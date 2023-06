von Eugen Epp Zwei Engländerinnen wurden auf dem Weg zu ihrer Hochzeit von einer Panne aufgehalten. Trotzdem schafften sie es noch rechtzeitig zur Trauung – dank der Polizei.

So hatten sich Jemma und Sian Batchelor-Thomas ihren Hochzeitstag sicherlich nicht vorgestellt: Das Paar wurde mit dem Polizeiauto zur Trauung gefahren. Allerdings hatten die beiden Engländerinnen an ihrem großen Tag nicht etwa etwas angestellt. Vielmehr erwiesen sich zwei Polizistinnen als Retter in der Not.

Zusammen mit ihren ungefähr 20 Gästen – alles Familienmitglieder und Freunde – hatten Jemma und Sian in einem Hotel übernachtet und wollten mit einem Bus zum Ort der Trauung fahren. Doch nur zehn Minuten nach der Abfahrt hatte das Fahrzeug eine Panne und blieb liegen. "Die Gäste dachten, wir machen Witze", sagte Jemma Batchelor-Thomas der BBC. Dabei dürfte sich das Brautpaar gewünscht haben, das alles sei nur ein Spaß: "Wir hatten nur noch eine halbe Stunde, um zum Standesamt zu kommen, und waren immer noch eine halbe Stunde entfernt."

Ungewöhnliches Hochzeitsauto für Brautpaar

Glücklicherweise sprang die Polizei ein. "Ein Mitglied der Brautgesellschaft sah ein Polizeiauto und fragte die Polizistinnen, ob sie uns fahren können", berichtet Jemma Batchelor-Thomas. Tatsächlich boten sich die Polizistinnen als Taxi an und brachten das Paar zu ihrem wichtigen Termin. Ein reichlich ungewöhnliches Hochzeitsauto – und das Bild, das beide im Streifenwagen zeigt und das die Polizei auf Facebook veröffentlichte, dürfte einen besonderen Platz im Hochzeitsalbum bekommen.

Während ihre Partnerin ruhig geblieben sei, sei sie selbst "extrem gestresst" gewesen, gestand Jemma Batchelor-Thomas: "Ich dachte: Das ist schrecklich." Mittlerweile könne sie aber über die ganze Angelegenheit schmunzeln. Tatsächlich schafften es die beiden noch rechtzeitig zu ihrer Trauung – und hatten sogar noch ein paar Minuten, um durchzuschnaufen, wie die Polizei berichtete. Und auch alle Gäste kamen nur kurz danach an: Hilfsbereite Autofahrer hatten sie zur Feier gefahren.

Quellen: BBC / Hedge End Police auf Facebook

Sehen Sie im Video: Ein Paar auf den Philippinen will sich an einem Strand das Ja-Wort geben. Doch dabei wird der intime Moment von einer Gruppe Touristen gestört, die auf einem Bananenboot übers Meer gezogen wird.