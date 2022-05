Wir geben es gerne zu: Wir lieben Gesellschaftsspiele. Sie und Ihre Familie und Freunde ebenfalls? Dann haben wir hier zehn tolle Brettspiele für Erwachsene, die Sie sich einmal genauer anschauen sollten.

Sie planen bereits Ihren nächsten Spieleabend mit der Familie oder Freunden? Wunderbar, dann kommen diese Tipps unserer liebsten Brettspiele für Erwachsene genau richtig. Neben bereits erprobten Favoriten haben wir für Sie auch einige brandneue, durchaus vielversprechende Neuerscheinungen 2022 ausgewählt. Widmen Sie sich neuen spielerischen Herausforderungen und entdecken Sie Klassiker in überarbeiteten Versionen ganz neu.

Strategie-, Knobel- oder Glücksspiel – was darf es sein?

Kneipenquiz – Family & Friends Spezial

Wenn es zum Knobeln nicht in die Kneipe gehen kann, müssen Sie nicht verzweifeln. Für solche Momente gibt es das "Kneipenquiz Family & Friends Spezial" für zu Hause. 750 neue Fragen bringen frischen Wind in Ihre Quizwelt. Auf dem Spielfeld müssen Sie gemeinsam mit Ihren Mitstreiter:innen gegen imaginäre andere Kneipengänger:innen gewinnen. Wissen und Schnelligkeit müssen kombiniert werden und führen letztendlich zum Sieg. In der "Family & Friends"-Edition kommen zu allgemeinen Wissensfragen auch Fragen zu den Mitspieler:innen hinzu. Etwa Fragen nach dem Lieblingsessen der Mutter oder dem liebsten Hobby der besten Freundin.

Anzahl der Spieler:innen: 3-6

3-6 Altersempfehlung: ab 12 Jahre

Cubitos

Bei "Cubitos" müssen einige Fäden zusammenlaufen, damit Ihnen am Ende der Sieg gehört. Neben strategischem Denken brauchen Sie auch einiges an Glück, damit die Würfel so fallen, wie Sie sich das wünschen. Freude und Leid liegen bei solchen Spielen oft nah beieinander – der Spaßfaktor und die Aufregung lohnen sich dafür umso mehr. Mit geschickten Würfen können Sie Ihre Fähigkeiten verbessern und meistern die insgesamt sieben Rennstrecken mit Bravur. Es sei denn, Ihr Glück verlässt Sie und Sie verlieren mit den einzelnen Würfen Ihre Fähigkeiten ... Schaffen Sie es als Erste:r über die Ziellinie?

Anzahl der Spieler:innen: 2-4

2-4 Altersempfehlung: ab 10 Jahre

Die Rote Kathedrale – Die Baumeister des Zaren

In diesem Strategiespiel werden Sie und Ihre Konkurrent:innen zu Baumeistern. Erschaffen Sie "Die Rote Kathedrale" aus den vorhandenen Materialien. Planen Sie, schmieden Sie Allianzen und werden Sie zum erfolgreichsten Baumeister. Sie haben einmal keine Mitspieler:innen zum Wettstreit gefunden? Kein Problem! Das Spiel ermöglicht es Ihnen, auch allein das Bauwerk des Zaren zu erschaffen.

Anzahl der Spieler:innen: 1-4

1-4 Altersempfehlung: ab 12 Jahre

Sebastian Fitzek Killercruise

In diesem Escape-Spiel heißt es "Rette sich, wer kann!" Nur im Team können Sie und Ihre Mitspieler:innen gegen das Spiel gewinnen – und dem Mörder an Bord von "Sebastian Fitzeks Killercruise" lebend entkommen. Bringen Sie sich und Ihre Mitreisenden in Sicherheit, lösen Sie Rätsel und kommen Sie dem Mörder auf die Schliche. Besonders schön ist an diesem Brettspiel, dass sich die Verpackung in ein 3D-Spielbrett verwandelt. Ebenfalls von Vorteil: Sie können zu Beginn des Spiels den gewünschten Schwierigkeitsgrad wählen.

Anzahl der Spieler:innen: 2-4

2-4 Altersempfehlung: ab 12 Jahre

Caverna: Höhle gegen Höhle

Ein Duell eins gegen eins. Wer baut am schnellsten seine Höhle und setzt sich erfolgreich gegen die Konkurrenz durch? Wer wird am Ende des Spiels zu großem Reichtum gelangt sein? Wer hat seine Höhle bestmöglich genutzt? Finden Sie es mit einer Partie "Caverna: Höhle gegen Höhle" heraus.

Anzahl der Spieler:innen: 2

2 Altersempfehlung: ab 10 Jahre

Catan: 3D Edition

Den Spieleklassiker "Catan" gibt es seit Kurzem in einer 3D-Edition für ein völlig neues Spielgefühl. Die Regeln und der Spielaufbau bleiben gleich: Für drei bis vier Spieler:innen heißt es, Handel treiben, Straßen bauen und Siedlungen gründen. Insgesamt 19 Felder stehen bereit, um Ihren Siedlungsbemühungen Raum zu geben.

Anzahl der Spieler:innen: 3-4

3-4 Altersempfehlung: ab 10 Jahre

Crime Story: London

Werden Sie zum Kriminalermittler und klären Sie mit "Crime Story: London" ein Verbrechen auf. Schließen Sie sich mit Ihren Mitspieler:innen zusammen und gehen Sie den Spuren nach – lassen Sie sich ja nicht ablenken oder in die Irre führen. Die Zeit drängt. Denn ein Schauspieler ist wenige Stunden vor seinem großen Auftritt verschwunden. Können Sie und Ihr Team rechtzeitig das Rätsel um sein Verschwinden lösen?

Anzahl der Spieler:innen: 1-6

1-6 Altersempfehlung: ab 12 Jahre

Talisman: Harry Potter

Das Spiel "Talisman" gibt es inzwischen in den verschiedensten Ausführungen – seit 2021 auch in der Harry-Potter-Edition. Das Ziel bei "Talisman: Harry Potter" ist das Erreichen von Voldemort vor allen anderen Mitspieler:innen. Dabei können magische Kräfte und Harrys berühmter Zauberstab besonders hilfreich sein.

Wichtig: Das Spiel ist bisher nur in der englischen Version erschienen.

Anzahl der Spieler:innen: 2-5

2-5 Altersempfehlung: ab 13 Jahre

Brettspiele für Erwachsene: 3 neue Spiele ausprobieren

1. Arche Nova

Demnächst erscheint das Brettspiel "Arche Nova". Werden Sie Zoobesitzer:in und setzen Sie alle Ihre Kraft auf Artenvielfalt, Tierwohl und das Vergnügen Ihrer Zoobesucher:innen. Durch den Ausbau Ihres akademischen Rufs und zusätzlichen Attraktionen können Sie das Spiel gekonnt in Ihre gewünschte Richtung steuern.

Erscheinungsjahr: 2022

2022 Anzahl der Spieler:innen: 1-4

1-4 Altersempfehlung: ab 14 Jahre

2. EXIT: Das Spiel – Schatten über Mittelerde

Exit-Games sind die perfekte, heimische Antwort auf Escape Rooms. Knobelfans holen sich damit den Spaß ins heimische Wohnzimmer. Am 15. März 2022 können Sie sich auf ein neues Abenteuer freuen. Mit "Schatten über Mittelerde" erscheint ein Exit-Game, das in der Welt von "Herr der Ringe" spielt. Greifen Sie den Hobbits unter die Arme und retten Sie Mittelerde. Wenn Sie einmal nicht weiterkommen, steht Ihnen Gandalf zur Seite und weist Ihnen den Weg.

Erscheinungsdatum: 15.03.2022

15.03.2022 Anzahl der Spieler:innen: 1-4

1-4 Altersempfehlung: ab 10 Jahre

3. Harry Potter: Wettstreit um den Hauspokal

Sie sind ein echter Potterhead? Dann dürfte Ihnen das neue Brettspiel "Harry Potter: Wettstreit um den Hauspokal" gefallen. Wählen Sie Ihr Haus und kämpfen Sie um Hauspunkte in Hogwarts. Eignen Sie sich dafür Wissen über die Zauberkunst an und erlernen und verbessern Sie Ihre Fähigkeiten – und führen Sie Ihr Haus zum Sieg.

Erscheinungsdatum: 10.03.2022

10.03.2022 Anzahl der Spieler:innen: 2-4

2-4 Altersempfehlung: ab 11 Jahre

