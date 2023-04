von Eugen Epp Auf schwere Zeiten folgen gute: Eine US-Amerikanerin musste viel Geld für die Krebstherapie ihrer Tochter investieren. Einen Tag nach Abschluss der Behandlung sahnte sie im Lotto ab.

Mit Geraldine Gimblet hatte es das Leben in letzter Zeit nicht gerade gut gemeint. Ihre Tochter war an Brustkrebs erkrankt und da in den USA die staatliche Gesundheitsversorgung alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, musste die Familie für die Behandlung aufkommen. Beinahe ihre ganzen Ersparnisse musste die 74-Jährige dafür investieren.

Dann aber wendete sich das Schicksal der Frau aus dem US-Bundesstaat Florida und ihrer Familie doch noch zum Guten: Ihre Tochter Lawrencina Jackson konnte die Behandlung abschließen und hat gute Chancen, wieder vollkommen gesund zu werden. Nur einen Tag später erhielt Gimblet eine weitere überaus erfreuliche Nachricht. Sie hatte zwei Millionen US-Dollar im Lotto gewonnen.

Sie gewann mit einem Rubbellos für zehn Dollar

Ein Rubbellos für zehn Dollar brachte ihr den großen Gewinn. Als sie von ihrem Glück erfuhr, konnte sie es zuerst kaum glauben, erzählte sie in der Sendung "Good Morning America". "Ich spiele seit sehr langer Zeit Rubbellos. Jeden Tag habe ich eines in der Tasche", berichtete die US-Amerikanerin.

An dem Tag, an dem sie das Glückslos kaufte, wäre sie allerdings beinahe leer ausgegangen. Der Mitarbeiter der Tankstelle hatte ihr eigentlich mitgeteilt, dass die Lose schon ausverkauft seien, sie bat ihn, noch einmal nachzuschauen – und bekam tatsächlich noch das letzte. Ihre Geduld und ihre Ausdauer wurden belohnt.

Und das zum genau richtigen Zeitpunkt, denn die Therapie ihrer Tochter hatte große Mengen an Geld verschlungen. "Meine Mutter ist an ihre Lebensersparnisse ergangen, als ich krank war. Ich freue mich so sehr für sie", wird Lawrencina Jackson in der Pressemitteilung der Florida Lottery zitiert. Mutter und Tochter holten gemeinsam – begleitet von der Enkelin – den Scheck ab. Geraldine Gimblet entschied sich dafür, die Summe auf einen Schlag ausgezahlt zu bekommen und kassierte damit 1,6 Millionen US-Dollar.

