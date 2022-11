Sogar die brandneuen Sets aus der Avatar-Serie bietet Amazon in der Black Week mit einem Rabatt von mehr als 40 Prozent an

Die Black Week 2022 ist in vollem Gange. Klar, dass auch die beliebten Klemmbausteine von Lego reduziert sind. Die besten Angebote finden Sie hier.

Ein Black Friday ohne Lego-Deals ist undenkbar. Und genau deshalb bringen Amazon und andere Händler in der Black Week 2022 wieder viele Lego-Sets besonders günstig unter die Leute. Lego-Fans winken satte Rabatte von mehr als 40 Prozent. Aber auch für kleine Lego-Fans ist was dabei. Die besten Lego-Deals in der Black Week im Überblick.

Black Friday Week 2022: Die besten Lego-Deals

55 % Rabatt: LEGO Konstruktionsspielsteine "90 Jahre Spielspaß" , LEGO® Classic, 1100 Teile, für 22 Euro statt 49,99 Euro.

55 % Rabatt: LEGO Konstruktionsspielsteine "90 Jahre Spielspaß" , LEGO® Classic, 1100 Teile, für 22 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -42% Lego Architecture Paris Jetzt shoppen 28,99 € 49,99 €

42 % Rabatt: LEGO 21044 Architecture Paris, Modellbausatz mit Eiffelturm und Louvre-Modell, Skyline-Kollektion, Haus- und Raum-Deko, Geschenkideen für Sammler, für 28,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -44% Lego Avatar Toruk Makto und der Baum der Seelen Jetzt shoppen 83,99 € 149,99 €

44 % Rabatt: LEGO 75574 Avatar Toruk Makto und der Baum der Seelen, Bauspielzeug mit 4 Minifiguren, im Dunkeln leuchtende Pandora Szenarien, 2022 Film Set, für 83,99 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt im Lego Onlineshop >> Lego Star Wars - Verteidigung von Hoth

Affiliate Link -43% Lego Technic Umschlagbagger Jetzt shoppen 67,99 € 119,99 €

43 % Rabatt: LEGO 42144 Technic Umschlagbagger Modell, Mechanisches Spielzeug Set, manuelle und pneumatische Funktionen, für 67,99 Euro statt 119,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt (inkl. 10 % Extra-Gutschein): LEGO Duplo 10976 Lebkuchenhaus mit Weihnachtsmann, für 23,40 Euro statt 34,99 Euro.

33 % Rabatt (inkl. 10 % Extra-Gutschein): LEGO Duplo 10976 Lebkuchenhaus mit Weihnachtsmann, für 23,40 Euro statt 34,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -42% Lego Technic Ducati Jetzt shoppen 39,99 € 69,99 €

42 % Rabatt: LEGO 42107 Technic Ducati Panigale V4 R Motorrad, Supermotorrad-Schaustück für Sammler, Set für Kinder und Erwachsene, für 39,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Lego BrickHeadz Hommage an die Spice Girls >> 29,99 Euro statt 49,99 Euro

Affiliate Link -41% Lego City Mobile Polizei-Einsatzzentrale Jetzt shoppen 26,39 € 44,99 €

41 % Rabatt: LEGO 60315 City Mobile Polizei-Einsatzzentrale Spielzeug mit Polizeiauto, Gefängnisanhänger, Drohne, Traktor und Minifiguren, für 26,39 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht's zum Deal

Affiliate Link -44% Lego Technic ATV Offroader Jetzt shoppen 49,99 € 89,99 €

44 % Rabatt: LEGO Technic Geländefahrzeug ATV Offroader Spielzeug-Fahrzeug für Kinder ab 10 Jahre, Konstruktionsspielzeug, für 49,99 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -45% Lego Star Wars AT-ST (4 ) Jetzt shoppen 19,19 € 34,99 €

45 % Rabatt: LEGO 75332 Star Wars AT-ST, Bauspielzeug für Vorschulkinder ab 4 Jahren mit Ewok Wicket und Scout Trooper Minifiguren und Starter-Bauelement, Set 2022, für 19,19 Euro statt 34,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

