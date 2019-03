Michael Love war nicht gut in der Schule und niemand glaubte, dass sich das ändern könnte. Hat es aber – und er bewarb sich an über 50 Colleges. Love bekam 41 Zusagen und hat nun die Möglichkeit, an einem der Colleges zu studieren. Zudem wurden ihm Stipendien angeboten, im Wert von mehr als 300.000 US-Dollar.

"Mir wurde vieles gesagt, als ich jünger war. Ich könnte das nicht, ich könnte dies nicht", sagte Love. "Ich wollte den Leuten nur zeigen, dass ich besser bin als das, was sie über mich denken." Seine Noten besserten sich, er war motivierter. Ein Grund, der ihn dazu antrieb, bessere Leistungen zu bringen, war die Ungewissheit hinsichtlich seiner Zukunft. "Ich wollte mich nur verbessern, weil ich nicht wusste, was ich nach der High School machen würde", sagte Michael Love.

Neben Uni-Basketball und einem Job nach der Schule nahm er sich die Zeit, Bewerbungen an Universitäten einzureichen. "Ich dachte, er sei verrückt, als er mir erzählte, dass er sich an so vielen Colleges bewirbt", sagte seine Mutter Michole Ewing dem Nachrichtensender ABC.

Sein Traum: Luft- und Raumfahrtingenieur zu werden

Dann kamen die Zusagen, Brief für Brief. Angebote für Colleges im ganzen Land. "Jedes Mal, wenn ich einen Brief öffnete, sprang ich auf und ab. Ich bin super stolz auf ihn", so Loves Mutter. Sein Traum sei es, Luft- und Raumfahrtingenieur zu werden. Zu Beginn der High School hatte er sich schwergetan. Sein Wunsch motivierte ihn, da er sonst nicht gewusst hätte, was er nach der Schule machen sollte, sagte er im Interview mit dem Nachrichtensender ABC. Der Schuldirektor seiner High School sprach ebenfalls Lob aus uns gab an, stolz auf Love zu sein. Momentan denkt Love vor allem über das Angebot einer Universität in Arizona nach, festlegen will er sich jedoch erst im Laufe der nächsten Wochen.

Quellen: ABC7 News