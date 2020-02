Karneval feiert man traditionell jedes Jahr vor der Fastenzeit, also vor Ostern. Der bunte Brauch wird nicht nur in Deutschland zelebriert, sondern auch in Ländern wie Brasilien und Spanien, allerdings auf unterschiedliche Art und Weise. In Deutschland haben Städte wie Köln, Düsseldorf oder Mainz eine besonders lange Karnevalstradition und jedes Jahr beginnt vor der fünften Jahreszeit wieder die Suche nach dem passenden Karnevalskostüm. Hoch im Kurs stehen Kostüme, die wenig Vorbereitungszeit benötigen und trotzdem ein Hingucker sind. Hier finden Sie zur Inspiration zehn Ideen für einfache Karnevalskostüme für Erwachsene.

1. Verleiht Flügel

Die Tierwelt inspiriert zu vielen Kostümen. Ein einfaches Karnevalskostüm gelingt Ihnen mit diesen Schmetterlingsflügeln. Die Flügel sind schlicht, sorgen aber für einen Hingucker beim Entfalten.



2. Vielseitiger Einteiler

Für dieses Karnevalskostüm benötigen Sie nur ein Kleidungsstück: diesen tierischen Jumpsuit. Sie können aus verschiedenen Tieren auswählen, darunter Fuchs, Frosch, Zebra oder Pinguin. Pluspunkt des Einteilers ist, dass Sie ihn danach als bequemen Pyjama tragen können.



Affiliate Link Bei Amazon: Jumpsuit in verschiedenen Ausführungen Jetzt shoppen 20,99 €

3. "Haus des Geldes"

Die beliebte Netflix Serie "Haus des Geldes" sorgte für einen regelrechten Hype auf rote Overalls und Masken mit dem Gesicht des berühmten Künstlers Salvador Dalí darauf. Sie möchten zur Truppe des Professors gehören? Dann brauchen Sie nur dieses Kostüm-Set, bestehend aus Overall und Maske.



Affiliate Link -10% Bei Amazon: "Haus des Geldes"-Kostüm | Overall mit Dali-Maske Jetzt shoppen 44,90 € 49,90 €

4. Piratin

Nicht erst seit dem weltweiten Erfolg der "Fluch der Karibik"-Filme rund um Jack Sparrow und Elizabeth Swann stehen Piraten-Kostüme hoch im Kurs. Früher wie damals gilt der Kostüm-Klassiker als ideales Kostüm für Karneval, hier finden Sie ein umfangreiches Kostüm-Set im Piratin-Look.



5. "Game of Thrones"

Kostüme lassen sich gerne von beliebten Figuren der Popkultur inspirieren. Wer könnte da geeigneter sein als die Drachenkönigin aus der beliebten Serie "Game of Thrones"? Wenn Sie sich als "Daenerys Targaryen" verkleiden möchten, darf ein Markenzeichen nicht fehlen: die blonde Mähne — in Form einer praktischen Perücke.



Affiliate Link Bei Amazon: Game of Thrones "Daenerys Targaryen" Perücke Jetzt shoppen 20,99 €

6. "Baywatch"

Wenig Aufwand, aber volle Wirkung bedeutet dieses Kostüm im Baywatch-Look. Tragen Sie diese "David Hasselhoff"-Maske in Kombination mit einem aufblasbaren Rettungsboard und es wird unverkennbar sein, an welche Kultserie dieses Kostüm erinnern soll.



Affiliate Link Bei Amazon: David Hasselhoff Maske Jetzt shoppen 9,00 €

7. "Star Wars"

Je weniger Einzelteile ein Kostüm benötigt, desto unkomplizierter ist es. So auch dieser authentische "Chewbacca-"Overall. Fans von Han Solos treuem Co-Piloten Chewie können an Karneval in die Haut des Wookiees schlüpfen.



Affiliate Link -13% Bei Amazon: Star Wars "Chewbacca"-Overall Jetzt shoppen 39,03 € 45,10 €

Erinnern Sie sich noch an den Internet-Hype rund um "Chewbacca"-Mom? Die US-Amerikanerin konnte sich vor Lachen kaum halten, als Sie diese "Chewbacca"-Maske mit Soundeffekten ausprobierte. So könnten Sie den Overall perfekt mit der Maske kombinieren.



8. Bienen-Klassiker

Beliebter Klassiker zu Karneval ist auch das Bienen-Kostüm. Hier finden Sie ein praktisches Kostüm-Set bestehend aus Kleid, Flügeln, Stulpen und Fühlern.

Affiliate Link Bei Amazon: Damenkostüm Biene Jetzt shoppen 25,97 €

9. Leichtes Kostüm

Alles was Sie für dieses Kostüm brauchen, ist dieser Air-Suit. Das Kostüm ist mit einem kleinen Ventilator versehen und bläht das leichte Material auf, sodass Sie an Volumen zunehmen. Es gibt zahlreiche Ausführungen von Air-Suits, zum Beispiel eine klassische Version mit überdimensionalem Anzug.



Affiliate Link Bei Amazon: Air-Suit aufblasbares Kostüm Jetzt shoppen 24,99 €

10. Dino

Als einfaches Karnevalskostüm eignen sich Einteiler am besten. So auch dieser Overall im Dino-Design. Die auffällige grüne Farbe dürfte für Aufmerksamkeit beim Karnevalsumzug sorgen. Hier finden Sie den Overall.



Affiliate Link Bei Otto: Dino-Kostüm für Erwachsene Jetzt shoppen 34,99 €

