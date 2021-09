Über das Internet hat Klaus seine ukrainische Partnerin kennengelernt - und bekommt nun Zweifel an ihrer Intention. Geht es ihr am Ende gar nicht um ihn als Person? Oder ist er einfach zu eifersüchtig?

Sehr geehrte Frau Dr. Peirano,

vor 4 Jahren habe ich über eine seriöse russische Datingseite meine heutige Partnerin aus der Ukraine kennengelernt. Ich habe alles gewagt, denn ich war zehn Jahre alleine und bin dann nach drei Monaten Geschreibe nach Kiew geflogen.

Da ich in Stuttgart lebe und Sie 200 km von Kiew entfernt, sehe ich jetzt wegen Corona nicht so oft, aber sonst fahre ich jeden Monat hin. Da ich selbständiger Dozent für Sprachen bin und alle Schulen aufgegeben habe, weil ich selbst etwas schaffen will, muss ich erst geschäftlich mehr Erfolg haben, um mit ihr zusammen zu ziehen.

Meine Frage kommt jetzt: Meine Freundin zeichnet sehr gern und jetzt hat sie einen Niederländer gezeichnet, mit dem sie schon länger Kontakt auf Facebook hat…freundschaftlich, sagt sie.

Heute bringt sie eine Zeichnung, sogar gerahmt, zur Post, um es ihm zu schicken. Ich wurde nervös, aber sie beteuert, dass sie ihn schon lange kennt, und schon längst etwas gehabt haben könnte mit ihm, aber sie habe sich für mich entschieden.

Ich bin eifersüchtig, weil ich mit diesem Mann wirtschaftlich nicht mithalten kann. Ich finde es nicht normal, dass sie ihm sogar ein gerahmtes Bild zuschickt, das finde ich zu intim.

Dazu kommt, dass ich Sie dieses Jahr heiraten will, aber sie sagt immer: Warte, erst soll es wirtschaftlich besser gehen, dann prüfen wir die Aufenthaltsverpflichtungen und dann heiraten wir. Nun, dass hat meine Ex mir auch immer gesagt, wohl, um mich zu schützen, denn danach hat sie Schluss gemacht.

Bin ich übermässig eifersüchtig, wenn ich das Zuschicken eines solchen Geschenken zu weit gehend finde?

Oder muss ich in Behandlung?

Ich danke Ihnen schon einmal für Ihre Antwort.

Klaus T.

Lieber Klaus T.,

aus Ihrer Schilderung habe ich den Eindruck bekommen, dass Sie und Ihre Freundin noch nicht so eine offene Kommunikation haben.

Wenn Sie beide eine offene Kommunikation hätten, dann wüssten Sie beide, was für eine Verbindung Ihre Freundin mit dem Holländer hat und warum Sie ihm ein Bild schickt.

Als Vergleich: Eine Freundin von mir ist ambitionierte Fotografin und auf Portraits spezialisiert. Sie spricht Menschen an und vereinbart Fototermine mit ihnen. Ihr Mann weiß davon, und er weiß auch, was sie an den jeweiligen Gesichtern interessant findet. Es sind aber nicht nur Männer in ihrem Alter, sondern auch deutlich jüngere, deutlich ältere Männer, Frauen und Kinder dabei. Sie zeigt die Fotos ihrem Mann und holt sich seine Rückmeldung ein. Es geht hier also um den künstlerischen Aspekt, nicht um erotische Interessen.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Bei Ihrer Freundin hingegen habe ich den Eindruck, dass ihr in Beziehung der wirtschaftliche Aspekt (Lebensstandard, Verdienst) äußerst wichtig ist. Sie scheint eine Beziehung auch deswegen einzugehen, um sich wirtschaftlich möglichst gut zu stellen (das entspricht dem pragmatischen Liebesstil, der auf eigene Vorteile bedacht ist).

Ich musste an das Sprichwort denken: Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet.

Kann es sein, dass Sie sich so fühlen, als würde Ihre Freundin nicht nur aus seelischer Verbundenheit mit Ihnen zusammen sein, sondern auch aus wirtschaftlichen Erwägungen?

Wenn Sie das so empfinden, dann machen Ihre Überlegungen nämlich wirklich Sinn: Vielleicht entscheidet sich Ihre Freundin noch zwischen Ihnen und anderen Kandidaten, so auch dem Holländer. Und sie würde sich durch das persönliche Geschenk den Holländer warm halten.

Oder gibt es künstlerisch-ästhetische Kriterien, warum sie gerade diesen Mann gemalt hat und sich so große Mühe gibt, ihm das Bild zu schicken?

Ich würde Paaren immer raten, solche Dinge miteinander abzusprechen, sie offen zu legen und zu erklären, bis beide sich wohl damit fühlen. Davon ist leider im Verhalten Ihrer Freundin wenig zu sehen, und die Konsequenz ist Ihr ungutes Bauchgefühl. Genau das könnten Sie Ihrer Freundin auch sagen.

Ich würde Ihnen noch einen weiteren Punkt zur Überlegung ans Herz legen, auch wegen der schlechten Erfahrung mit Ihrer Ex-Freundin. Denken Sie doch einmal in Ruhe darüber nach, welche finanzielle Rolle Sie als Mann in einer Beziehung übernehmen möchten. Sehen Sie sich als Ernährer, als derjenige, der alleine die materielle Grundlage schafft? Und in welchem Rahmen soll diese sein (Viersterne-Hotel versus Zelt, Einladung in gute Restaurants anstatt selbst kochen)? Welche Rolle hat die jeweilige Frau in diesem Modell (Zuverdienerin? Hausfrau?)

Und wie fühlen Sie sich damit? Es gibt viele Männer, die die wirtschaftlichen Aufgabe als partnerschaftliche Aufgabe ansehen und sich gemeinsam mit ihrer Partnerin etwas erschaffen wollen. Bei Ihnen hatte ich den Eindruck, dass Sie sich hier vor den Karren der Frau spannen lassen und damit auch etwas überfordern - und sich mitunter auch benutzt fühlen. Eine klare Haltung und eine klare Ansage wären hier bestimmt hilfreich, schaffen mehr Selbstachtung bei Ihnen und mehr Respekt in den Augen der Partnerin.

Herzliche Grüße

Julia Peirano