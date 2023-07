Paare, die den Partner seltener in sozialen Medien zeigen, sind deutlich glücklicher in ihrer Beziehung

Studie Paare, die den Partner seltener in sozialen Medien zeigen, sind deutlich glücklicher in ihrer Beziehung

von Wiebke Tomescheit Gute Nachrichten für alle, die nicht viel Energie auf ihren Social-Media-Auftritt verwenden: Wer regelmäßig Updates und Fotos aus seiner Beziehung im Netz postet, scheint sehr viel häufiger unglücklich zu sein.

Wer kennt es nicht: Während man selbst mit dem oder der Liebsten in Jogginghose auf dem Sofa rumlümmelt, eigentlich ganz zufrieden mit der Welt, posieren andere Paare auf Instagram: Permanent händchenhaltend, küssend, im Urlaub in Bikinis und Shorts, beim Extremsport oder der Besteigung des Mount Everest. Da kann schonmal der Neid in einem aufsteigen, und die Sorge, selbst etwas falsch zu machen. Doch diese Sorge ist vollkommen unberechtigt, wie nun eine Studie des Fotografie-Fachmagazins "Shotkit" belegt.

Demnach sind nämlich Menschen, die ihren Partner oder ihre Partnerin häufig in den sozialen Medien zeigen, überdurchschnittlich häufig unglücklich in ihrer Beziehung. Für die Studie wurden 2000 Paare im Alter zwischen 18 und 50 Jahren zu ihrer Nutzung der sozialen Medien und zu ihrem Liebesglück befragt. Das eindrückliche Ergebnis: Paare, die drei oder mehr Paar-Selfies pro Woche im Netz teilen, scheinen um ganze 128 Prozent unglücklicher zu sein als diejenigen, die ihre Beziehung eher privat halten.

Instagram-Fotos von glücklichen Paaren? Nicht immer die Wahrheit

Die Paare, die ihre bessere Hälfte eher selten auf Instagram und Co. präsentieren, gaben an, dass ihnen das unangenehm oder gar peinlich sei, dass ihnen ihre Privatsphäre wichtig sei oder dass sie generell nicht häufig aktiv soziale Netzwerke nutzen würden. Zudem gab es einen deutlichen Schnitt in den Altersgruppen: Ältere Milennials (ca. 31 bis 41 Jahre) posten demnach sehr viel häufiger Privates online als jüngere Nutzer.

Die Zahlen sprechen jedenfalls eine klare Sprache: Von den Paaren, die häufig Updates ihrer Beziehung und Fotos des Partners oder der Partnerin öffentlich teilen, bezeichnen sich nur 10 Prozent als "sehr glücklich" in ihrer Partnerschaft. Von den Paaren, in denen das kaum vorkommt, sind es immerhin 46 Prozent. Es scheint also gar nicht so verkehrt zu sein, gemütliche und undokumentierte Zeit zu Zweit zu verbringen. Oder eben auch gemeinsames Bungee-Jumping, wenn einem danach ist – nur eben nicht permanent für das Internet dokumentiert.

Quellen: Shotkit, "Miss"