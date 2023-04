von Kerstin Herrnkind "Liebe ist das einzige Gefühl, das nicht in unserer Macht steht", sagt Gregor Eisenhauer. Der Philosoph erzählt, wie man im Zeitalter von Tinder & Co. auf der Suche nach der großen Liebe nicht die Nerven verliert.

Herr Eisenhauer: "Liebe ohne Leiden" heißt Ihr Buch. Ist das überhaupt möglich? Heißt Lieben nicht automatisch leiden?

"Liebe ohne Leiden" ist natürlich eine Wellnessparole. Genau wie "Sonne ohne Sonnenbrand" oder "Muskeln ohne Kater". Das ist das, was sich Tinder-Tubbies vom Leben wünschen.

Gregor Eisenhauer, 61, studierte Philosophie in Berlin und Heidelberg. Für den Berliner "Tagesspiegel" verfasst er seit zwanzig Jahren Nachrufe auf Menschen, die nicht berühmt sind. Bücher schrieb er schon über Scharlatane, das Altern und die Angst. © Privat

Der Titel ist also eine Lüge?

Er ist gelogen, genau wie all diese Versprechungen, mit denen wir im Augenblick in Versuchung geführt werden, weil wir uns einreden wollen, es gebe ein "Glück für alle Zeit". Aber so was gibt es nur im Schlager, also bei Udo Jürgens, von dem der Titel geborgt ist. "Liebe ohne Leiden" ist eben leichter gesungen als gelebt.