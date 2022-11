In den Wintermonaten sind die Tage kürzer – und selbst wenn wir in den Genuss von Tageslicht kommen, ist es meist grau hinterlegt, wenn wir aus dem Fenster gucken. Um die Aussichten im wahrsten Sinne des Wortes zu verbessern, kann ein wenig Deko nützlich sein. Aber muss man die überhaupt kaufen?

Nicht nur die Fensterbank lädt zum Dekorieren ein: Auch die Glasfronten können mit wenigen Handgriffen künstlerisch verziert werden. Dafür müssen Sie nicht einmal Geld ausgeben, solange Papier und Schere, Bleistift und Tesafilm griffbereit liegen. Hier können Sie sogar Ihre Kinder aktiv mit einbinden, die beim Basteln von Fensterbildern ihrer Kreativität freien Lauf lassen dürfen. Und selbst wenn Sie die passenden Accessoires nicht zur Hand haben, gibt es eine Vielzahl toller Dekoelemente im Internet, die für eine winterliche Fensterdeko sorgen. Je nachdem, für welche Variante Sie sich entscheiden, müssen Sie bei der Umsetzung ein wenig mithelfen. Im Folgenden stellen wir Ihnen ein paar Gestaltungsideen vor.

DIY: Fensterdeko für Herbst und Winter basteln

Schneeflocken basteln

Dieser Basteltipp ist kinderleicht und obendrein auch noch günstig: Alles, was Sie zum Basteln von Schneeflocken benötigen, ist ein weißes Blatt Papier und eine Schere sowie einen Bleistift. Um die Fensterbilder anschließend an die Scheiben zu kleben, brauchen Sie noch etwas Klebeband. Möchten Sie lieber farbige Schneeflocken ausschneiden, können Sie natürlich auch buntes Tonpapier verwenden. Wie Sie aus einem Blatt in wenigen Minuten kleine Kunstwerke erschaffen können, wird in dem folgenden Video erklärt:

In diesem Video wird anschaulich erklärt, wie man Schneeflocken basteln kann.

Und noch ein Tipp: Es gibt auch selbstklebende Fensterbilder im Schneeflocken-Design, die Sie ganz einfach an der Scheibe befestigen können. In diesem 108-teiligen Set sind verschiedene Größen enthalten.

Fensterbilder malen

Mindestens genauso viel Spaß für Groß und Klein bieten die folgenden Gestaltungs-Ideen: Kreidestifte und Window Color. Erstgenanntes hat den Vorteil, dass sich die Fensterdeko für den Winter genauso leicht anbringen wie abwischen lässt. Die flüssige Kreide in den Stiften haftet auf glatten Oberflächen wie Glas besonders gut, sodass Sie sich darauf kreativ auslassen können. Alternativ sind die abziehbaren Fenstermalfarben besonders praktisch, um ganz eigene Bilder zu erschaffen und diese anschließend auf das Glas zu kleben.

So zaubern Sie eine herbstliche Fensterdeko

Wenn es um die Fensterdeko für den Winter geht, müssen die Scheiben nicht zwangsläufig verziert werden. Die Fensterbank bietet sich genauso an. Dort können Sie zum Beispiel schmückende Elemente wie Vasen in kalten Blautönen, passend zur Jahreszeit, aufstellen. Sie wirken alleine, können aber auch mit dekorativen Elementen gefüllt werden: Künstliche Magnolien oder Äste, Blütenzweige oder Weidenkätzchen werten jede Vase optisch noch einmal mehr auf.

Auch wenn Einrichtungshäuser derzeit geschlossen haben, gibt es online die Möglichkeit, Fensterdeko für den Winter zu shoppen. Dafür bieten sich geometrische Gebilde, Rentierköpfe, Lampen und Obstschalen aus Stahl besonders gut an, da sie – trotz der kalten Farbe – in den Wintermonaten besonders gut zur Geltung kommen. Vor allem dann, wenn Sie mit "Leben" (sprich Kerzen oder Obst) gefüllt werden.

Ein Klassiker in der Winterzeit ist der Weihnachtsstern, der unzählige Fenster schmückt, wenn es draußen kalt und ungemütlich ist. Ob aus Holz oder Papier spielt keine Rolle – wichtig ist nur, dass der Stern eine kleine LED-Lampe enthält, damit Sie ihn jederzeit zum Strahlen bringen können, wenn die Dunkelheit einsetzt. Bei diesem Modell wird das Licht sogar über eine Fernbedienung gesteuert, sodass Sie die darin enthaltene Lichterkette aus der Ferne aktivieren können.

Oder aber Sie basteln Ihre eigenen Papiersterne aus Tonpapier: Auch hier gibt es eine Vielzahl winterlicher Motive, die sich für dekorative Fensterbilder anbieten.

