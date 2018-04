Tristan Thompson, du Vollhorst. Wie dumm kann man sein – als fester Freund und Vater des ungeborenen Kindes einer Kardashian-Schwester so mir nichts dir nichts in einem öffentlichen Klub mit irgendeiner wildfremden Dame knutschen und dann auch noch torkelnd mit ihr in einem Hotel verschwinden, während es um dich herum vor Paparazzi nur so wimmelt?! Anfänger.

So naiv kann doch keiner sein. Zu glauben, dass man damit ungeschoren davonkommt. Und es wird noch schlimmer: Deine Affäre hat eure heiße Nacht auch gleich noch gefilmt – und den versauten Clip in ihrer Instagram-Story kurzzeitig online gestellt. Garniert mit expliziten Textnachrichten, die du ihr (angeblich) geschickt haben sollst. Kostprobe: "Ich würde dich an den Haaren packen und dich küssen und dir dann die Kleider vom Leib reißen!"

Reich und schön sein, schützt nicht

Damit ist die Beweislage gegen dich erdrückend. Die Frau, die du angeblich liebst, die superreiche, superberühmte Khloé Kardashian, wird dir wohl kaum eine weitere Chance geben. Hast du etwa vergessen, dass bereits im vergangenen Oktober Überwachungsaufnahmen aufgetaucht sind, die dich beim Rummachen mit zwei leicht bekleideten Frauen zeigten?! Vor lauter Kummer soll Khloé jetzt sogar schon in frühzeitigen Wehen liegen …

In deiner Haut möchte ich jetzt echt nicht stecken, Tristan. Und in der von Khloé noch viel weniger. Reich, sexy, alleinerziehend. Na, toll … Dem deutschen It-Girl Bonnie Strange (31) geht’s gerade ähnlich. Auch sie ist hochschwanger und verkündete diese Woche, dass sie sich von Kindsvater Leebo Freeman (29) getrennt hat. "Wir Mädchen nehmen Männer und Beziehungen immer so ernst. Und sind am Ende oft so traurig (…)", schrieb sie auf Instagram. Dazu ein Foto, auf dem sie ein Shirt mit der Aufschrift "Single" trägt. Puh… Man möchte gar nicht wissen, was dieser Leebo verbrochen hat …

Der Sex-Skandal um Tristan Thompson wird aber kaum zu toppen sein. Er hat die Mutter seines ungeborenen Kindes vor aller Welt gedemütigt, hintergangen, betrogen. Warum nur?! So schw***gesteuert kann doch eigentlich keiner sein …

Die Rache der Kardashians

Okay, ich versuche jetzt mal, mich in dich hineinzuversetzen, Tristan. Vielleicht wollte deine sechs Jahre ältere Freundin ja unbedingt ein Baby, genau wie ihre Schwestern, und du hast mit deinen süßen 27 Jahren einfach nur "Meinetwegen, Baby!" gesagt. Obwohl du im Grunde deines Herzens vielleicht noch gar nicht bereit dazu warst, diese große Verantwortung zu tragen?! Vielleicht wurde dir auch der ganze Rummel um deine Person zuviel. Aber so ist das eben, wenn man eine Kardashian schwängert. Das hättest du dir vorher überlegen müssen.

Am besten zeigst du jetzt schnell Reue und schließt dich einer Selbsthilfegruppe mit anderen prominenten "Leidensgenossen" an, denn davon gibt’s in Hollywood viele: Tiger Woods, David Duchovny, Jesse James, Rob Lowe, Russell Brand, Eric Benet, Tony Parker, Eddie Murphy, Charlie Sheen … Ich könnte ewig so weitermachen, Baby! Alles notorische Fremdgänger, süchtig nach der "Droge" Sex – und immer mit derselben Ausrede im Gepäck: "Ich bin krank, ich kann nicht anders – ich bin sexsüchtig!" Oh ja, ihr armen Männer … REISST EUCH GEFÄLLIGST MAL ZUSAMMEN, IHR RÜCKGRADLOSEN WEICHEIER!

Bei Khloé wirst du mit dieser lahmen Entschuldigung nicht weit kommen, vermute ich. Hinter ihr steht ein sehr mächtiger Clan, der mit allen Wassern gewaschen ist und Kontakte bis ganz nach oben hat. Sie werden dich durchschauen, filetieren, eliminieren. Du wirst alles verlieren, Tristan. Dein Basketball wird das einzige sein, an das du dich noch klammern kannst, wenn Kris Jenner, Kanye West und Co. mit dir fertig sind. Viel Glück, Tristan, viel Glück.