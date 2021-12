Eigentlich ist Katie Prentiss schon seit 25 Jahren verheiratet. Doch plötzlich stand ihr Mann im New Yorker Central Park vor ihr – und machte ihr erneut einen Antrag.

Katie Prentiss war das Erstaunen im Gesicht abzulesen, als sie sich im New Yorker Central Park umdrehte und plötzlich ihr Ehemann Brian vor ihr stand. Denn eigentlich war Katie allein mit ihrer 17-jährigen Tochter für ein paar Urlaubstage in die Metropole geflogen, ihr Mann war zu Hause in Portland geblieben. Doch nun stand er ihr gegenüber, ging vor ihr auf die Knie und fragte sie, ob sie seine Frau werden wolle.

Dabei sind Katie und Brian bereits seit 25 Jahren verheiratet und haben miteinander vier Kinder. Dennoch hielt es der Ehemann für nötig, seiner Frau noch einmal einen Antrag zu machen – der erste sei schlicht "nicht romantisch genug" gewesen. Das kann man über den neuerlichen Heiratsantrag mit Sicherheit nicht sagen: Ihre Tochter und ihr Mann hätten die Überraschung über Monate geplant, schrieb Katie Prentiss auf TikTok, wo sie ein Video des Antrags veröffentlicht hat. Der Clip wurde auf der Social-Media-Plattform mittlerweile acht Millionen Mal angeschaut.

Heiratsantrag im Central Park: Die Überraschung ist gelungen

Was genau sich beim ersten Heiratsantrag abgespielt hat, wird nicht klar. Doch anscheinend wollte Brian Prentiss einen zweiten Versuch wagen: "Ich habe mir gedacht, ich versuche es noch mal, indem ich von weit her einfliege und dich überrasche", eröffnete er das Liebesgeständnis an seine Frau. "Du bist einer der wunderbarsten, furchtlosesten, schönsten Menschen, die ich jemals getroffen habe", fuhr er fort. "Nach 25 Jahren will ich immer noch den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Ich möchte dich noch einmal heiraten. Du kannst mich für immer glücklich machen."

Reis, Feuerwerk und Co. Umweltsünde Hochzeit: Sechs Dinge, die ihr lieber sein lassen solltet 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Feuerwerk und Wunderkerzen bei der Hochzeit Feuerwerk, Wunderkerzen und Co.





Natürlich sind Feuerwerke schön. Die ganze Hochzeitsgesellschaft versammelt sich noch einmal vor der Location und schaut leicht angetüddelt gen Himmel, wo eine Farbexplosion stattfindet, die noch einmal diesen historischen Tag feiern soll. Und das Licht, das Wunderkerzen machen, sieht auf Fotos einfach toll aus.





Aber all das dauert nur wenige Minuten – und belastet die Umwelt stark. Laut





Klar, bei eurer Hochzeit wollt ihr kein 100-Millionen-Euro-Feuerwerk abfeuern. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Menschen im Jahr heiraten, nicht nur in Deutschland und wie viele Feuerwerke und Wunderkerzen das sind … das läppert sich! Ganz zu schweigen vom verursachten Müll! Wie wäre es denn stattdessen mit Kerzen? Auch schön, auch feierlich und am Ende können die Gäste sie mit nach Hause nehmen und dort benutzen. Natürlich sind Feuerwerke schön. Die ganze Hochzeitsgesellschaft versammelt sich noch einmal vor der Location und schaut leicht angetüddelt gen Himmel, wo eine Farbexplosion stattfindet, die noch einmal diesen historischen Tag feiern soll. Und das Licht, das Wunderkerzen machen, sieht auf Fotos einfach toll aus.Aber all das dauert nur wenige Minuten – und belastet die Umwelt stark. Laut Umweltbundesamt jagen die Deutschen zu Silvester jedes Jahr zwischen 100 und 200 Millionen Euro und rund 5000 Tonnen Feinstaub in die Luft – das entspricht circa 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge.Klar, bei eurer Hochzeit wollt ihr kein 100-Millionen-Euro-Feuerwerk abfeuern. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Menschen im Jahr heiraten, nicht nur in Deutschland und wie viele Feuerwerke und Wunderkerzen das sind … das läppert sich! Ganz zu schweigen vom verursachten Müll! Wie wäre es denn stattdessen mit Kerzen? Auch schön, auch feierlich und am Ende können die Gäste sie mit nach Hause nehmen und dort benutzen. Mehr

Die Überraschung ist gelungen: Katie Prentiss kann die Tränen nicht zurückhalten und fällt ihrem Ehemann in die Arme. So wirklich kann sie immer noch nicht fassen, was passiert ist. Erst der unerwartete Heiratsantrag im Central Park, dann geht das Video, das ihre Tochter aufgenommen hat, viral. "Wie kommt es, dass das mein Leben ist?", schrieb sie auf TikTok.

Quelle: Katie Prentiss auf TikTok