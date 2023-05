von Eugen Epp Aric Hutchinson und seine Frau waren nach ihrer Hochzeit auf dem Heimweg, als sie von einem Auto gerammt wurden. Die Braut war sofort tot. Hutchinson versucht, ihren Verlust zu verarbeiten.

Das Schicksal von Aric Hutchinson und seiner Frau Samantha Miller bewegte Menschen auf der ganzen Welt: Das Paar aus dem US-Bundesstaat South Carolina wurde nur wenige Stunden nach seiner Hochzeit brutal voneinander getrennt. Hutchinson und Miller wurden in einem Golfcart von einem Auto gerammt, Miller starb noch an der Unfallstelle. Sie wurde nur 34 Jahre alt.

Hutchinson erlitt schwere Verletzungen, ist aber mittlerweile wieder auf dem Wege der Besserung. In der Sendung "Good Morning America" des US-Senders ABC News sprach er erstmals über den schrecklichen Vorfall. Immer wieder kamen ihm dabei die Tränen. "Ich versuche immer noch, es zu verstehen", sagte der 36-Jährige. "An diesem Abend ging es von ganz oben nach ganz unten. Es ist ziemlich schwierig, das zu verstehen."

Die traurige Nachricht bekam er von seiner Mutter

An den Unfall selbst hat Hutchinson keinerlei Erinnerungen. Das letzte, woran er sich erinnere, sei, wie seine Frau ihm gesagt habe: "Diese Nacht soll niemals enden." Danach fand er sich im Krankenhaus wieder – mit zwei gebrochenen Beinen, weiteren Knochenbrüchen sowie einer Hirnverletzung. Dort habe er nach seiner Frau gefragt und von seiner Mutter die Nachricht erhalten: "Sam hat es nicht geschafft."

In der Sendung sprach Hutchinson darüber, wie er seine Frau in den letzten Stunden vor ihrem Tod erlebt hat: "Sie war so glücklich. Wie die meisten Menschen wissen, ist es extrem stressig, eine Hochzeit zu planen. Aber sie hatte so eine seltsame Ruhe an dem Abend." Den schweren Verlust trägt der Witwer mit erstaunlicher Kraft. Statt das Leben mit seiner frisch angetrauten Frau zu teilen, kehrte er nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus in eine Wohnung zurück, in der ihn alles an seine große Liebe erinnert.

Unfallverursacherin war alkoholisiert

Das sei schwer, sagte Hutchinson, aber in gewisser Weise auch schön: "Die Wohnung trägt Sams Handschrift. Ich weiß, dass sie mir von da oben zuguckt und über mich lacht, wie ich versuche, aufzustehen und die Treppen herunterzukommen – es war ihre Entscheidung, in den dritten Stock zu ziehen."

Mit dem Ehepaar befanden sich noch Hutchinsons Schwager und sein Neffe in dem Fahrzeug. Der Schwager erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, Hutchinsons Neffe nur leichte Blessuren. Die Mutter des Witwers hatte eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, um die Kosten der medizinischen Behandlungen und der Beerdigung zu decken. Dabei sind bereits mehr als 700.000 US-Dollar zusammengekommen.

Die Unfallverursacherin war stark alkoholisiert gewesen und deutlich zu schnell gefahren. Sie wurde wegen Trunkenheit am Steuer, fahrlässiger Tötung und schwerer Körperverletzung angeklagt. Auch Hutchinson hat Klage gegen die 25 Jahre alte Frau eingereicht.

Quellen: "Good Morning America" / GoFundMe

