Bevor er seine Traumfrau traf, hegte Matteo selten intensive Gefühle für Frauen. Dafür traf in die plötzliche Liebe mit voller Wucht. Und das aus dem Nichts kommende Ende noch mehr. Wie soll es für ihn weitergehen?

Liebe Frau Peirano,

ich bin 24 und in einer Krise. Seit sich meine Freundin von mir getrennt hat, ist mein Leben wie zerstört. Ich bin sehr verzweifelt und kann nicht verstehen, warum sie sich getrennt hat. Wir waren nur wenige Monate lang wirklich ein Paar, doch war diese Zeit so intensiv, so dass wir in dieser Zeit das erlebt haben, wofür andere Paare Jahre brauchen.

Ich hatte immer Probleme, Gefühle zu entwickeln und zuzulassen und jede Frau, die ich in den vielen Jahren kennengelernt habe, erzeugte bei mir nicht mehr als ein "ja, ist ganz niedlich". Doch war es bei Lea anders. Schon als ich sie das erste Mal sah, war da dieses "WOW-Gefühl" und ich wusste, dass ich keinesfalls verkrampfen darf und komplett authentisch sein muss. Das hat auch alles wunderbar funktioniert.

Sie hat mir tagtäglich mit den schönsten Kleinigkeiten gezeigt hat, wie eine Beziehung sein kann. Wir waren von Anfang an so, als würden wir uns schon Jahre kennen und alles lief so dermaßen perfekt, dass ich das selbst erst einmal so realisieren musste. Sie war vor mir ein halbes Jahrzehnt Single und hat eine kurze Zeit, bevor wir uns kennengelernt haben, ein neues Leben begonnen. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und wir hatten sehr schnell ein "wir". Natürlich hatte jeder noch sein eigenes Leben, doch war es schöner, die Zeit zusammen als mit Anderen zu verbringen.

Bis dann dieses Wochenende kam, an dem ich mich bei ihr nicht wohl fühlte, weil ich gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt. Wir sind uns gegenseitig aus dem Weg gegangen, anstatt das Gespräch zu suchen. Kurz darauf hat sie sich dann von mir getrennt und seitdem ist meine Welt erschüttert. Ich bin nicht mehr ich selbst, jeder einzelne Gedanke ist an sie gerichtet und jede Ablenkung bewirkt gar nichts.

Sie sagt, dass sie nicht mehr genug für mich empfindet. Das kann ich nach ihren ganzen Taten und Worten partout nicht glauben, denke eher, dass sie mit der ganzen Situation und der Ernsthaftigkeit überfordert ist und deshalb den Kopf einzieht. Während der Beziehung habe ich nicht einen Fehler begangen, was sie mir auch versichert hat, genauso, dass es keinen neuen Mann in ihrem Leben gibt.

Den größten Fehler habe ich wohl begangen, dass ich ihr danach keine Luft zum Atmen gelassen habe (ein langes Telefonat, ein sehr langer Liebesbrief, ein Gedicht usw.) und sie nun womöglich von mir weggetrieben habe. Ich möchte sie unbedingt wiederhaben, weil sie meine absolute Traumfrau ist. Wie kann ich das am Besten anstellen, dass sie mir noch eine zweite Chance gibt, ihr zu zeigen, dass ich der perfekte Mann für sie bin? Sie war es nämlich auch, die gewisse Punkte angesprochen hat, die für eine gemeinsame Zukunft wichtig sind und wir gemerkt haben, dass unsere Ziele und Wünsche identisch sind. Sie ist die Liebe meines Lebens.

Liebe Grüße

Matteo G.

Lieber Matteo G.,

zuerst einmal möchte ich Ihnen mein Mitgefühl aussprechen. Liebeskummer ist schrecklich schmerzhaft, und das merkt man Ihrem Schreiben auch deutlich an.

Es hört sich so an, als wenn diese Liebe wie ein Wirbelwind gekommen und ebenso schnell und plötzlich wieder verschwunden ist. Das hat Ihnen den Boden unter den Füßen weggerissen, gerade weil Sie immer auch etwas Respekt und Angst vor der Erfahrung der Hingabe hatten.

Was mir auffällt, ist, dass Sie die Liebesbeziehung mit Lea wenig konkret schildern. Kann es sein, dass Ihre Gefühle sie so überwältigt haben, dass Sie in den Film "Perfekte Beziehung" eingetaucht sind? Liebe auf den ersten Blick. Alles passt, es gibt ein Wir-Gefühl, die Traumfrau und der perfekte Mann, Ziele und Wünsche sind identisch - das hört sich sehr nach der rosaroten Brille an.

Natürlich ist es am Anfang einer Beziehung erlaubt und normal, die neue Partnerin oder den neuen Partner nur von der besten Seite zu sehen und wenig offen für die Schattenseiten zu sein. Aber es hört sich so an, als wenn es doch eine große Schattenseite in der Beziehung von Lea und Ihnen gab, die dann zum Scheitern der Beziehung geführt hat: Sie beide haben nicht offen miteinander geredet.

Gerade als das erste Wochenende kam, an dem Ihre Beziehung von alleine dahin schwebte, sondern irgend etwas störte, wurde das deutlich. Und so unromantisch es klingt, wird die Qualität einer Beziehung ganz stark davon beeinflusst, wie gut ein Paar miteinander reden und auch Konflikte lösen kann. Was auch immer es ist, das das perfekte Wochenende stört, z.B. "ich bin eigentlich müde und brauche Zeit für mich" oder "du redest zu viel" oder "ich mag nicht die ganze Zeit angefasst werden" - es wäre gut gewesen, das zu thematisieren. Und möglicherweise gab es auch an dem "neuen Leben", das Lea kurz zuvor angefangen hatte, noch einiges an Baustellen.

Ich höre heraus, dass Sie beide bestürzt davon waren, dass Ihre Beziehung doch nicht so perfekt war, wie Sie es wollten, und dass Sie hilflos aneinander vorbei geschlichen sind und nicht zueinander fanden. Und leider waren die Brüche so groß, dass zumindest von Leas Seite keine Klärung möglich war.

Das ist sehr traurig, und ich würde Ihnen raten, sich Zeit zu nehmen und diesen geplatzten Traum in Ruhe zu verarbeiten. Am Besten lassen Sie auch Lea in Ruhe, denn Klammern nach einer Trennung bewirkt, wie Sie selbst vermuten, eher das Gegenteil und schlägt den anderen in die Flucht.

Wenn wirklich das Potenzial für eine Beziehung da ist, die alltagsbeständig ist, dann werden Sie über kurz oder lang wieder zueinander finden.

Ansonsten wäre es sicher wichtig, sich mit Beziehungen intensiver zu befassen und herauszufinden, was wirklich glücklich macht in der Liebe. Wie gehen Paare miteinander um, die sehr zufrieden in ihrer Beziehung sind?

"Die 7 Geheimnisse der glücklichen Ehe" von John M. Gottmann,

"Neue Schlüsselsätze der Liebe: Was Beziehungen scheitern und was sie gelingen lässt" von Oskar Holzberg

und in Eigenwerbung mein Buch: "Der geheime Code der Liebe. Entdecken Sie Ihr Beziehungs-Ich und finden Sie den richtigen Partner", das auch einen Test zur Beziehungspersönlichkeit enthält.

Ich hoffe, dass es Ihnen weiter hilft, sich mit dem Thema Beziehungen intensiver auseinander setzen und zu sehen, wie die Liebe im Inneren funktioniert.

Herzliche Grüße

Julia Peirano