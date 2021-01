"Mein Sohn (2. Klasse) kann nur von digitalem Lernen träumen. Das Einzige, was digital ist, sind die Aufgaben, die wir per 'Padlet' mitgeteilt bekommen – und, wenn es hochkommt, wird mal eine Geschichte von der Lehrerin vorgelesen.

(...)

Jetzt ist es vermehrt so, dass auch neue Themen eingeführt werden (zum Bespiel Wörter nach dem Alphabet ordnen, das kleine Einmaleins), bei denen die Kinder auf jeden Fall davon profitieren würden, wenn die Klassenlehrerin dies mit ihnen in der Schule erarbeitet. Ich selbst arbeite an einer Förderschule und kann meinem Sohn die Sachen kindgerecht erklären und habe auch die Zeit dazu, da ich mir meine Arbeitszeit frei einteilen kann. Das können aber nur die wenigsten Eltern leisten. Somit bleiben deren Kinder dann sicher auf der Strecke.

Meine Tochter (8. Klasse) sollte eigentlich anhand von Videokonferenzen lernen. Ihr Klassenlehrer ist nun allerdings in anderen Klassen eingeteilt, die aufgrund des bevorstehenden Schulabschlusses weiterhin beschult werden. Somit unterrichtet er vor Ort andere Schüler und nicht seine eigene Klasse via Videokonferenz. Deshalb arbeitet sie einen vom Lehrer erstellten Fragenkatalog ab bzw. rechnet Aufgaben in Mathe aus ihrem Mathebuch. Die Lehrer stehen dann per Mail für Fragen zur Verfügung. Klar können mein Mann und ich ihr Mathe erklären, aber ich merke einfach, dass es bei uns schon ewig her ist und wir vielleicht auch andere Rechenwege gelernt haben, als die in der Schule vermittelten. Somit ist das nicht wirklich eine Hilfe, sondern trägt eher zur Verzweiflung und zu Frust bei.

Meine große Tochter (11. Klasse) lernt selbstständig nach dem Motto 'Ich mache mehr in den Fächern, in denen ich die Punkte ins Abi einbringen will'.

Aufgaben kommen über den Schulserver. Videokonferenzen stürzen regelmäßig ab, weil der Schulserver überlastet ist. Es ist alles nicht so richtig ausgereift. Da sie nun aber zum Glück schon selbstständig ist, bin ich bei der Bearbeitung ihrer Aufgaben nicht so extrem eingebunden.

Alles in allem wäre es aus meiner Sicht wichtig, dass die Kinder mit Gleichaltrigen zusammen sein dürfen. Der Verlust an sozialen Kontakten hat, denke ich, weitreichende Folgen.

(...)

Mein Jüngster verliert völlig den Bezug zur Schule und zu den Lehrern. Diese melden sich hier auch nie. Auch ausgearbeitete Aufgaben haben wir nicht zurück bekommen, kein Lob von den Lehrern, wie fleißig er gearbeitet hat. Wenn das dieses Mal genauso läuft, verstehe ich seine Aussage, dass es eh schöner ist, zu Hause von Mama unterrichtet zu werden. Das ist schon traurig und bezeichnend für das deutsche Schulsystem."