Wer Josefa Nereus zum ersten Mal die Hand schüttelt, ist sofort elektrisiert: Klein, warm und weich fühlt sie sich an. Wie von jemandem, der genau weiß, welche Creme am besten pflegt. Dass Josefa nicht nur bei ihren Händen weiß, was sie tut, verrät sie im Video-Gespräch (oben) mit dem stern: Die 31-jährige Wahlhamburgerin hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema Sex zu entstauben. Sie möchte Menschen in die Lage versetzen, zu sagen und zu erleben, welche sexuellen Vorlieben sie haben – von denen sie vielleicht gar nichts ahnen. Ein Thema, das jeden von uns betrifft, bei dem aber die meisten Menschen trotz jahrelanger Erfahrung noch Nachhilfe brauchen.

Josefa ist gelernte Mediengestalterin und hat vor fünf Jahren begonnen, hauptberuflich als Sexworkerin zu arbeiten. Auf ihrer Website bietet sie ihren potenziellen Kunden unterschiedliche Varianten an, die von "verspieltem Petting" über die "heiße Vereinigung" bis hin zu "Kinky Sex" reichen. Ihre Angebotspalette fußt auf ihren eigenen Vorlieben und verschweigt auch die Preise nicht.



Das Ziel: kostenlose Aufklärungsvideos mit Experten

Bei ihrer Arbeit hat Josefa bemerkt, woran es beim Sex noch hapert. Zu selten "spielen" Paare im Bett (oder wo auch immer) und zu viel Angst davor, etwas "falsch zu machen", hält sie von Experimenten ab. Das kann das Liebesleben irgendwann eintönig machen. Damit sich etwas ändert, plant Josefa eine Videoreihe, die sie auf Youtube kostenlos zugänglich machen möchte: Interviews mit Experten und Tricks aus der Prxis sollen Hemmschwellen abbauen.

Die Produktion solcher Videos kostet natürlich Geld. Wenn Josefa auch einiges selbst herstellen kann, braucht sie ab und an die Unterstützung von Profis sowie spezielle Teile für ihre Ausrüstung. Also hat sie bei der Crowdfunding-Plattform Gofundme einen Spendenaufruf erstellt, mit dem das Geld zusammenkommen soll. Mehr als ein Viertel ihres Zieles hat sie bereits erreicht.

"Wissen.Macht.Sex" soll die Reihe heißen. Kontakte zu Experten und Kolleginnen hat Josefa reichlich, sie ist ehrenamtliche Pressesprecherin des Berufsverbandes für sexuelle und erotische Dienstleistungen. Einige von ihnen stellt sie bereits bei Gofundme vor – sie erzählen, wie sie sich beruflich entwickelt haben und schließlich bei ihrer Arbeit als Sexworker angekommen sind.