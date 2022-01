Papst Franziskus gibt katholischen Ehepaaren in aller Welt Beziehungstipps: Drei Worte sollen dafür sorgen, dass die Ehe gelingt – und die Handys beim Essen in der Tasche bleiben.

Eigene Erfahrung mit der Ehe hat Papst Franziskus nicht – der Zölibat verbietet es katholischen Priestern, zu heiraten. Doch der Heilige Vater weiß aus seiner langjährigen Arbeit in der Seelsorge und durch den Kontakt zu vielen Gläubigen, wie menschliche Beziehungen funktionieren. In einer Predigt vor katholischen Christen im Vatikan hat der 85-Jährige darüber gesprochen, wie eine erfolgreiche Ehe gestaltet werden kann.

Drei Worte seien es, so der Pontifex, die dafür eine entscheidende Rolle spielten: nämlich "Darf ich?", "Danke" und "Entschuldigung". Eine recht naheliegende Auswahl also, die im Ehealltag allerdings oft in Vergessenheit gerät – und viele Konflikte doch schnell lösen oder sogar vermeiden könnte. Die drei Worte würden dazu beitragen, gegenseitige Liebe und Respekt zu erhalten, so der Papst. Bereits 2016 hatte Franziskus Ehepaaren diesen Ratschlag in einer Predigt mit auf den Weg gegeben.

Papst Franziskus: "Vergebung heilt alle Wunden"

Alle Paare rief er dazu auf, sich immer wieder in Vergebung zu üben: "Bei Konflikten lasse man niemals den Tag zu Ende gehen, ohne Frieden in der Familie zu schließen." Vergebung heile alle Wunden, so der Heilige Vater, der auch darauf hinwies, dass vor allem Kinder unter Konflikten in der Ehe zu leiden hätten. Umso mehr sollten Ehepartner in einer Krise nach Hilfe suchen, um den Kindern "nicht noch mehr Schmerz" zuzufügen.

Papst Franziskus sprach auch den Paaren seine "Verbundenheit und Zuneigung" aus, die während der Corona-Zeit etwa in der Quarantäne Probleme erlebt haben. "Bereits bestehende Probleme verschärften sich und führten zu Konflikten, die nahezu unerträglich wurden. Viele erlebten gar das Zerbrechen ihrer Beziehung aufgrund einer Krise, die nicht überwunden werden konnte", schrieb er in einem Brief an Ehepaare aus aller Welt.

Handys sollen beim Essen tabu sein

Einen weiteren praktischen Tipp gab der Papst für das Zusammenleben in der Familie: Beim gemeinsamen Essen sollten die Handys in der Tasche bleiben. "Es ist traurig, eine Familie beim Mittagessen zu sehen, jeder mit seinem oder ihrem eigenen Mobiltelefon", sagte Franziskus.

Quellen: AP / Vatican News