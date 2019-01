Der Termin steht: Am 10. Februar wird die Künstlerin Pascale Sellick ihr Oberbett heiraten. Ein großes, fluffiges Daunenbett, das ihr jede Nacht Freude bereitet. Diese Hochzeit ist mehr als das Gefühl, morgens gar nicht aufstehen zu wollen, weil es so kuschelig warm und gemütlich im Bett ist, gerade jetzt im Winter, wo der Blick nach draußen nicht den Wunsch nach Outdoor-Feeling auslöst. Die Britin geht einen Schritt weiter. Sie hat ein rauschendes Hochzeitsfest angekündigt und alle Menschen eingeladen, die Lust darauf haben. "Zu meinem Oberbett habe ich die längste, intensivste, intimste und verlässlichste Beziehung, die ich je hatte. Es war immer für mich da und gibt mir die schönsten Umarmungen", begründet sie ihren Entschluss. "Ich liebe meine Decke so sehr, dass ich Menschen einladen möchte, den Bund mit dem konstantesten, wohltuendsten Begleiter meines Lebens mitzuerleben. Es gibt Musik und eine Zeremonie, Spaß und Unterhaltung." Wer Braut und Bräutigam schon vor der Hochzeit einmal sehen möchte, kann das bei Facebook.

Im Anschluss an die Zeremonie spielt eine Hochzeitskapelle auf, werden Reden gehalten und wird die Hochzeitstorte angeschnitten. Eine Hochzeitsplanerin kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf. Genau so ertäumen sich das wohl die meisten Bräute.

Die wichtigsten Infos für Gäste: Zeit, Ort und Kleiderordnung

Während normalerweise für Hochzeiten Smokings und feine Kleider aus dem Schrank geholt werden, wünscht sich die Gastgeberin eine Garderobe, die nur für diese Hochzeit angemessen ist: Schlafanzüge, Bademäntel, kuschelige Einteiler und Hausschuhe. Erlaubte Accessoires sind, wegen der vermutlich kühlen Temperaturen am 10. Februar, Schmuseteddys und Wärmflaschen. Vermutlich werden die Gäste anhand der Garderobe bereits bei der Anreise erkennen, wer das gleiche Ziel hat wie sie selbst ... Die Zeremonie findet an besagtem Sonntag um 14 Uhr in Exeter, Devon, im Südwesten Englands statt. Die anschließende, kostenlose Hochzeitsparty im The Glorious Art House in der Fore Street in Exeter.

Zur Hochzeit wird das Oberbett einen neuen Bezug erhalten, der bis dahin geheim bleibt. Die Braut kommt in Nachthemd, Morgenmantel und flauschigen Hausschuhen.

Ob die Hochzeit wahre Liebe oder eine Kunstinstallation ist, wird wohl nur herausfinden, wer als Gast anreist. Was Pascale Sellick vor der Hochzeit allerdings besser aktualisieren sollte, ist ihr Beziehungsstatus bei Facebook. Dort steht nämlich noch der Name eines Mannes aus Exeter, der ein sehr menschliches Profil hat.

Quellen: Facebook, "Metro", "Ladbible"