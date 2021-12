Klar, man kann auch mit dem Smartphone filmen, doch wer seine Zuschauer mit überraschenden Perspektiven und Kamerafahrten beeindrucken möchte, sollte sich eine 360-Grad-Kamera wie die Insta360 One X2 zulegen. Sie filmt mit ihren beiden 180-Grad-Linsen alles um sie herum in einer Auflösung von 5,7 K, der angeschraubte 1,5 Meter lange Selfiestick wird dabei automatisch aus dem Bild herausgerechnet. Das sieht dann so aus, als schwebte die Kamera wie eine Drohne um einen herum. Die kostenlose App und der Software für Windows und Mac fügen die beiden 180-Grad-Videos automatisch zu einem einer 360-Grad Aufnahme zusammen. In der Nachbearbeitung wird dann die gewünschte Blickrichtung gewählt. Die One X2 ist bis zehn Meter wasserdicht und sprachgesteuert. Über den eingebauten kleinen Bildschirm können Belichtungszeit, ISO-Wert und Blende auch manuell eingestellt werden. Sehr praktisch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Social-Plattformen wie Facebook erkennen 360-Grad-Fotos automatisch, so dass sich andere User per Maus im Bild umschauen können. Mit knapp 500 Euro sicher kein Schnäppchen. Sie lohnt sich aber für alle, die gern coole Filme aus dem Urlaub zurückbringen oder direkt aus der Kamera posten möchten.