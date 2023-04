Immer mehr Menschen begeistern sich für Escape-Room-Spiele für zu Hause: Knifflige Rätsel, die so zügig wie möglich gelöst werden müssen. Doch mittlerweile geht es nicht mehr nur darum, schnell aus dem Raum zu entkommen. Immer mehr Anbieter setzen auf nachhaltige und umweltfreundliche Alternativen.

Exit Games sind längst kein neuer Trend mehr: Seit einigen Jahren erfreuen sich die kniffligen Rätsel einer immer größeren Beliebtheit. Dabei müssen Teilnehmer:innen innerhalb einer bestimmten Zeit aus einem Raum entkommen, indem sie verschiedene Rätsel und Aufgaben lösen.

Escape-Spiele: Diese Games sind preisgekrönt

Im Gegensatz zu Live-Escape-Spielen finden Escape-Room-Spiele für zu Hause in einem privaten Umfeld statt, beispielsweise in den eigenen vier Wänden oder bei Freunden. Die Spiele können entweder allein oder in Gruppen gespielt werden und bieten eine Mischung aus kniffligen Denksportaufgaben, kreativen Herausforderungen und manchmal auch physischen Rätseln. Die wohl bekannteste Spieleset-Reihe nennt sich "Exit", stammt von Kosmos und wurde mehrfach preisgekrönt.

Affiliate Link EXIT – Das Spiel – Die Rückkehr in die verlassene Hütte Jetzt shoppen 14,99 €

"Exit: Die Rückkehr in die verlassene Hütte" ist ein Escape-Room-Spiel, bei dem die Spieler:innen in die Rolle von Ermittlern schlüpfen, die in einer verlassenen Hütte gestrandet sind. Ihr Ziel ist es, eine Reihe von Rätseln zu lösen und Codes zu knacken.

Zu Beginn des Spiels erhalten die Spieler:innen eine Anleitung, eine Decodierscheibe, eine Spielkarte und eine Reihe von verschlossenen Umschlägen mit Hinweisen und Rätseln. Sie müssen die Hinweise lesen und Rätsel lösen, um neue Umschläge zu öffnen und weitere Hinweise zu erhalten. Das Spiel ist für einen bis vier Spieler:innen ab zwölf Jahren geeignet und erfordert keine besonderen Vorkenntnisse oder Fähigkeiten. Es ist ein unterhaltsamer und herausfordernder Zeitvertreib, der sowohl allein als auch in der Gruppe gespielt werden kann.

Die "Exit: Die Rückkehr in die verlassene Hütte" kosten zwischen zwölf und 17 Euro. Sie können sie zum Beispiel bei Amazon oder Thalia kaufen.

Escape-Spiele: Das sind nachhaltige Alternativen

"Exit: Die Rückkehr in die verlassene Hütte" ist eines von mehr als 30 Spiele-Sets des Anbieters Kosmos. Es ist jedoch nur einmal spielbar: Utensilien müssen während des Spiels zerrissen, beschriftet oder geknickt werden. Nach einer Runde kann es weder verschenkt noch ein weiteres Mal gespielt werden. Es landet im Müll. Einige Hersteller wollen das verhindern und setzen auf Nachhaltigkeit.

So gibt es mittlerweile zahlreiche Anbieter von sogenannten "Green Exit Games". Dabei werden verschiedene umweltfreundliche und nachhaltige Materialien verwendet, um den Spielspaß mit einem guten Gewissen zu genießen. Statt Einwegprodukten und Plastik setzen diese Anbieter oft beispielsweise auf wiederverwendbare Rätsel und Holzmaterialien.

Doch nicht nur umweltbewusste Spieler:innen profitieren von nachhaltigen Exit Games: Auch die Anbieter selbst können sich damit von der Konkurrenz abheben und ein positives Image aufbauen. Gleichzeitig setzen sie ein wichtiges Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Freizeitindustrie. Der Anbieter Kosmos gehört dazu. Neben den Wegwerf-Spielen der "Exit"-Reihe stellt Komsos auch nachhaltige Alternativen her.

Affiliate Link -28% Adventure Games - Grand Hotel Abaddon Jetzt shoppen 12,19 € 16,99 €

"Adventure Games", wie der Name schon sagt, sind Spiele, in denen es darum geht, eine Geschichte zu erleben und Abenteuer zu bestehen. In der Regel gibt es eine Hauptfigur, die vom Spieler gesteuert wird, und eine Umgebung, die erkundet werden kann. Der Spieler muss verschiedene Rätsel lösen, um voranzukommen, und in der Regel gibt es auch Dialoge mit anderen Charakteren.

"Grand Hotel Abaddon" spielt – wie der Name schon sagt – in einem Hotel. Es ist ab zwölf Jahren und für einen bis vier Spieler:innen geeignet. Man erkundet verschiedene Räume und Stockwerke, um Hinweise zu finden und Rätsel zu lösen. Es gibt mehrere Charaktere, mit denen man sprechen kann und Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Die "Adventure Games" kosten zwischen zwölf und 17 Euro. Sie können sie zum Beispiel bei Amazon oder Thalia kaufen.

Affiliate Link Unlock! – In den Fängen des Hades | Familienspiel | Rätselspiel | 1-6 Spieler Jetzt shoppen 16,49 €

"Unlock! – In den Fängen des Hades" ist ein kooperatives Escape Room-Spiel für einen bis sechs Spieler:innen. Das Spiel basiert auf einer Kombination aus Karten, Rätseln und einer App, die die Spieler durch das Abenteuer führt. Zu Beginn des Spiels erhalten die Spieler eine kurze Einführung in die Geschichte und die Regeln. Dann müssen sie verschiedene Rätsel lösen, um den nächsten Raum oder Bereich zu erreichen. Jeder Raum wird durch eine Karte repräsentiert, die verschiedene Gegenstände und Hinweise enthält, die den Spielern helfen, das Rätsel zu lösen und voranzukommen.

Das Ziel des Spiels ist es, alle Rätsel zu lösen und das Spiel in einer bestimmten Zeit zu beenden. Wenn die Spieler zu lange brauchen oder zu viele Fehler machen, verlieren sie das Spiel. Es gibt auch eine Möglichkeit, Hinweise zu erhalten, um bei schwierigen Rätseln weiterzukommen. Insgesamt ist "Unlock! – In den Fängen des Hades" ein anspruchsvolles und fesselndes Spiel, das die Spieler herausfordert und viel Spaß macht.

Die Unlock!-Spiele kosten zwischen zwölf und 17 Euro. Sie können sie zum Beispiel bei Amazon oder Thalia kaufen.

Affiliate Link ABACUSSPIELE - Deckscape - Raub in Venedig Jetzt shoppen 9,89 €

"Deckscape - Raub in Venedig" ist ein fesselndes Spiel, das die Spieler:innen auf eine aufregende Reise durch die malerischen Straßen von Venedig mitnimmt. Das Spiel besteht aus einer Reihe von Karten, die in einem Stapel angeordnet sind. Jede Karte enthält Hinweise, Rätsel und Herausforderungen, die die Spieler:innen lösen müssen, um voranzukommen. Sie müssen sorgfältig überlegen, welche Schritte sie als nächstes unternehmen, um ihre Mission zu erfüllen und den Raub abzuschließen.

Während des Spiels müssen die Spieler:innen verschiedene Fähigkeiten einsetzen, wie beispielsweise logisches Denken, Kreativität und Problemlösungskompetenz. Das Spiel ist sehr interaktiv und erfordert eine enge Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Spielern, um erfolgreich zu sein. "Deckscape – Raub in Venedig" ist für einen bis sechs Spieler:innen und ab zwölf Jahren.

"Deckscape - Raub in Venedig" kosten rund elf Euro. Sie können sie zum Beispiel bei Amazon oder Thalia kaufen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.