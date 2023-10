von Eugen Epp Dieses Date ging gründlich daneben: Eine Frau bestellte im Restaurant hemmungslos die Karte rauf und runter, der Mann ergriff lieber die Flucht, als die Rechnung zu bezahlen.

Ob der Mann beim Date grundsätzlich die Rechnung für das Essen oder die Getränke übernehmen sollte, ist eine viel diskutierte Frage. Aber bei einer Frau wie der Userin "EquanaB" auf TikTok würde wohl auch jeder Gentleman der alten Schule an seinen Prinzipien zweifeln.

Die junge Frau aus dem US-Bundesstaat Georgia erzählte die Geschichte in einem Clip auf der Video-App: Sie traf sich in einem auf Meeresfrüchte spezialisierten Restaurant in Atlanta mit einem Mann. Es war das erste Date der beiden. Und offenbar beschloss Equana, es richtig krachen zu lassen: Sie habe insgesamt vier Portionen mit jeweils einem Dutzend Austern geordert. Zu einem durchaus stolzen Preis – eine Portion kostete 15 Dollar.

Rechnung von mehr als 180 Dollar

"Als ich die vierte Portion bestellte, hat er mich ganz verrückt angeguckt", erzählt sie in dem Video, das mittlerweile mehr als fünf Millionen Mal auf TikTok angeschaut wurde. "Aber das hat mich nicht interessiert." Ihre lapidare Erklärung: "Wenn du mich einlädst, werde ich essen." Und zwar nicht nur die 48 Austern, die sie verspeiste, die junge Frau bestellte danach auch noch weitere Gerichte und Getränke von der Karte. Ihr Gegenüber hingegen bestellte nur ein Glas Wein.

Irgendwann wurde es dem Mann zu bunt: Er wählte den klassischen Abgang für missglückte Dates. Von einem angeblichen Toilettengang kehrte er nicht mehr zurück. Ganz offensichtlich hatte er keine Lust, die Rechnung zu übernehmen. Diese belief sich schlussendlich auf mehr als 180 Dollar (umgerechnet 170 Euro) – auf der Summe blieb die TikTok-Userin sitzen. Eine gerechte Strafe für ihr unverschämtes Verhalten, meinen viele andere Nutzer:innen auf der Plattform.

Dass dem ersten Date kein weiteres folgen dürfte, scheint offensichtlich. Immerhin hatten die beiden hinterher noch Kontakt, wie in dem Video zu sehen ist: Der Geflüchtete bot an, zumindest die Getränke zu übernehmen.

Quelle: EquanaB auf TikTok