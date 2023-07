von Mirjam Bittner Bei "Meet Cutes NYC" schmelzen die Herzen. Auf dem Instagram-Account erzählen Menschen spontan auf den Straßen New Yorks wie sie sich kennengelernt haben. Ein Account, der Menschen mit offener Seele an die wahre Liebe glauben lässt.

"Seid ihr zwei ein Paar?" – "Are you two a couple?". Wer diese Frage hört, ist wahrscheinlich bei "Meet Cutes NYC" gelandet, einem populären Instagram- und Tiktok-Account. Auf den New Yorker Straßen trifft man Menschen aller Couleur. Liebende jeden Alters, mit den diversesten Hintergründen und Erfahrungen, schildern in kurzweiligen Videos, wie sie sich kennen und lieben gelernt haben.

Wer gedacht hat, in einer Millionenstadt wie New York würden Menschen sich nur schwer verlieben, wird hier eines Besseren belehrt. Achtung, jetzt kommt was fürs Herz.

Paare aus New York erzählen ihre Kennenlerngeschichte

So berichten bei "Meet Cutes NYC" Kazimierz und Krystyna, wie sie 1975 aus Polen geflohen sind, nachdem Krystyna mit dem gemeinsamen Sohn zwei Jahre lang von der kommunistischen Regierung festgehalten wurde. Dario und Michael beschreiben, wie sich ihre Blicke in einer Bar trafen. Und Jasmine und Justice sind sich sicher, dass es Schicksal geben muss und wollen im kommenden Jahr heiraten.

Die Idee geht auf den 28-jährigen Victor Lee zurück. Er betreibt den Account gemeinsam mit seinen Freunden Aaron Feinberg und Jeremy Bernstein, sagte er der "New York Post". Lee ist seit fünf Jahren mit seiner Freundin zusammen und vermisste auf den sozialen Plattformen vor allem eins: Echte Beziehungen, die auch schon schwere Zeiten zusammen durchgemacht haben. Diese Lücke wollte er füllen. Die Videos sind englischsprachig, untertitelt und werden von Millionen von Menschen gesehen, obwohl es die Profile erst seit einem halben Jahr gibt.

Durch die Aufnahmen bekommen Außenstehende einen Einblick in völlig unterschiedliche Persönlichkeiten und Beziehungs-Dynamiken. Wenn Paare schon lange zusammen sind, werden sie auch nach Tipps gefragt. Wie hält man es zehn, 20 oder 30 Jahre zusammen aus? Kompromisse, Ehrlichkeit und Toleranz werden häufig genannt. Aber auch, mit sich selbst glücklich sein zu können, weil ein anderer Mensch nie alles erfüllen kann, was einem selbst vermeintlich fehlt.

Auf die Frage, was die Befragten am meisten aneinander mögen, werden liebevolle Blicke getauscht. Da lacht eine Frau herzlich, wenn ihr Partner scherzhaft "ihren Hintern" sagt, und ein Mann wischt sich eine Träne weg, wenn seine Frau schlicht erklärt: "Er ist so gut zu mir."

Momente wie diese ermutigen Lee und seine Freunde, sich immer wieder auf die Straßen Manhattans zu begeben und fremde Menschen anzusprechen. Die Geschichten seien voller Überraschungen, so der 28-Jährige im Gespräch mit der "New York Post". "Die Paare haben in diesem Moment die Möglichkeit, über den Beginn ihrer Beziehung nachzudenken. Darüber haben einige von ihnen seit 40 Jahren nicht mehr nachgedacht, das ist etwas ganz Besonderes", sagte Victor Lee. "Menschen finden Liebe und Verbundenheit in jedem Alter und auf so viele verschiedene Arten".

Einblicke in "Meet Cutes NYC"

Einige Beispiele gefällig? Eine Geschichte, wie man sie wohl heute kaum noch hören würde, ist die von David und Bonnie. David setzte gleich mehrere Züge in Bewegung, um seine Bonnie kennenzulernen. Oder wie eine Userin unter dem Video kommentiert: "Ich möchte nicht Bonnie und Clyde, ich möchte Bonnie und David."

"Es war der dritte Februar, ein sehr kalter Tag in New York". So beginnt die Geschichte von Joe und Rebecca. "Sie lief die Straße entlang und ich fragte sie: 'Warum läufst du nicht auf der sonnigen Straßenseite?'" Diesen Satz spricht Rebecca leise mit. Seitdem gehen die beiden zusammen durchs Leben.

20 Jahre lang hatten sich Cadijah und Tammy aus den Augen verloren. Dann trafen sie sich in einer Bar wieder. Heute sagt Tammy: "Ich sehe uns im Schaukelstuhl auf einer Terrasse sitzen."

Bei dieser Geschichte arbeiteten Victor Lee, Jeremy Bernstein und Aaron Feinberg mit dem populären Sänger Ed Sheeran zusammen, und überraschten ein schwangeres Pärchen auf der Straße mit deren Lieblingskünstler.

Stephanie und Allotey lernten sich als Arbeitskollegen kennen und lieben. 25 Jahre später raten sie anderen Paaren: "Man muss auch mit sich selbst glücklich sein, eine andere Person kann nicht alles erfüllen."

Quellen: Instagram, "New York Post"