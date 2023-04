Lea nutzt Tinder, um einen Partner zu finden. Doch die Sprüche, die sie sich von den Männern anhören muss, sind pure Beleidigungen. Meist zielen sie auf ihr leichtes Übergewicht. Sie fühlt sich herabgewertet und hässlich. Wie kann sie mit solchen Männern umgehen?

Liebe Frau Peirano,

Ich (w, 34) bin richtig verzweifelt. Ich suche seit drei Jahren einen Partner. Bei meiner Arbeit sind wir nur Frauen (Erzieherin). In meinem Umfeld sind nur Paare. Deshalb lerne ich bei Tinder Männer kennen. Ich habe aber nur die Falschen getroffen. Entweder es funkte auf beiden Seiten nicht oder ich habe schlimme Dinge erlebt. Dazu muss ich sagen, dass ich klein und dick bin (ich wiege 66 Kilo bei 1,58 m). Einige Männer sind gleich wieder gegangen, als sie mich gesehen haben. Sie sagten dann: "Ich will ehrlich sein. Mit jemandem, der so aussieht, kann ich mir eine Beziehung nicht vorstellen."

Einige andere sind geblieben und haben sogar Sex gewollt. Ich habe gedacht, dass sie Interesse haben. Danach haben sie sich dann nicht mehr gemeldet, und wenn ich nachgefragt habe, kam dann der Spruch: "es passt nicht so, ich hatte mir eine hübschere Freundin vorgestellt." Ich hatte dann das Gefühl, dass ich für Sex noch gut genug war, aber für eine Beziehung nicht.

Dr. Julia Peirano: Der geheime Code der Liebe Ich arbeite als Verhaltenstherapeutin und Liebescoach in freier Praxis in Hamburg-Blankenese und St. Pauli. In meiner Promotion habe ich zum Zusammenhang zwischen der Beziehungspersönlichkeit und dem Glück in der Liebe geforscht und anschließend zwei Bücher über die Liebe geschrieben. Informationen zu meiner therapeutischen Arbeit finden Sie unter www.julia-peirano.info. Haben Sie Fragen, Probleme oder Liebeskummer? Schreiben Sie mir bitte (maximal eine DIN-A4-Seite). Ich weise darauf hin, dass Anfragen samt Antwort anonymisiert auf stern.de veröffentlicht werden können.

Einer ist einfach gegangen, als ich mich ausgezogen hatte. Er meinte, er könne gerade nicht, ich sei nicht so das, was er sich vorgestellt hatte.

Ich habe auch schon so Sachen gehört wie: "willst du nicht mal eine Diät machen?" Oder "was ist dein Problem? Frustessen?" Die Männer sahen selbst nicht mal besonders gut aus.

Ich gebe die Hoffnung langsam auf, dass ich noch mal einen Mann finde, der mich so mag, wie ich bin. Es ist wirklich schrecklich, sich mit jemandem zu treffen und Angst zu haben, dass er mich wieder ablehnt.

Was raten Sie mir?

Viele Grüße,

Lea U.

Liebe Lea U.,

Mich hat es sehr schockiert, wie die Männer bei der Partnersuche mit Ihnen umgegangen sind. Es ist sehr verletzend, solche ungefilterte und schonungslose Kritik zu hören, gepaart mit dem Kontaktabbruch. Sie bekommen die Botschaft, dass Sie nicht genügen, nicht gut genug sind, für eine Beziehung nicht taugen, hässlich sind.

Wenn das wiederholt geschieht, erzeugt so etwas große Selbstzweifel, Minderwertigkeitsgefühle und Ängste vor erneuter Abwertung. Ich würde Ihnen deshalb raten, sich eine Erholungspause von mindestens einem halben Jahr zu gönnen, um sich von diesen verbalen Schlägen zu erholen. Außerdem würde ich Ihnen dringend raten, sich in Zukunft eine andere Methode der Partnerwahl zu suchen. Tinder ist eine Dating-App, die in erster Linie auf körperliche Attraktivität baut. Es gibt andere Dating-Foren, die andere Schwerpunkte und Auswahlkriterien haben. Und im realen Leben trifft man auf viele Männer, die eine Frau nach Ihrem Charakter aussuchen und nicht nach ihrem Body-Mass-Index.

Letztlich entscheidet bei der Partnersuche, ob man selbst die Wünsche und Erwartungen eines anderen Menschen erfüllen kann - und ob der andere den eigenen Vorstellungen und Träumen von einem Partner entspricht. Es gibt viele Menschen, denen die äußere Erscheinung und das Gewicht nicht so wichtig sind. Bitte schauen Sie sich einmal aufmerksam auf der Straße um. Sehen Sie nur wunderschöne Frauen mit sehr attraktiven Männern? Wahrscheinlich nicht. Machen Sie sich immer wieder klar, dass auch normal- oder übergewichtige Menschen offensichtlich einen Partner finden. Sie lieben und werden geliebt. Vielen Männern gefällt es, wenn eine Frau etwas fülliger ist.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie Sie mit den Entwertungen des Partners umgehen. Ich habe den Eindruck, dass Sie bislang die verletzenden Sprüche ausgehalten und eingesteckt haben. Das ist für Ihr Selbstwertgefühl fatal, da Sie sich damit zeigen, dass man so etwas mit Ihnen machen kann. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären ein Kind und ein anderes Kind beleidigt Sie. Was würden Sie von Ihrer Mutter erwarten, wenn sie es sieht? Bestimmt, dass sie Sie verteidigt und dem anderen Kind sagt, dass man Sie so nicht behandeln darf.

Und genau das müssten Sie selbst machen, wenn jemand Sie beleidigt. Es geht dabei übrigens nicht darum, den Mann zu verändern oder Recht zu bekommen. Auch eine Entschuldigung wird wahrscheinlich nicht kommen, denn jemand, der so verletzend sein kann, besitzt wahrscheinlich wenig Mitgefühl und Anstand.

Wehren Sie sich also nicht, um den Mann zu verändern, sondern für sich selbst. Es wird lhnen sehr gut tun, wenn Sie hören, dass Sie sich selbst verteidigen. Nur wie?

Sie sollten nicht drüber sprechen, wie viel Sie wiegen und sich auf eine Diskussion einlassen, ob Sie übergewichtig, attraktiv oder für eine Partnerschaft geeignet sind. Das ist nicht das Thema. Sie sollten auch nicht den Spieß umkehren und dem Mann seine Mängel vorhalten.

Eigentlich geht es doch darum, dass jemand, den Sie mit freundlichen Absichten treffen, Sie absichtlich beleidigt und entwertet. Das ist ein sehr hässlicher Umgang bei der Partnersuche, und genau das sollten Sie benennen. Sie könnten sagen: "Was ist mit dir los, dass Du mich aus heiterem Himmel so entwertest und beleidigst? Was hast du für ein Problem?"

Oder: "Das ist sehr entwertend und verletzend, was du da sagst. Das wirft ein sehr unschönes Licht auf dich." Sie zeigen damit auf die charakterlichen Probleme des Mannes - und genau darum geht es.

Ich denke, dass Sie nach einer solchen Antwort mit erhobenem Kopf aus diesen Situationen herausgehen können. Denn letztlich hat der Mann ein Problem: Er hat keinen Anstand, kein Feingefühl, kein Mitgefühl. Das ist viel schlimmer als Ihre vermeintlich zu vielen Kilos.

Ich hoffe, dass Sie sich in Zukunft besser schützen und wehren.

Herzliche Grüße,

Julia Peirano