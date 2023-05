Braut stirbt bei Unfall am Hochzeitstag, ihr schwerverletzter Mann muss die Beerdigung planen

von Eugen Epp Nur wenige Stunden nach ihrer Hochzeit verstarb eine Braut bei einem Autounfall. Ihr Mann, der ebenfalls im Fahrzeug saß, wurde schwer verletzt und erholt sich langsam wieder – jetzt steht er vor der nächsten großen Aufgabe.

Aric Hutchinson und Samantha Miller hatten ihr gemeinsames Leben geplant, dann wurden sie brutal auseinandergerissen. Das Paar aus dem US-Bundesstaat South Carolina hatte in einer romantischen Zeremonie am Strand geheiratet. Doch nur fünf Stunden nach der Hochzeit kam es zu einem schlimmen Unfall: Das frischgebackene Ehepaar verließ mit einem Golfcart die Location und wurde von einem Auto gerammt.

Die Fahrerin war betrunken und viel zu schnell unterwegs gewesen. Samantha Miller starb noch am Unfallort, ihr Bräutigam brach sich beide Beine, erlitt weitere Knochenbrüche und eine Hirnverletzung. Die gute Nachricht: Hutchinson ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung, er erholt sich langsam von seinen Verletzungen und konnte das Krankenhaus verlassen. Das teilte seine Mutter Annette Hutchinson im Rahmen der Spendenkampagne, die sie für ihren Sohn eingerichtet hat, mit.

Bräutigam muss Verlust seiner Frau verarbeiten

"Er erholt sich körperlich zu Hause, während er versucht, mit dem Verlust seiner wunderbaren Frau klarzukommen", schrieb Hutchinson in dem Update. Während der Bräutigam noch daran arbeitet, gesundheitlich wieder auf die Beine zu kommen, steht er jetzt vor einer vor allem mental extrem fordernden Aufgabe: Er muss die Beerdigung seiner auf so tragische Art und Weise verstorbenen Frau planen.

Um die Kosten für die Beisetzung Millers und die medizinische Behandlung von Hutchinson zu decken, hatte seine Mutter eine Spendenkampagne aufgesetzt. Dort sind bereits mehr als 700.000 US-Dollar (umgerechnet 640.000 Euro) zusammengekommen.

"Sam ist alles für meinen Sohn gewesen und hat ihn zum Besseren verändert", so seine Mutter. Neben Hutchinson und Miller hatten sich auch sein Schwager und sein Neffe in dem Golfcart befunden. Der Schwager wurde bei dem Unfall schwer verletzt, erholt sich aber ebenfalls langsam wieder. Hutchinsons Neffe kam mit leichten Blessuren davon. "Alle drei sind unglaublich stark trotz des Schmerzes, den sie ertragen müssen", schrieb Annette Hutchinson. Die Unfallverursacherin wurde wegen Trunkenheit am Steuer, fahrlässiger Tötung und schwerer Körperverletzung angeklagt.

Quellen: GoFundMe / Associated Press

