus Ihrer Seite einen großen Wunsch heraus, eine Lösung zu finden. Zum Beispiel den Kontakt einzuschränken, auf den Tisch zu hauen, Ihre Schwiegermutter zu konfrontieren. Und Sie durchdenken diese Reaktionen und kommen dann zu dem Schluss, dass nichts davon in Frage kommt, weil gute Gründe dagegen sprechen.

Ich rate Ihnen auf jeden Fall davon ab, stellvertretend für Ihre Frau den Konflikt mit den Schwiegereltern auszutragen oder sie zu konfrontieren. Ihre Frau spürt durch Ihre Erfahrung mit den Schwiegereltern und Geschwistern, wo Grenzen und Tabus sind, wie man für Übertretung dieser Grenzen bestraft wird oder werden könnte.

Oft sind schwierige Personen wie Ihre Schwiegermutter Meisterinnen der Manipulation. Sie üben Macht aus, schmieden Allianzen, ziehen sich beleidigt zurück, reden schlecht über in Ungnade gefallene Menschen.

Ich befürchte, dass Ihrer Frau (und damit auch Ihnen) nicht geholfen wäre, wenn Sie vorschnell das Tabu brechen, weil es dann auch zu einem Bruch mit dem Vater, den Geschwistern und der Großmutter kommen könnte. Eine starke Abgrenzung von der Familie sollte jedoch immer gut vorbereitet werden, sonst sind die Kollateralschaden zu groß. Und die Leidtragende wäre wieder Ihre Frau und damit auch indirekt Sie.

Ich kann Ihnen jedoch ein paar praktische Tipps geben, um sich besser von den Konflikt mit der Schwiegermutter abzugrenzen.

Begrenzen Sie am Besten die Besuche bei den Schwiegereltern für eine längere Zeit (z.B. erst einmal sechs Monate) zeitlich. Bleiben Sie doch nur ein paar Stunden und fahren Sie selten hin. Sie haben ja durch Ihr neues Baby einen guten und verständlichen Grund dafür. Und falls Sie am Heimatort Ihrer Frau übernachten, wäre es sicher besser, bei Freunden unterzukommen. Die Telefonate oder Textnachrichten sollten auch möglichst selten stattfinden. Am Besten besorgt sich Ihre Frau ein spezielles toxisches Handy für ihre Mutter, damit sie sich im Alltag sicher fühlen kann.

Nehmen Sie es zur Kenntnis, wenn die Schwiegermutter beleidigt ist, weil sie weniger im Mittelpunkt steht. Rechtfertigen Sie sich nicht, erklären Sie es nicht. Sie können sich (innerlich!) sagen, dass Ihre Schwiegermutter ja auch die Erwartungen Ihrer Frau nicht erfüllt und dass man das halt akzeptieren muss. Damit verlagert sich der Fokus auf die Bedürfnisse Ihrer Frau, das ist ein heilsamer Schritt

Passen Sie die Erwartungen an die Besuche an die Realität an. Ihre Schwiegermutter wird Ihre Frau wahrscheinlich immer wieder verletzen, sie wird kaum Verständnis haben, sie wird sich in den Mittelpunkt stellen. Erwarten Sie am besten genau das und zählen Sie dann bei jedem Besuch insgeheim, wie oft sie es diesmal geschafft hat. Manchen Menschen helfen Distanzierungstechniken, z.B. sich vorzustellen, was man sagen würde, wenn man diese Szene im Kino sehen würde

Konzentrieren Sie beide sich auf Aktivitäten mit dem Vater, den Geschwistern und der Großmutter und überlegen Sie sich Gesprächsthemen, so dass die Schwiegermutter etwas außen vor ist (z.B. das Strickzeug der Großmutter, die Aktien des Schwiegervaters…).

Schützen Sie Ihre Familie (Sie, Ihre Frau und die Kinder), indem Sie die Gespräche viele Schöne oder praktische Dinge miteinander unternehmen. Suchen Sie mit Ihrer Frau ganz bewusst nach Bereichen und Gesprächsthemen zwischen Ihnen beiden, die nichts mit der Problematik zu tun haben.

Bitten Sie Ihre Frau, die Gespräche über die Schwiegermutter mit Ihnen vorher anzukündigen und diese auch zeitlich etwas zu begrenzen (vielleicht auf maximal 20-30 Minuten). Die Gespräche sollten immer bewusst abgeschlossen werden mit Formulierungen wie: Das lassen wir jetzt mal so stehen und gehen wieder zu uns und unserer Familie zurück. Vielleicht führen Sie auch die Gespräche in einem bestimmten Raum, damit sie nicht jederzeit und überall die Atmosphäre vergiften.

Melden Sie Ihrer Frau ehrlich zurück, wie belastend die Situation auch für Sie und das erste Kind ist. Machen Sie konstruktive Vorschläge, wie Sie Ihre eigene Familie in den Mittelpunkt stellen können.

Und ganz wichtig: Betreiben Sie Selbstfürsorge! Gehen Sie zum Sport, treffen Sie Freunde, ruhen Sie sich aus. Und sagen Sie öfter auch ganz ehrlich, dass Sie über das Thema gerade nicht reden möchten oder können.

Die Situation mit der Schwiegermutter wird erst einmal schwierig bleiben. Es braucht erfahrungsgemäß viel Zeit, um das Problem zu erkennen (vielleicht ist es hier eine narzisstische Persönlichkeitsstörung?) und die Verletzungen zu fühlen. Das fordert dem Betroffenen viel Kraft ab.

Ich sage das nur, um Ihnen zu vermitteln, dass solche Abgrenzungsprozesse langwierig sind. Sie tun schon sehr viel, indem Sie Ihre Frau unterstützen und ihr zuhören. Aber eine schnelle Lösung der Situation halte ich gerade nicht für wahrscheinlich. Deshalb ist es das Wichtigste, Grenzen zu setzen und sich ansonsten in Akzeptanz zu üben.

Wir Therapeuten mögen gerne das gute alte Gelassenheitsgebet, das auch bei vielen Großmüttern an der Wand hängt:

Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

Ich hoffe, ich habe Ihnen einen Weg aufgezeigt, mit dem Sie klarkommen.

Herzliche Grüße und alles Gute für Sie und Ihrer Familie

Julia Peirano