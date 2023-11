Ein Leben wie in "Minesweeper": Jasper stolperte von einer toxischen Beziehung in die Nächste

von Katja Lewina Was in der Liebe alles schiefgehen kann, weiß Autorin Katja Lewina. Sie sammelt Trennungsgeschichten. Diese Woche erzählt Jasper die Geschichte seiner Trennung, die einen überraschenden Rollenwechsel zur Folge hatte.

Wir haben lange nichts mehr voneinander gehört, Jasper und ich. Jasper heißt in Wirklichkeit natürlich anders, aber das haben Sie sich sicher schon gedacht. Er ist ein Freund meines Bruders. Wenn ich in der Gegend bin, unternehmen wir alle manchmal was zusammen. "Ruf ihn doch mal an für die Kolumne", hat mein Bruder gesagt. "Der hat eine heftige Trennung hinter sich."