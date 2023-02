von Jan Sägert Damit der Honig irgendwann auf unseren Sonntagsbrötchen landet, müssen tausende Bienen im Frühling Schwerstarbeit leisten. Das macht auch die fleißigen Flugkünstler durstig. Wie man Bienen mit einer kleinen Schale Regenwasser eine große Freude machen kann.

Es mag im ersten Moment seltsam klingen: Doch auch Bienen können durstig sein. Vor allem, wenn die Temperaturen im zu Ende gehenden Winter langsam steigen und die fleißigen Flugkünstler eifrig Honigtau sammeln. Den nutzen Bienen neben Blütennektar, um den Honig zu produzieren, den wir uns schlussendlich auf's Brötchen schmieren. In Wohngebieten laben sich Bienen sehr gern an den Rinnsalen in Dachrinnen. Doch auch diese Quelle versiegt, wenn sich der Frühling von seiner sonnigen Seite zeigt. Dann kann eine Bienentränke dabei helfen, die Insekten mit Flüssigkeit zu versorgen. Welche es gibt und was man beim Aufstellen beachten sollte, erfahren Sie in diesem Artikel.

1. JoDaK Bienentränke

Diese Bienen- und Insektentränke kann ganzjährig im Garten oder auf der Terrasse aufgestellt werden. Die Kunststoffschale ist frostsicher, hat einen Durchmesser von 14 Zentimetern und fasst maximal 300 Milliliter Wasser. Das Gitterkörbchen kann individuell gestaltet und befüllt werden, damit sich die durstigen Bienen beim Trinken wohlfühlen. Dafür bieten sich kleine Steine, etwas Torf, kleine Moosteile, Tannenzapfen oder Blumen an. Das Gitter kann man zudem gut herausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen.

Nach dem selben Prinzip funktioniert die XL-Version der Insektentränke von JoDaK. Hier ist sogar noch Platz für die gefiederten Freunde der Bienen. Denn auch Vögel freuen sich nach mehreren trockenen Frühlingstagen über eine Erfrischung.

2. WoodBi Bienentränke

Ein Kunststoffschälchen ist auch die Basis der Bienentränke von WoodBi. Als sicherer Lande- und Trinkplatz dient ein mit kleinen Löchern perforierter Ring. In der Mitte wird ein handelsübliches Glas mit einem maximalen Durchmesser von 83 Millimetern oder eine Glasflasche (maximal drei Liter) über einen Gummiring gestülpt. Danach das Wasser oder eine Siruplösung einfüllen. Fertig. Eine sehr simple, aber schöne Lösung, um Bienen beim Trinken zu helfen.

3. Navaris Wasserspender für Bienen

Auch eine mit 80 bunten Glasmurmeln gefüllte Dolomit-Keramikschale kann Bienen und andere Insekten anlocken und mit Wasser versorgen. Mit einer Höhe von zwölf Zentimetern und 20 Zentimetern Durchmesser ist der Navaris Wasserspender die größte hier vorgestellte Bienentränke. Und auch die mit dem lustigsten und herausforderndsten Landeplatz. Denn die Bienen landen auf dem Glasmurmelhaufen, um aus der Schale zu trinken. Damit das sicher klappt und die Bienen nicht ins Wasser fallen, sollte nur so viel Wasser in die von außen hübsch verzierte Tränke gekippt werden, bis die Murmeln zur Hälfte bedeckt sind.

Bienentränke aufstellen: Das ist dabei wichtig

Damit die Bienen ihre Trinkpause tatsächlich bei Ihnen einlegen, sollte der Standort wohl überlegt sein. Ideal ist ein sonniges und möglichst windgeschütztes Plätzchen im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Hilfreich sind auch insektenfreundliche Pflanzen ganz in der Nähe. Das hat noch einen weiteren Vorteil: Denn die Bienen und Hummeln bestäuben vor oder nach dem Trinken im besten Fall auch gleich die Pflanzen in Ihrem Garten.

Wichtig: Bienentränken, die im Frühjahr eingerichtet und aufgestellt werden, sollten mit warmem Wasser befüllt werden. 20 Grad Celsius sind für die Bienen genau richtig. Im Idealfall nutzen Sie Wasser aus der Regentonne, denn aufbereitetes Wasser aus der Leitung mögen Bienen weniger. Außerdem sollte die Bienentränke möglichst an einem Ort aufgestellt werden, den die wärmenden Strahlen der Sonne schon am Morgen erreichen. So können sich die Bienen schon morgen an lauwarmem Wasser laben.

