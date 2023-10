Seit zwölf Jahren lebt Nicola glücklich mit ihrem Mann zusammen, die beiden sind verheiratet und haben einen kleinen Sohn. Doch trotzdem misstraut Nicola ihrem Glück, aber warum? Sie hat doch eigentlich alles.

Sehr geehrte Frau Peirano,

es ist mir fast peinlich, Ihnen zu schreiben, so komisch finde ich meine Gefühlswelt …

Ich bin seit zwölf Jahren mit meinem Mann zusammen, wir sind seit neun Jahren verheiratet und haben einen einjährigen Sohn. Unsere Beziehung ist sehr innig, wir können über alles sprechen, lachen viel, verbringen unsere Freizeit zusammen und haben die gleichen Wertvorstellungen. Wenn ich ihn sehe, muss ich lächeln und sehen wir uns einen Tag nicht, fehlt er mir.

Seit wir Eltern sind, habe ich noch mal eine neue Seite an meinem Mann entdeckt. Er ist so liebevoll und geduldig mit unserem Sohn und wir haben auch die Elternzeit aufgeteilt. Es ist also wirklich alles wunderbar.

Und trotzdem treibt mich oft das nagende Gefühl um, dass etwas fehlt. Oft frage ich mich, ob ich ihn wirklich liebe und was Liebe eigentlich ist? Manchmal habe ich regelrecht Angst, dass "auffliegen" könnte, dass ich ihn nicht liebe. Aber ich verstehe nicht, warum? Es passt alles so gut zwischen uns und ich weiß nicht, was ich noch mehr erwarte? Das einzige wirkliche "Thema" ist, dass er ein weniger körperlicher und leidenschaftlicher Mensch ist als ich, aber auch hier haben wir mittlerweile gut zueinandergefunden.

Kann es sein, dass ich mir mein Glück nicht wirklich gönne und deshalb einem Instagram-Ideal der perfekten Seelenverwandtschaft nachrenne? Auch beruflich habe ich oft Angst, dass auffallen könnte, dass ich eigentlich total inkompetent bin und meinen Erfolg nicht verdient habe. Gibt es ein Impostersyndrom auch in der Liebe?

Oder kann es eine Rolle spielen, dass unsere Beziehung einen schweren Start hatte, da wir beide aus schwierigen, toxischen Beziehungen kamen und die Verliebtheitsphase geprägt von viel Aufarbeiten war?

Vielen Dank für Ihre Meinung!

Nicola R.

Liebe Nicola R.,

Sie werden sich sicher wundern, wenn ich Ihnen sage, dass ich ähnliche Gedankengänge schon öfter gehört habe, und zwar sowohl von Männern als auch von Frauen.

Ich finde es immer wieder wichtig, sich sein Leben oder einzelne Bereiche des Lebens genau anzuschauen und sich dann zu überlegen, ob das, was man hat, noch gut zu einem passt oder ob gewisse Veränderungen anstehen. Das kann man zum Beispiel mit einer Wohnung oder einem Haus machen und sich fragen: Passt alles so zu unserem jetzigen Leben? Oder sollten wir renovieren, Möbel umstellen oder umziehen?

Und genau so macht es Sinn, auch die eigene Beziehung immer mal wieder anzuschauen und sich zu fragen: Was gefällt mir gerade richtig gut? Wo gibt es Entwicklungsmöglichkeiten? Und was bietet mir meine Beziehung auch langfristig nicht und wie gehe ich damit um? Nur auf diese Art gehen Sie sicher, dass Sie Schwierigkeiten früh erkennen und Entwicklungsprozesse rechtzeitig einleiten können.

Den Blick auf Ihre Beziehung haben Sie ja schon geworfen und Bilanz gezogen. Ich finde, dass Sie zu einem sehr guten Ergebnis kommen! Es stimmt ja sehr viel in Ihrer Beziehung! An dieser Stelle möchte ich Sie einladen, sich damit zu beschäftigen, was Liebe überhaupt ist und aus welchen Komponenten sie besteht. Dazu gibt es unterschiedliche Ansätze in der psychologischen Forschung.

Ein bekannter Ansatz kommt von dem Psychologen Robert Sternberg, der die Dreiecktheorie der Liebe entwickelt hat.

Sternberg führt in seinem Modell der Liebe drei Komponenten auf, die sich gegenseitig beeinflussen und auch zusammen auftreten können. Die Komponenten sind dabei nach den unterschiedlichen Formen der Liebe und der Beziehungsdauer verschieden stark ausgeprägt. © Rafy - Triangular_Theory_of_Love.gif, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65919571

Wie Sie sehen, besteht laut Sternberg die vollkommene Liebe aus den drei Seiten eines Dreiecks:

Festlegung (oder auch Bindung in Sternbergs Sinn) meint die kognitive Entscheidung für den Partner, z. B. auch Äußerlichkeiten wie Heiraten oder eine gemeinsame Wohnung

Vertrautheit (oder auch Intimität in Sternbergs Sinn) bedeutet eine seelische und freundschaftliche Verbundenheit, Nähe, Respekt, Wärme, Wertschätzung

Leidenschaft ist die körperliche und erotische Anziehung.

Im Idealfall sind alle drei Seiten des Dreiecks gleich lang, aber das ist nicht immer der Fall. Gibt es hingegen nur eine Seite, hat die Beziehung "Schlagseite" und ihr fehlt etwas. Nur Leidenschaft ist eine sexuelle Affäre ohne den Wunsch nach Verlässlichkeit und ohne freundschaftliche Gefühle und Vertrautheit. Also Sex on the rocks.

Nur Bindung bedeutet, dass man verheiratet oder zusammen ist, aber dass die körperliche Anziehung und die seelische Nähe sich schon lange verabschiedet haben oder von Anfang an nicht da waren (z. B. bei einer Zwangsheirat). Man bleibt dann wegen der Finanzen, der Kinder oder aus Angst vor einer Trennung zusammen, fühlt sich aber nicht wohl miteinander.

Und nur Vertrautheit und Intimität ohne Leidenschaft und Bindung ist wie eine Freundschaft, die nicht regelmäßig gepflegt wird. Man versteht sich gut, aber man unternimmt nichts, damit die Beziehung gefestigt wird und trifft sich, wann es passt.

Viele Beziehungen kann man schon als Dreieck abbilden, das jedoch nicht immer drei gleich lange Seiten (also drei gleich stark ausgeprägte Bestandteile der Liebe) hat. Bei Ihnen und Ihrem Mann sind zwei Seiten stark ausgeprägt und zwar die Bindung und die Vertrautheit. Dadurch fühlt sich Ihre Beziehung warm, geborgen, innig und sicher an. Sie fühlen sich beieinander zu Haus und sind ein gutes Team. Gerade jetzt, mit einem so kleinen Kind, ist das sehr wichtig! Allerdings ist die dritte Seite, nämlich die Leidenschaft, etwas kürzer als die anderen beiden Seiten. Sie kommt "zu kurz".

Es ist übrigens oft schwierig, Leidenschaft und Vertrautheit gut miteinander auszutarieren. Warum?

Es ist herrlich zu wissen, was den/die Partner:in beschäftigt und offen über alles zu reden. Es fühlt sich gut an, wenn man sicher sein kann, dass der Partner/die Partnerin treu ist und nichts vor einem verbirgt. Gleichzeitig fachen gewisse Geheimnisse und Unsicherheiten die Leidenschaft auch an und können die Erotik beflügeln, so merkwürdig es klingt. Eine eifersüchtige Frau geht als Erstes zum Friseur und zur Kosmetikerin.

Es ist toll, dem Partner seine Schwächen zeigen zu können und keine Gefühle vor ihm verbergen zu müssen. Auf der anderen Seite besteht das Spiel der Verführung auch aus einer Prise Selbstdarstellung und Zurschaustellung der eigenen Schokoladenseite. Beim ersten Date würde man sich ja auch eher sexy in Schale werfen und positive Dinge von sich erzählen als in seiner Schlabberhose zu kommen und gleich die Inhalte der letzten Therapiesitzungen und die schlimmsten Kränkungen aus der eigenen Kindheit preiszugeben.

Noch ein Beispiel: Eine gemeinsame Kasse und fair ausgeglichene Finanzen fördern den Teamgeist unterstützen eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Aber hat es nicht auch seinen Reiz, wenn man über sein Geld frei verfügen, sich gegenseitig Geschenke machen und den anderen auch mal einladen kann? Und wenn man vielleicht auch insgeheim stolz ist, mehr zu verdienen als der/die Partner:in?

Sie sehen, dass es gewisse Widersprüche zwischen der körperlichen Anziehung und der seelischen Vertrautheit gibt. Und oft beobachten Therapeut:innen, dass Paare, die besonders vertraut, fair und freundschaftlich miteinander umgehen auch über eine gewisse Flaute im Bett berichten. Ein Kollege von mir meinte mal: "Wenn ein Paar die gleichen Windjacken trägt, ist das schon bedenklich."

Vielleicht können Sie ja hier ansetzen und zum Einen einfach akzeptieren, dass es in Ihrer Beziehung nun mal so ist, wie es ist. Sie haben eine sehr starke seelische Verbindung und den Wunsch, zusammen zu sein und zu bleiben. Dafür ist die erotische Verbindung halt nicht so "heiß", wie Sie es gerne hätten. Würden Sie gerne tauschen und einen Partner haben, der dauernd mit Ihnen den aufregendsten Sex hat, aber mit dem Sie sich nicht richtig unterhalten können? Oder der keine Ahnung hat, was in Ihnen vorgeht? Wahrscheinlich nicht.

Und zum Anderen könnten Sie ja auch versuchen, etwas in Gang zu bringen. Sie könnten sich mit Ihrem Partner zum Beispiel mal über sexuelle Phantasien austauschen. Ich kenne Paare, die ein ähnliches Dreieck haben wie Sie und Ihr Mann, die deswegen aber ab und zu Rollenspiele spielen. Unter anderen Namen und Persönlichkeiten "lernen die beiden sich dann kennen" und tun Dinge, die nicht zu Ihrer Beziehung passen. Zum Beispiel treffen Sie sich "zufällig" in einer Bar in bestimmten vorher angedeuteten Outfits, lernen sich so neu kennen (mit neuen Identitäten) und wenn es gut läuft, gehen sie zusammen in ein Hotelzimmer. Oder es klingelt mal ein abenteuerlustiger Nachbar bei der Frau und die beiden verführen sich spontan bei einem Glas Wein … Oder sie chatten spätabends stundenlang und mit zweideutigen Absichten. Das bringt mehr Stimmung als sich zu schreiben: "Hey Schatz, bringst du noch Abflussreiniger mit? Wollen wir heute die Serie weiterschauen? Hdl." Wieder ein erheblicher Unterschied zwischen leidenschaftlicher und freundschaftlicher Ansprache …

Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt und manchmal können gewisse "unanständige" oder "wilde" Dinge besser ausgelebt werden, wenn man mal in eine andere Rolle schlüpft. Wenn Sie hier einen neuen Schritt wagen wollen, können Sie auch mal zusammen erotische Filme schauen oder erotische Bücher lesen und sich darüber austauschen, was Sie erregend finden. Es gibt viele Wege, sich da gemeinsam zu entwickeln.

Herzliche Grüße

Julia Peirano