von Wiebke Tomescheit 25 Jahre lang hielt Ivana Moral ihrem Mann den Rücken frei, währenddessen konnte er mit einem Fitnesstudio ein kleines Vermögen aufbauen. Nach der Scheidung bekam sie für all die Jahre Arbeit nun nachträglich Lohn zugesprochen.

25 Jahre lang war Ivana Moral verheiratet. Ihr Mann gründete während dieser Zeit ein erfolgreiches Fitnessstudio. Das war ihm möglich, weil seine Ehefrau ihm den Rücken freihielt, indem sie sich allein um den Haushalt kümmerte, die beiden Kinder versorgte und zusätzlich auch immer wieder im Fitnessstudio aushalf. Ein eigener Job war ihr somit nicht möglich. Als das Paar sich nun scheiden ließ, erkannte auch das Gericht diese schwierige Situation an – und sprach ein aufsehenerregendes Urteil.

Der Richter befand, dass Ivana Moral "aufgrund ihrer ausschließlichen Hingabe an Haus und Familie jeder möglichen Karriere beraubt wurde" und dafür eine entsprechende Kompensation von ihrem Mann verdient hätte, der während der Ehe zudem massiv an Vermögen hinzugewonnen habe. Zu dem Urteil kam es, obwohl die beiden bei der Eheschließung Gütertrennung vereinbart hatten.

Spanien: Hausfrau wird rückwirkend für Arbeit bezahlt

Die 48-Jährige bekam nun insgesamt 204.624 Euro zugesprochen, die ihr Ex-Mann ihr auszahlen muss. Die Summe wurde aus dem in Spanien gültigen Mindestlohn für die 25 Jahre Hausarbeit berechnet. Zudem erhält sie monatlich Unterhaltszahlungen in Höhe von 500 Euro. Die beiden Töchter des Paares, inzwischen 16 und 20 Jahre alt, sollen von ihrem Vater jeden Monat 400 bzw. 600 Euro erhalten. Wie der Unternehmer auf das Urteil reagierte, ist nicht bekannt – er soll aber über ein ausreichendes Vermögen verfügen, um die Zahlung recht problemlos leisten zu können.

Internationaler Frauentag Diese Erfindungen kommen von Frauen – wurden aber lange Männern zugeschrieben 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Ada Lovelace: Die Informatikerin

Mit nur 36 Jahren stirbt Ada Lovelace 1852 an Gebärmutterkrebs, Apple-Gründer Steve Jobs waren wenigstens 56 Jahre vergönnt. Ohne sie wäre die Welt von heute kaum vorstellbar, denn die Mathematikerin Ada Lovelace schrieb das erste Computerprogramm der Welt. Geboren 1815 als britische Aristokratin und Tochter des Dichters Lord Byron, tut ihre Mutter damals alles, damit Ada bloß nicht nach ihrem 'abenteuerlustigen' Vater gerät. Den hält die Mutter damals für geistig umnachtet. Ada wird als Kind in Mathematik, Naturkunde und Astronomie unterrichtet. Sie träumt davon, ein Dampfflugzeug zu bauen. Am britischen Königshof wird sie mit 17 Jahren dem Erfinder und Mathematiker Charles Babbage vorgestellt, dessen komplizierten Entwurf eines Rechenapparats sie als eine von Wenigen versteht. Lovelace entwickelt den Entwurf weiter. Sie erkennt als erste, dass eine so konzipierte Maschine nicht nur rechnen, sondern theoretisch alle Informationen verarbeiten könnte, wenn man diese nur mathematisch übersetzen könnte. Ada Lovelace schreibt die dazugehörige komplizierte Berechnung, den ersten "Code". Die moderne Informatik ist damit geboren – sie wird allerdings erst hundert Jahre später langsam umgesetzt, weil niemand Adas Visionen versteht. Zur damaligen Zeit wird ihr deshalb "Hysterie" und eine "hüpfende Gebärmutter" unterstellt, ihre Schriften werden vergessen und verdrängt. Erst 1978 wird ihr das US-Militär eine Programmiersprache widmen, "Ada".Mit nur 36 Jahren stirbt Ada Lovelace 1852 an Gebärmutterkrebs, Apple-Gründer Steve Jobs waren wenigstens 56 Jahre vergönnt. Mehr

Der Ex-Frau ging es bei der Klage gar nicht ausschließlich um finanzielle Anerkennung: "Jetzt geht es nicht mehr um das Geld, sondern um die Wertschätzung, die ich für alles bekommen habe, was ich in den letzten 25 Jahren hingebungsvoll getan habe", sagt Ivana Moral. Ihr Fall könnte nun womöglich in Spanien, vielleicht gar in ganz Europa, als Präzendenzfall für ähnliche Klagen infrage kommen.

Quellen: "Euronews", "Spiegel"