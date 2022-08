Mit der Geburt ihrer Tochter vernachlässigte Autorin Isabell Prophet alles, was ihr Freude bereite – zu viel Zeit nahmen all die Dinge in Anspruch, für die sie sich verantwortlich fühlte. Schlussendlich brach sie unter der Last zusammen. In ihrem "Eltern Zeit Buch" gibt Prophet ihr selbsterlerntes Wissen an andere Eltern weiter: Wie kann Zeitmanagement in der Elternzeit funktionieren, sodass man sich nicht selbst verliert?