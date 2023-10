Eine gute gepflegte Fahrradkette ist das A und O an jedem Bike. Wie man die Kette schnell und effizient vom Schmutz befreit und für die nächste Tour schmiert, erfahren Sie hier.

Läuft wie geschmiert: In drei Schritten zur top gepflegten Fahrradkette

von Jan Sägert Ein Blick auf die Kette verrät in der Regel, wie viel Zeit und Liebe Radler:innen in ihr Bike stecken. Dabei reichen wenige Minuten Zuneigung und die Fahrradkette schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Unser Crashkurs fürs Kette reinigen.

Eine gepflegte Kette ist das A und O an jedem Fahrrad. Sie gilt neben den Bremsschuhen und den Reifen als das Anbauteil mit dem größten Verschleiß. Denn Fahrradketten müssen einiges aushalten. Sie liegen auf Kettenblatt und Ritzelpaket und verrichten Schwerstarbeit, sobald die Pedale bewegt werden. Sie übertragen die Kraft, die auf die Pedale ausgeübt wird, aufs Ritzel und damit das Hinterrad. Streikt die Kette, steht das Bike. So einfach ist das. Und sie leidet vor allem dann, wenn das Rad häufig und für längere Zeit im Freien steht. Pendler und Biker, die keinen trockenen Stellplatz für ihr Rad haben, sollten ihrer Fahrradkette also noch etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Kurzum: Damit die Kette wie geschmiert läuft und Rad geschmeidig durch Herbst und Winter rollt, muss ab und zu mal Hand angelegt werden.

Worauf man dabei achten sollte und welche Tools dafür wichtig sind, erfahren Sie hier.

Fahrradkette reinigen: Aller guten Dinge sind drei

Ein Baumwolltuch, eine Kettenbürste und ein Fläschchen Kettenöl. Mehr braucht es nicht, um eine Fahrradkette in Schuss zu halten. Beim Baumwolltuch tut es auch ein ausrangiertes T-Shirt. Wer sich das Geld für die Kettenbürste sparen möchte, schnappt sich eine alte Zahnbürste. Nur beim Kettenöl wird es mit dem Improvisieren schwierig. Hier empfehlen Expert:innen hochwertigen Schmierstoff aus dem Fachhandel. Der Umwelt zuliebe sollte es möglichst ein biologisch abbaubares Kettenöl sein. Ein praktisches Tool fürs Fahrradkette reinigen (und allerlei andere kleine und große Montagen am Bike) ist ein Montageständer. Die gibt es mittlerweile auch im handlichen Klappformat, sodass der Ständer im Keller oder der Garage nicht allzu viel Platz wegnimmt. Montageständer sind vor allem bei hydraulischen Bremsen sinnvoll. Denn Bikes mit Scheibenbremsen sollten grundsätzlich nicht auf den Kopf, also Lenker und Sattel, gestellt werden. Bei anderen Rädern ist das eine gute Alternative zum Montageständer.

In drei Schritten zur perfekt gepflegten Kette

Schritt 1: Fahrradkette von grobem Schmutz befreien

Bevor gewischt und geölt wird, müssen Dreck und eingeklemmte Steinchen aus den Kettengliedern entfernt werden. Dafür arbeitet man sich mit einer kleinen Bürste Stück für Stück an der Kette entlang und befreit sie von den Resten der letzten Biketour durch den Wald. Achten Sie dabei besonders auf kleine Steinchen, die im Notfall auch mit einem Zahnstocher aus der Kette gefummelt werden können.

Schritt 2: Fahrradkette reinigen

Für die Feinarbeit greift man im zweiten Schritt zu einem trockenen Baumwolltuch. Wichtig: Antrieb und Räder müssen bei diesem Arbeitsschritt frei sein. Umfassen Sie mit dem Tuch die Kette und lassen Sie sie zwei- bis drei Mal locker durchlaufen, indem Sie per Hand an einer Pedale drehen. Ist der feine Schmutz etwas hartnäckiger, kann das Tuch leicht angefeuchtet und mit ein paar Spritzern Spülmittel präpariert werden. Checken Sie spätestens nach diesem Schritt, ob einzelne Kettenglieder mechanisch beschädigt sind. In diesem Fall können Sie sich das Kettenöl sparen. Denn dann muss die Kette ausgetauscht werden.

Schritt 3: Kettenöl sorgfältig auftragen

Im finalen Schritt wird frisches Öl auf die Kette gebracht. Halten Sie hierfür ein zweites Baumwolltuch und das Fläschchen Kettenöl bereit. Träufeln Sie das Öl behutsam auf jedes einzelne Kettenglied während Sie gleichmäßig und langsam an der Pedale drehen. Um überschüssiges Öl abzufangen, legen Sie einen Lappen oder ein Tuch unter den Montageständer oder das Rad. Das Öl sollte etwa 15 Minuten einwirken, bevor auch hier überschüssiger Schmierstoff abgewischt werden kann. Etwas komfortabler, dafür schwieriger zu dosieren, sind Schmierstoffe zum Sprühen. Achten Sie auch beim Kettenspray darauf, dass die Kette sauber und trocken ist. Die Reste können ebenfalls mit einem Baumwolltuch aufgenommen werden. Beim Sprühen sollte man unbedingt vermeiden, dass Öl auf die Bremsflanken oder Bremsscheiben gelangt. Der schmierige Film kann bei der nächsten Vollbremsung fatale Folgen haben.

Quelle:ADAC

