Sie haben gerade das Schreiben erlernt und müssen sich äußern, schriftlich und mit vielen Ausrufezeichen: Wenn Kinder etwas Wichtiges mitzuteilen haben, greifen sie zu einem Stück Papier, Bunt- oder Filzstift und sagen es mit ihren Worten in Großbuchstaben. Zum Beispiel, was ihnen am Familienleben nicht passt, ohne jegliche Scheu.

Oder sie schreiben dem Nikolaus oder dem Christkind und vertrauen einem Zettel ihre Wünsche an. Es geht aber auch besonders charmant, wie sich die neunjährige Josephine ausdrückt: "Liebes Christkind, ich freu mich schon sehr auf Weihnachten aber es gibt ein Problem: ich kann keinen Wunschzettel schreiben weil ich keinen Wunsch habe!!!!!! Ich nehme alles."

Die Zettel, die unter Türen durchgeschoben werden, an Kühlschränken pappen oder an Kinderzimmertüren kleben, hat Cordula Weidenbach, die schon mehrere Bücher mit Kindersprüchen mit den Titeln wie "Oma hat noch Dinosaurier gekannt"und"Opa ist am Kopf barfuß" herausgab, über drei Jahre gesammelt, wie sie im Gespräch mit dem stern verrät. "Dabei haben mir 1000 Kinder, Mütter, Väter und Großeltern geholfen", ebenso Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher. Viele Fundstücke tauchten auf Facebook-Seiten auf oder in den sozialen Netzwerken wie WhatsApp-Gruppen.

Herausgekommen ist eine bunte Zettelsammlung, die sie nach Themengebieten wie "Familienleben", "Listen", "Schule" oder Briefe" sortiert hat. So manche Notiz verstehen wir erst, wenn wir sie laut vorlesen: Nur über das Hören erschließt sich der Inhalt und die direkte Transkription in Buchstaben. Wie heißt es doch so schön, wenn die deutsche Rechtschreibung kompliziert wird?

Man schreibt's wie man's spricht

An diese Weisheit haben sich die meisten Kinder gehalten, die gerade erst die Schreibfähigkeit erworben haben. Doch im Corona-Zeitalter, wo die digitale Kommunikation einen großen Schub erfahren hat, kommt auch wieder die analoge Kommunikation per Zettel zum Zug, betont die Sammlerin. Ihrem Buch, das im Heyne Verlag erschien, hat sie den Titel "Papa, wie ist dein Ei Fon Kot?" gegeben.

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecken oben haben wir einige ihrer Fundstücke zusammengestellt.

