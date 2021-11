Unter den Trendfarben 2021 sind Klassiker wie Rot und Grün und neue Nuancen in Rosa und Taupe

Deko und Co.

Deko und Co. Kennen Sie schon diese Trendfarben für das Weihnachtsfest 2021?

Die besinnlichste Zeit des Jahres naht: Glühwein-Duft und Kerzenschein erfüllen den Raum und Weihnachten kommt mit großen Schritten näher. Deko-Fans schmücken fleißig Haus und Garten. Die Trendfarben 2021 liefern Inspiration für schöne Weihnachtsdeko.

Neben Weihnachtsmarkt und festlicher Beleuchtung auf den Straßen steigert weihnachtliche Deko in den eigenen vier Wänden oder im Garten die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Wer aktuell dabei ist, Kugeln, Kränze und Kerzen zu arrangieren, freut sich über Inspiration in Sachen Dekoration. Die Trendfarben für das Weihnachtsfest 2021 können dabei helfen. Neben den Klassikern wie Rot, Grün und Gold dürfen dieses Jahr auch Rosa und Taupe nicht in der Farbpalette fehlen.

Trendfarben Blau und Silber

Blau und Silber ergeben eine harmonische Kombination und liegen 2021 im Trend. Das dunkle Blau erinnert an den winterlichen Nachthimmel und das Silber an das Leuchten der Sterne. Damit das Arrangement nicht zu kühl wirkt, können Sie Elemente in Gold ergänzen und mit vielen Lichtquellen wie LED-Kerzen und Sternen dekorieren.

Trendfarben Gold und Weiß

Affiliate Link Otto | LeGer Home by Lena Gercke Weihnachtsbaumkugel Jetzt shoppen 32,99 €

Gold ist ein Farbklassiker an Weihnachten und das nicht ohne Grund. Der Ton strahlt Wärme aus, leuchtet in der dunklen Jahreszeit besonders hell und wirkt dazu noch edel. Ob Kugeln für den Weihnachtsbaum, als Kerzenleuchter oder Kranz, Dekoration in Gold und Weiß liegen 2021 im Trend.

Trendfarben Grün und Rot

Ein weiterer Klassiker ist die Mischung aus grünen und roten Dekoelementen. Der rote Weihnachtsstern ist wohl eine der bekanntesten weihnachtlichen Pflanzen und eignet sich ideal als Dekoration. Adventskränze mit roten Kerzen oder Beeren und grünen Tannenzweigen wirken ebenfalls weihnachtlich.

Trendfarben Rosa und Beige

Affiliate Link -42% Otto | Weihnachtsdekoration zum Aufhängen Jetzt shoppen 19,99 € 34,99 €

Rosa wirkt weniger klassisch, ist aber ebenso passend zu Weihnachten. In Kombination mit Beige wirkt die helle Farbe dezenter. Rosa kann als Farbakzent in der Dekoration eingesetzt werden, aber auch als bestimmender Ton. Wer Fan der Farbe ist, darf durchaus den ganzen Tannenbaum mit Nuancen aus unterschiedlichen Rosa- und Beigetönen schmücken.

Trendfarben Taupe und Braun

Affiliate Link Butlers | X-MAS Strohsterne 6 Stück Jetzt shoppen 4,99 €

Taupe ist eine graue dunkle Farbe mit einem Farbstich ins Braune. Das eröffnet eine schöne Kombination aus erdigen Tönen. Eine tolle Grundlage für die Dekoration in dieser Trendfarbe sind Strohsterne. Die filigranen Sterne lassen sich gut mit Kerzen und Wandschmuck in Braun- und Grautönen kombinieren.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.