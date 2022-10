Vor fünfeinhalb Jahren wurde Antonia Mutter. Doch glücklich machte sie das nicht, ganz im Gegenteil: Sie hielt es nicht mehr aus. Und das, obwohl sie ihre Tochter liebt. Protokolliert von Katharina Hoch

Im Sommer um 18 Uhr mit einer Freundin spontan einen Spritz trinken. Auf einer Wiese liegen und in die Luft gucken. Mit Menschen zusammen sein, ohne auf die Uhr zu schauen.

So oder so ähnlich würde ich gern leben. So ist mein Leben aber nicht. Nicht mehr. Und zwar genau seit fünfeinhalb Jahren. Seit meine Tochter das Licht der Welt erblickte. Ich liebe sie und würde sie niemals verlassen. Aber wenn ich noch einmal entscheiden müsste, ob ich Mutter werden möchte, würde ich mich dagegen entscheiden. Vielleicht wäre meine Beziehung dann auch noch intakt.