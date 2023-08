von Karina Geburzky Dass es im Leben nie zu spät ist, um sich zu verlieben, zeigt die Geschichte von einem Paar aus New Jersey. Joe ist 93 und Mary 83 Jahre alt. Im Oktober wollen sie heiraten – 64 Jahre nach ihrem ersten Treffen.

"Eines Tages habe ich in meinem Haus auf meinem Sofasessel gesessen und mir fiel auf, dass es niemanden mehr gibt, den ich anrufen kann. Alle waren weg und ich begann diese Einsamkeit zu spüren, die man nur mit 90 Jahren fühlt", erinnert sich Joe Potenzano aus New Jersey im Interview mit "WABC", einem US-Fernsehsender aus New York. Doch da startet die Geschichte noch nicht.

Los geht es im Jahr 1959, als sich Joe Potenzano und Mary Elkind bei der Hochzeit seiner Schwester kennenlernen. Er war damals der Trauzeuge und sie die Trauzeugin. Schon damals hatten sie ein gewisses Interesse aneinander – und sie gingen ein paar mal miteinander aus. Doch schließlich trennten sich ihre Wege wieder. Joe trat in die Armee ein, während Mary Karriere als Ballerina in der Radio City Music Hall in New York machte. Sie lebten beide ihre Leben und standen dennoch all die Jahre in Kontakt.

"Es hat mich viel Mut gekostet"

64 Jahre mussten seit ihrem ersten Treffen vergehen, bis Joe im letzten Herbst seinen ganzen Mut aufbrachte, um Mary bei einem Familientreffen zu fragen, ob sie einen Kaffee mit ihm trinken möchte. "Sie war ein hübsches Mädchen. Sie ist immer noch ein hübsches Mädchen, deshalb habe ich sie gebeten, mit mir auszugehen."

Joe hatte in seinem Leben nie geheiratet und war also noch Junggeselle. Er brauchte also etwas Überwindung: "Es hat mich viel Mut gekostet, das zu sagen, weil ich so etwas vorher noch nie gemacht habe", erzählt der inzwischen 93-Jährige. Doch zum Glück sagte die 83-jährige Witwe Mary zu.

"Ich habe mich in sie verliebt und sie hat mir erzählt, dass sie sich in mich verliebt hat", gibt Joe im Interview zu. Und was lange währt, wird nun endlich gut: Joe und Mary wollen im Oktober heiraten, 64 Jahre nach ihrer ersten Begegnung. Die Geschichte der beiden Senioren zeigt, dass es im Leben nie zu spät ist, um Liebe zu finden und glücklich zu werden.

