von Gernot Kramper Durch einen Zufall sollte Alexandra Starr auf der Hochzeit des Mannes singen, der sie betrogen hatte. Der nicht sie, Starr, aber die Neue sofort heiraten wollte. Die Sängerin nahm Rache und sprengte die Hochzeit.

Alexandra Starr verdient sich ihr Geld durch Auftritte mit Bands, die auf Events und Hochzeiten spielen. Die Sängerin und Songschreiberin aus Kalifornien hat begrenzten Erfolg mit ihrer eigenen Musik – und solche Gigs helfen am Ende des Monats, die Miete zu bezahlen. Einmal sollte sie als Sängerin-Ersatz wegen eines Ausfalls bei einer Cover-Band einspringen. Dabei kam es zu einem folgenschweren Irrtum: Die Band, mit der sie singen sollte, wurde für eine Hochzeit gebucht – ausgerechnet für die Hochzeit des Mannes, der sie kurz zuvor betrogen hatte. Der Ex ahnte nicht, wer engagiert wurde, aber sie wusste, was geschehen würde.

Geständnis auf TikTok

Auf TikTok verriet sie, dass sie ihren Ex-Lover zuerst bemerkte. Er war auch kaum zu übersehen, als er mit seiner neuen Flamme auf die Tanzfläche kam. Starr wollte Rache. Denn zur Trennung kam es, als sie nach fünf Jahren feststellen musste, dass sie betrogen wurde. Hinzu kam wohl auch der Schock, dass es in ihrer Beziehung in fünf Jahren nicht zum "nächsten Schritt" gekommen war. In einem Song zu dem Erlebnis schrieb sie: "Wir waren fünf Jahre zusammen, er hat keine Zeit verschwendet weiterzuziehen. Also tut es mir nicht leid."

Die Neue hatte er offenbar nach wenigen Monaten um das Ja-Wort gebeten. In ihrem Song schreibt Starr bitter über den Moment: "Jetzt kommt die Braut, ganz in weiß gekleidet, ich drehte mich um, seine Augen trafen meine. Ich hätte fast geweint, denn dieser Tag sollte mir gehören."

Auf der Hochzeit stimmte sie eine Cover-Version von "Before He Cheats" an. In dem Kultsong von 2005 besingt Carrie Underwood ihre Rache, als ihr Mann sich in einer Bar mit "langsamen Tänzen" und "klebrigen Drinks" an eine "White Trash Version" von Shania Twain heranmacht. Draußen vor der Bar kocht die Sängerin vor Wut.

Ich habe meinen Schlüssel in die Seite seines hübschen, aufgemotzten Offroaders gegraben.

Ich habe meinen Namen in seine Ledersitze geritzt.

Ich habe einen Louisville-Schläger in beide Scheinwerfer geschlagen.

Ich habe ein Loch in alle vier Reifen geschnitten.

Vielleicht denkt er das nächste Mal nach, bevor er fremdgeht.

Nicht gerade ein passender Song für eine Hochzeit. Braut als auch der Bräutigam waren fassungslos, als sich Starr umdrehte und sie die Sängerin erkannten. Ein Mitglied der Band versuchte, sie wegzuzerren, aber Starr schnappte sich ein Glas und schüttete das Wasser auf den Bräutigam. Im Songtext bedauert sie nur, dass es kein Wein gewesen war. Dann schubste sie ihn aus dem Weg und stürmte von der Bühne.

Keine Reue

Später sagte sie, eine "größere" Person, als sie es sei, wäre wahrscheinlich nicht zu der Hochzeit gegangen. Aber sie sei nicht so ein aufrechter Charakter, sondern nachtragend und habe den Auftritt als "Geschenk der Götter" angesehen. "Ich wurde für den Abend nicht bezahlt, und falls Sie sich wundern – ich wurde gefeuert, und ich würde alles wieder so machen."

Quelle: TikTok