Ein Student aus China wollte einer Kommilitonin seine Liebe gestehen, ging aber stattdessen auf die falsche Person zu und vor ihr auf die Knie. Das Video wurde in chinesischen sozialen Medien zu einem Hit.

Liebe kann so schön sein – wäre da nicht dieser Zeitraum, in dem man nicht weiß, ob die Gefühle denn auch erwidert werden. Schließlich kostet es eine Menge Überwindung jemandem zu sagen, dass man sich in die Person verliebt hat. Ein junger Student aus China war genau in dieser Situation. Er fasste sich ein Herz, um seiner Herzensdame zu gestehen, dass er Gefühle für sie hat. Doch leider geht bei seinem Liebesgeständnis alles schief – dabei wird auch noch gefilmt und wird zum Gespött Chinas. Am Ende gibt es aber doch ein Happy End.

Student gesteht falscher Frau seine Liebe

Laut der Nachrichtenseite Baidu bereitete der junge Mann eine kleine Zeremonie vor, um dem Mädchen seiner Träume zu sagen, dass er sich in sie verliebt hatte. Dafür stand der junge Mann auf einer kleinen Bühne, hielt eine Rede und dann gingen die Lichter aus, so dass er in romantischer Dunkelheit sein Geständnis ablegen konnte. Doch vor lauter Nervosität sah in der Dunkelheit nicht richtig und ging vor der falschen Frau in die Knie. Dazu hielt er ihr einen Blumenstrauß unter die Nase. In der Videoaufnahme sieht man, wie er schnell nach Luft schnappte und ein paar Meter weiter zu einer anderen Frau ging – während die Mitschüler in Gelächter ausbrachen.

Viraler Hit in China

Die lustige Szene entstand am 14. November in der der Universität der Stadt Lianyungang in der chinesischen Provinz Jiangsu. Daraufhin wurde das Video im sozialen Netzwerk Douyin, wie TikTok in China heißt, weit verbreitet.

Berichten zufolge gelang es dem nervösen jungen Mann trotz des Missgeschicks, seine Angebetete zu beeindrucken. Am Ende des Films sieht man die beiden in zärtlicher Zweisamkeit. Heute sollen die beiden ein glückliches Paar sein.

Quelle: "Mirror.co.uk"