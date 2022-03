Federico Hu und seine Freundin bei ihrem Wiedersehen in der Ukraine

Influencer fährt mit dem Auto von Italien in die Ukraine, um seine Freundin zu holen

Gefangen im Kriegsgebiet Influencer fährt mit dem Auto von Italien in die Ukraine, um seine Freundin zu holen

Die Freundin eines italienischen TikTok-Stars befand sich in der Ukraine, als dort der Krieg ausbrach. Der Influencer machte sich nach eigenen Angaben selbst auf den Weg, um sie zu retten.

Der italienische Influencer Federico Hu, der sich auf den Social-Media-Plattformen "Pandaboi" nennt, hat Millionen Follower:innen mit lustigen Videos gewonnen. Allein auf TikTok folgen ihm mehr als 10 Millionen Menschen. Doch einige seiner bisher erfolgreichsten Videos behandeln ein sehr ernstes Thema: den Krieg in der Ukraine und die Flucht seiner Freundin Lyuda.

Lyuda stammt aus der Ukraine und befand sich gerade in ihrer Heimat, als dort durch den Angriff der russischen Truppen der Krieg ausbrach. Immerhin standen beide zunächst in Kontakt, dann aber fielen Elektrizität und Internetverbindung in Kharkiv, wo sich Lyuda aufhielt, aus. Hu hatte lediglich die Telefonnummer der Person, die Lyuda nach Polen bringen sollte. Kurzerhand machte er sich mit dem Auto selbst auf den Weg, um seine Freundin in Sicherheit zu bringen.

Mit dem Auto von Mailand bis in die Ukraine

Zuvor hatte der Influencer in Videos auf die Situation seiner Freundin hingewiesen und versucht, über das Internet eine Lösung zu finden. Letztendlich aber nahm er die Sache doch selbst in die Hand: Hu setzte sich in Mailand ins Auto und fuhr nach eigenen Angaben durch die Schweiz, Österreich, Deutschland und Polen – mehr als 20 Stunden.

"Ich hatte große Angst, aber ich musste das Risiko eingehen", so Hu. "Es war die längste und schwierigste Reise meines Lebens", sagte er dem britischen Magazin "Tyla". Ursprünglich ging Hu davon aus, seine Freundin in Warschau anzutreffen, erfuhr dann aber, dass sie es nicht über die Grenze geschafft hatte. Also überquerte er selbst die ukrainisch-polnische Grenze.

Russlands Angriff Fotochronik des Ukraine-Krieges: Eine Unterschrift. Was folgt, sind Tod und Leid 1 von 34 Zurück Weiter Zurück Weiter 21. Februar: Russlands Präsident Wladimir Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten an (Foto). Tags darauf stimmt das russische Parlament zu. Soldaten sollen in die Separatistengebiete entsandt werden. Mehr

Wiedersehen hinter der Grenze

Schließlich gelang es ihm tatsächlich, die Person ausfindig zu machen, die seiner Freundin bei der Flucht helfen wollte. Nach weiteren acht Stunden Wartezeit hatten sich die beiden endlich wiedergefunden, berichtete Hu dem italienischen Online-Magazin "Open". "Ich konnte aber nur meine Freundin retten, ihr Vater und ihr Bruder konnten das Land nicht verlassen", sagte er. Männer zwischen 18 und 60 Jahren müssen laut Anordnung der Regierung in der Ukraine bleiben.

Stiftung stern arbeitet mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen, die von uns geprüft wurden. Wir leiten Ihre Spende ohne Abzug weiter. Die Menschen in den von Krieg und Gewalt betroffenen Gebieten in der Ukraine brauchen unsere Hilfe. Diearbeitet mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen, die von uns geprüft wurden. Wir leiten Ihre Spende ohne Abzug weiter. Über diesen Link kommen Sie direkt zu unserem Spendenformular.

Mittlerweile lebt das Paar bei Hus Familie in Mailand. Hu und seine Freundin veröffentlichen auf TikTok weiterhin Videos, in denen sie auf die Situation in der Ukraine hinweisen und um Spenden für Lyudas Familie werben.

Quellen: "Pandaboi" auf TikTok / "Tyla" / "Open"