Eine faltbare Badewanne passt (je nach Modellart) sogar in kleine Badezimmer

von Anna Scheibe An kalten Tagen gibt es für viele nichts Schöneres als ein heißes Bad. Was aber, wenn die Wohnung nur mit einer Dusche ausgestattet wurde? Auch dann gibt es eine passende Lösung: die faltbare Badewanne. Welche Vorteile die unterschiedlichen Modelle zu bieten haben, erfahren Sie hier.

Der größte Vorteil einer faltbaren Badewanne liegt ganz klar in ihrer Mobilität: Wenn die Wanne nicht gebraucht wird, kann sie zusammengeklappt und verstaut werden – dadurch sparen Sie im Badezimmer eine Menge Platz. Hinzukommt, dass viele Eltern ihre Kinder lieber in der Wanne baden als sie abzuduschen. Sehr praktisch also, wenn das Modell auch noch groß genug ist, um sich hin und wieder selbst hineinzulegen. Zum Beispiel im Winter, wenn es draußen nass und kalt ist, oder wenn Sie einer Erkältung entgegenwirken wollen. Sie merken es sicher schon: Wenn Sie nur eine Dusche haben, ist eine faltbare Badewanne durchaus attraktiv. Worin sich die gängigen Modelle unterscheiden, wird wie folgt erläutert.

Vergleich: Welche faltbare Badewanne soll es sein?

Für Robuste

Das mit Abstand teuerste Modell dieser Serie ist auch die schwerste und stabilste Badewanne. Sie besteht aus stabilem Polypropylen (schadstofffrei) und kann deutlich mehr Wasser fassen. Im Lieferumfang enthalten sind ein Ablaufschlauch, ein Rücken- und Nackenkissen sowie ein Fußmassagroller. Sie eignet sich – laut Hersteller – für Erwachsene, die nicht größer als 185 Zentimeter und 95 Kilo schwer sind. Durch den Ablaufschlauch kann das Wasser nach Gebrauch wieder herausgelassen werden.

Produktdetails Marke: Schwänlein Material: Polypropylen Länge: 148 cm Breite: 62 cm Höhe: 53 cm Gewicht: 11 kg

Für Genießer

Wenn Sie nicht nur oft und gerne, sondern am liebsten sehr lange baden wollen, ist dieses Modell möglicherweise das richtige für Sie. Laut Hersteller ist diese faltbare Badewanne für Erwachsene unter 100 kg mit einer Körpergröße von bis zu zwei Metern geeignet.. Durch ihre uneingeschränkte Mobilität kann sie nicht nur drinnen, sondern auch draußen eingesetzt werden – zum Beispiel als Pool im Sommer. Die Wanne ist in vier verschiedenen Farben erhältlich.

Produktdetails Marke: Horypt Material: Kunststoff, PVC Länge: 100 cm Breite: 77 cm Höhe: 56 cm Gewicht: 3,53 kg

Für Babys

Diese faltbare Badewanne ist – laut Hersteller – für Babys ab der Geburt geeignet. Sie ist in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich und wird mit abgerundeten Kanten und rutschfesten Füßen geliefert. Dadurch soll garantiert werden, dass Ihr Baby sicher und komfortabel in der Wanne liegen kann. Nach dem Gebrauch kann das Modell schnell und einfach zusammengeklappt und beiseite gestellt werden.

Produktdetails Marke: Babufi Material: Polypropylen Länge: 81 cm Breite: 48 cm Höhe: 26 cm Gewicht: 2 kg

Für Platzsparer

Wenn Sie nur ein kleines Badezimmer haben, ist diese Variante eine gute Wahl. Die eher schmale, aber dafür hohe Badewanne besitzt einen Durchmesser von 70 Zentimetern, sodass ein Erwachsener bequem darin sitzen kann. Das Modell besitzt ein Double Drain Design: Dadurch soll die Entwässerung einfacher sein. Der Seitenschalterhahn ist für die Hauptentwässerung zuständig und der untere Wasserstopfen für die Nebenentwässerung.

Produktdetails Marke: Schwänlein Material: PVC Breite: 65 cm Höhe: 70 cm Gewicht: 2,18 kg

Für Liegenbleiber

Wenn Sie Ihre Beine im Liegen am liebsten ausstrecken wollen, ist diese faltbare Badewanne (zumindest von der Länge her) die beste Wahl. Im Gegensatz zu den anderen Modellen muss sie zwar mit einer Fußpumpe – die im Lieferumfang enthalten ist – aufgeblasen werden, der Badespaß ist jedoch der gleiche. Durch die komfortablen Rücken- und Armlehnen können Sie sich entspannt in die Wanne legen, allerdings ist hier zu beachten, dass Ihr Badewasser nur über einen Ablassstopfen im Boden ablaufen kann. Dadurch eignet sie sich fast noch besser zum sommerlichen Baden im Freien.

Produktdetails Marke: Gweat Material: PVC Länge: 160 cm Breite: 84 cm Höhe: 64 cm Gewicht: 3 kg

