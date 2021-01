Schwarze Stimmen sind in Kinderbüchern unterrepräsentiert, so eine britische Projekt-Initiative. Nun sollen englische Grundschulkinder lernen, was Schwarzsein in dem Land wirklich bedeutet – mit den Werken von ausschließlich Schwarzen Autoren und Autorinnen.

Wie viele Kinderbuch-Autoren und -Autorinnen kennen Sie, und wie viele davon sind Schwarz? Zumindest in England sollen Kinder einer Projekt-Initiative zufolge nun lernen, wie vielfältig Kinderbücher und die Schreibenden dahinter wirklich sind. Ab August bekommt deshalb jede englische Grundschule eine gratis Zusammenstellung von Werken, die ausschließlich von Schwarzen britischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen verfasst wurden.

Die Anthologie mit dem Namen "Happy Here" richte sich an Kinder ab sieben und werde am 5. August fertiggestellt, so die Verantwortlichen des Leseprojekts "BookTrust". Darin seien Werke von Yomi Sode, Clare Weze, Dean Atta, Patrice Lawrence und Sharna Jackson enthalten. "BookTrust" habe sich dafür mit dem Verlag "Knights Of" und dem Zentrum für Lese- und Schreibfähigkeit in der Grundschulausbildung zusammengeschlossen.

"Happy Here wird Kinder in Familien und Schulen des ganzen Landes begeistern und inspirieren", sagte die "BookTrust"-Verantwortliche für Kinderliteratur gegenüber der britischen BBC. "Wir wollen sichergehen, dass tausende von Kindern [die Sammlung] lesen.” Ziel sei es, die Diversität im Kinderbuch-Bereich langfristig und nachhaltig aufzubauen.

Kinder sollen Schwarze Helden und Heldinnen haben

Von Verlagsseite werde die Initiative ebenfalls unterstützt, erklärte Aimee Felone, Mitgründerin von "Knights Of". Auch deshalb, weil damit gezeigt und zelebriert werde, was es bedeutet, in Großbritannien Schwarz zu sein. Viele Kinderbücher thematisierten vor allem die harten und traumatischen Erfahrungen Schwarzer Menschen, so die Verlagsmitgründerin. Die Werksammlung konzentriere sich nun auf positive und ermutigende Geschichten, so Felon – und die Tatsache, dass die Protagonisten und Protagonistinnen auch Glück und Zufriedenheit erleben können.

In Deutschland gibt es ebenfalls Projekte, die Werke nationaler Schwarzer Autoren und Autorinnen auflisten. Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften hat zum Beispiel eine Sammlung von Bilderbüchern erstellt, in denen Schwarze Helden und Heldinnen zu sehen sind.

