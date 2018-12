Die Hochzeit von Emma Sparre und Ian Newman ist eine ganz besondere. Warum? Sie tragen das gleiche Kleid! Als Emma den Punkrock Ian zum ersten Mal trifft, trägt er einen Lederkilt und hohe Absätze. Er vertraut Emma an, dass er sich gerne in Frauenklamotten zeigt. Beim nächsten Date lädt er seine Auserwählte zu sich nach Hause ein. "Als er die Tür öffnete, trug er Frauenkleidung und stellte sich als Diane vor. Also habe ich ihr die Hand geschüttelt, sie in den Arm genommen und Diane gesagt, dass sie wunderschön aussah.", erzählt Emma Sparre-Newman dem Mirror im Interview. Als das Traumpaar Monate später beschließt, zu heiraten, steht schnell fest: beide sollen das gleiche weiße Kleid tragen - mit Erfolg. "Meine Hochzeit war phantastisch. Ich habe mich absolut wundervoll gefühlt.", sagt Ian Newman dem Mirror.