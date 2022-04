Wer beruflich permanent mit Paaren zu tun hat, deren Beziehung gescheitert ist, der bemerkt natürlich, welche Berufe immer wieder eine Rolle dabei spielen. Auf TikTok verriet eine Anwältin nun die fünf beziehungsschädlichsten Jobs.

Eine Scheidungsanwältin bekommt natürlich oft und sehr ungefiltert mit, welche Probleme und Verhaltensweisen bei Ehepaaren am häufigsten zur Trennung führen. Und auf ihrem TikTok-Account widmete sich die kanadische Anwältin mit dem Benutzernamen Jettiegirl28 genau diesem Thema. Sie listete allerdings nicht die Fehltritte auf, die ihr bei Klienten oft auffielen – sondern die Berufsgruppen, die sie am häufigsten als "Schuldige" im Scheidungsprozess erlebt hat.

Bei Männern seien das vor allem Berufe, in denen diejenigen großes Ansehen genössen und beinahe als Halbgötter betrachtet würden: Feuerwehrmänner, Polizisten, Soldaten, Chirurgen und Piloten. "Wenn man sich diese Jobs anguckt, was haben sie alle gemeinsam?", fragt Jettiegirl28 in die Kamera. "Sie haben alle gemeinsam, dass diese Männer in ihrem Berufsalltag als Götter gelten." So viel Anerkennung, wie ein Chirurg im Krankenhaus oder ein Feuerwehrmann, der gerade ein Kind aus einem brenennden Haus gerettet habe, könnte eine Partnerin ihrem Mann naturgemäß nicht 24 Stunden am Tag, ein Leben lang, geben, weshalb der sich womöglich irgendwann nach "Bestätigung" außerhalb der Beziehung umsehe.

Scheidungsanwältig kennt "riskante" Berufe

Zudem seien alle diese Berufe mit sehr unregelmäßigen Arbeitszeiten und oft auch längerer Abwesenheit von zuhause verbunden. Das ist ohnehin ein Nährboden für Frust und Konflikte, bietet demjenigen allerdings auch Gelegenheit, unbemerkt die Fühler nach anderen Frauen auszustrecken. Und tatsächlich finden sich in den Kommentaren zu dem TikTok-Video schnell zahlreiche Bestätigungen der Auflistung – von Frauen, die bereits geschieden sind oder sich im Scheidungsprozess befinden. Allerdings macht Anwältin Jettiegirl28 auch klar: "Wenn ihr mit einem Mann aus diesen Berufsgruppen verheiratet seid, bedeutet dass nicht, dass ihr zum Scheitern verurteilt seid oder euer Mann ein schlechter Mensch ist!"

Bei den Frauen, die am häufigsten in Scheidungen involviert sind, hat die Anwältin übrigens eine besonders große Berufsgruppe ganz oben auf ihrer Liste: Hausfrauen. Wenn der Mann sich auf seine Karriere konzentriere und die Frau auf die Kinder, dann würden ihre Leben sich automatisch mit der Zeit auseinanderentwickeln, was häufig zur Trennung führe. Dazu kommt, dass sich beide Partner in einer solchen Konstellation oft nicht vom anderen wertgeschätzt fühlten – und das finanzielle Ungleichgewicht stelle einen weiteren Risikofaktor für die Beziehung dar.

