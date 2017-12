Kleine Sätze halten die Beziehung in Gang. Viele finden Komplimente und Liebesgeständnisse eher peinlich. Das sind sie nicht, sie wirken auch bei Menschen, die sich betont abgeklärt geben. Cool wirkt schnell nur desinteressiert. Auch in der Liebe gilt: Gut kopiert ist besser, als schlecht selbstgemacht. Beim Renovieren versucht man auch nicht, ein total neues Konzept zu etablieren. Diese Sätze tun jeder Beziehung gut. Ob sie nun ganz ehrlich gemeint sind oder auch nicht.







Für langfristige Beziehungen:



1. "Ich wollte, du wärst gerade hier."

2. "Man sagt ja, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt. Ich habe daran nie geglaubt, bis zu dem Augenblick, an dem ich dich kennen lernte."

3. "Wenn ich dir in die Augen schaue, sehe ich eine Welt, in der ich leben möchte:"

4. "Wenn ich mein ganzes Leben noch einmal leben würde, gäbe es nur eine Sache, die ich ändern wollte: Ich würde versuchen, dich früher kennenzulernen."

5. "Ich fühle mich so aufgehoben, wenn ich bei dir bin.

6. "Es gibt niemanden, der mich besser versteht als du. Ich kann dir einfach alles erzählen."

7. "Du kannst mich immer zum Lächeln bringen, auch wenn es mir schlecht geht."

8. "Mit dir fühle ich mich besser, als mit irgendjemand anders auf der ganzen Welt."

9. "Ein Leben ohne dich kann ich mir nicht mehr vorstellen."

10. "Meine Freunde/Freundinnen sind alle eifersüchtig, dass ich dich habe."

11. "Ich weiß nicht, wie du es mit mir aushalten kannst, aber ich bin froh, dass du es schaffst."

12. "Nur mein Herz kann dir sagen, wie sehr ich dich liebe, Worte reichen nicht."



Für frisch Verliebte

1. Für Frauen: "Du bist so ein Gentleman, wenn du mit mir zusammen bist." Für Männer: "Du kannst so eine Lady sein, wenn wir zusammen sind."

2. "Du bist so ein interessanter Typ / interessante Frau. Du weißt so wahnsinnig viel."

3. "Ich hatte so einen schlechten Tag. Aber dann dachte ich an dich und alles hellte sich auf."

4. "Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so viel vorhat im Leben

5. "Du bist einfach der männlichste Typ / die perfekteste Frau, den / die ich je getroffen habe."

6. "Ich kann es kaum abwarten, dich wiederzusehen."