von Anna Scheibe Es gibt Spiele, die begleiten uns ein Leben lang. Ob es die Sehnsucht nach Erfolg, das gemeinsame Miteinander oder einfach nur Spaß an der Freude ist, kann keiner so genau sagen. Fakt ist jedoch, dass Brettspiele eine sinnvolle wie schöne Beschäftigung sind – in Zeiten wie diesen mehr denn je.

Laut einer aktuellen Statistik (Stand 2018) hat jeder deutsche Haushalt durchschnittlich fünf unterschiedliche Karten- oder Gesellschaftsspiele im Schrank oder der Schublade. Und das in einem digitalen Zeitalter, das von Konsolen und Computerspielen dominiert wird. Tatsächlich werden Brettspiele sogar wieder immer beliebter – vor allem unter Jugendlichen. Und spätestens seitdem uns die Corona-Krise in die häusliche Isolation gezwungen hat, füllen immer mehr Menschen – ob jung oder alt – ihre Freizeit mit Spieleabenden und kramen ihre "alten" Brettspiele wieder hervor. Wenn Ihre Sammlung noch nicht komplett ist oder Sie auf der Suche nach einem neuen Spiel sind, werden Sie in der folgenden Sammlung zeitloser Brettspiel-Klassiker sicher fündig. Haben Sie schon alle? Testen Sie sich.

1. Monopoly

Affiliate Link Gesellschaftsspiel Monopoly Marvel 80 Jahre Comics Jetzt shoppen 40,88 €

Man mag es kaum glauben: Monopoly ist ein echter Oldtimer, denn es wurde bereits 1933 erfunden – und zählt noch heute zu den beliebtesten Brettspielen. Das Konzept ist denkbar einfach: Die Spieler (zwei bis acht können daran teilnehmen) sollen mithilfe von Spielgeld ihre Gegner in den finanziellen Ruin treiben und durch den Kauf möglichst vieler Straßen und Immobilien ein regelrechtes Grundstücksimperium aufbauen. Hier bekommen Sie das Spiel.

2. Mensch ärgere Dich nicht

Affiliate Link -21% Mensch ärgere Dich Nicht Jetzt shoppen 14,99 € 18,99 €

Auch bei diesem Spiel handelt es sich um einen alten Klassiker, der bereits 1914 auf dem Markt erschienen – und noch heute in Millionen Haushalten zu finden ist. Die Spielregeln sind ebenfalls einfach: Zwei bis maximal vier Personen müssen ihre vier Spielfiguren der Reihe nach an ihr Ziel befördern und das nur mithilfe von Würfeln. Die Gefahr besteht darin, dass die eigenen Figuren von einem Mitspieler zurück an den Anfang befördert werden können. Und das ist mehr als ärgerlich.

Hier bekommen Sie das Spiel.

3. Risiko

Ein Strategiespiel, das es in sich hat: Wie der Name schon andeutet, müssen die zwei bis sechs Spieler strategisch und diplomatisch vorgehen, um die virtuelle Welt zu erobern. Dafür benötigen Sie nur das Brett, ein paar Spielfiguren, Karten und Würfel – und schon kann es losgehen. Um Schlachten zu schlagen und Feldzüge zu führen, sollten die Spieler mindestens zehn Jahre alt sein, um die Spielidee zu verstehen. Hier bekommen Sie das Spiel.

4. Das verrückte Labyrinth

Affiliate Link -31% Das verrückte Labyrinth Jetzt shoppen 24,49 € 35,99 €

Ein weiterer beliebter Brettspiel-Klassiker ist "Das Verrückte Labyrinth", das bereits seit Mitte der 1980er Jahre auf dem Markt ist: Für zwei bis vier Spieler geeignet, dreht sich in dem Spiel alles um die Suche nach geheimnisvollen Lebewesen und Gegenständen – welche genau, weiß nur jeder Spieler selbst. Ihre einzige Möglichkeit, das Labyrinth ohne Hürden zu durchqueren, besteht in einer Wegkarte, mit deren Hilfe sie sich die Route freilegen und anderen versperren können. Hier bekommen Sie das Spiel.

5. Scrabble

Bei diesem Brettspiel handelt es sich um eine Jubiläumsausgabe: Das Besondere daran ist, dass dieses Scrabble eine originalgetreue Reproduktion der Erstausgabe ist, die 1955 auf den Markt gekommen ist. Es besteht aus dem ursprünglichen Buchstabenset mit 119 Holzsteinen, kleinen Holzbänkchen zum Legen der Wörter und einem Spielbrett, das in Leinen eingefasst wurde. Für alle Spieler ab zehn Jahren, die gern ihren Kopf anstrengen, ist das Denkspiel eine echte Wohltat. Hier bekommen Sie das Spiel.

6. Tabu XXL

Die XXL-Version von Tabu funktioniert wie die klassische Variante, wurde jedoch um drei Komponenten erweitert: Neben dem klassischen Erraten verschiedener Begriffe in einem bestimmten Zeitraum müssen die Spieler – je nachdem, auf welchem Feld sie sich (vier Personen sind mindestens nötig) befinden, Wörter zeichnen, mit nur 15 Begriffen beschreiben oder mithilfe einer Puppe in Form von Pantomimen erläutern.

Hier bekommen Sie das Spiel.

7. Die Siedler von Catan

Affiliate Link -10% CATAN - Der Aufstieg der Inka Jetzt shoppen 35,99 € 39,99 €

Um neue Straßen und Dörfer auf der Insel Catan zu erschaffen, müssen die Spieler handeln und bauen. Nur wer sich die notwendigen Rohstoffe erspielt, kann neue Siedlungen gründen. Das Brettspiel eignet sich für drei bis vier Spieler (ab zehn Jahren), die ihr Verhandlungsgeschick testen wollen. Auch wenn der Name des Spiels inzwischen nur noch Catan lautet, handelt es sich um den bewährten Klassiker. Hier bekommen Sie das Spiel.

8. Trivial Pursuit

Wie gut kennen Sie die 2000er? Bei diesem Brettspiel dreht sich alles um diese Kategorien: hier und dort, Kunst, Entertainment, Natur und Technologie, gestern und heute, Freizeit und Sport – aufgeteilt in 1800 Fragen auf 300 Karten. Je nachdem, auf welchem Farbfeld der Spieler landet, muss er eine Frage aus der jeweiligen Kategorie beantworten. Ist seine Antwort richtig, darf er nochmal würfeln. Ziel ist es, für jede Kategorie eine Wissensecke zu bekommen. Wer zuerst alle sechs beisammen hat, hat gewonnen.

Hier bekommen Sie das Spiel.

9. Activity

Wie der Name schon vermuten lässt, geht es bei diesem Brettspiel-Klassiker darum, aktiv zu werden – was in Zeiten der häuslichen Isolation aufgrund der Corona-Krise sicher nicht verkehrt ist. Hier dürfen Begriffe mit Händen und Füßen erklärt werden, es wird gezeichnet oder umschrieben, was das Zeug hält. Ab drei Personen kann Activity gespielt werden, am Ende hat derjenige oder die Gruppe gewonnen, die die meisten Begriffe erraten hat.

Hier bekommen Sie das Spiel.

10. Kniffel

Das Spiel besteht nur aus einem Kniffelblock, einem Würfelbecher, fünf Würfeln und vier Bleistiften. Zwei bis maximal sechs Spieler (pro Blatt) können der Reihe nach versuchen, mit je drei Versuchen pro Person und pro Durchgang eine der auf dem Kniffelblock vorgegebenen Kombination von Augenpaaren zu würfeln (zum Beispiel ein Full House, Pasch oder eine kleine Straße). Am Ende hat derjenige gewonnen, der die höchste Gesamtsumme erspielt hat. Hier bekommen Sie das Spiel

11. Halli Galli

Eigentlich wurde das Spiel für Kinder entwickelt, findet aber auch bei vielen Erwachsenen regen Anklang: Auf den Karten, die unter den Spielern gleichmäßig verteilt werden, sind unterschiedliche Früchte in unterschiedlicher Anzahl abgebildet. Jeder Spieler deckt der Reihe eine Karte auf – taucht eine mit fünf gleichen Früchten auf, müssen die Spieler auf die mitgelieferte Glocke schlagen. Wem das zuerst gelingt, bekommt den Stapel der bereits aufgedeckten Karten. Ziel ist es, am Ende die meisten Karten zu besitzen.

Hier bekommen Sie das Spiel.

