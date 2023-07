von Katja Lewina Was in der Liebe alles schiefgehen kann, weiß Autorin Katja Lewina. Sie sammelt Trennungsgeschichten. Dieses Mal erzählt ein Freund, wie er wegen des Kinderwunschs seiner Freundin die Flucht ergriff.

Sommerabend, Stimmengewirr, Gläserklirren. Alles so wie immer, wenn man mit Freunden im Biergarten sitzt: Vor uns türmen sich Brathähnchen, Pommes, Wurstsalat und Weißwein, nach dessen erstem Schluck man weiß, dass man doch besser Bier bestellt hätte. Oder na ja, fast wie immer. Heute nämlich erzähle ich von der neuen Kolumne, dieser hier. Und plötzlich hängen wir alle drin, in den alten Geschichten, lachen über schräge Ex und sezieren unsere eigenen Vergehen.

Einer meiner Freunde, nennen wir ihn Markus, erinnert sich daran, wie er sich noch zehn Jahre später bei einer Ex-Freundin entschuldigt hat. "Dass ich diese Trennung so unreif und verletzend über die Bühne gebracht habe, hatte mich ewig beschäftigt", sagt er. Jetzt sind alle still am Tisch, selbst das Kauen wird eingestellt. Was war passiert?