von Wiebke Tomescheit Sie hat Angst, dass ihre Großeltern die Wahrheit nicht verkraften würden: Um den beiden den Schock und den Herzschmerz zu ersparen, tut eine junge Amerikanerin alles, um den Tod ihrer Schwester zu verbergen.

Die junge Frau lächelt tapfer, während sie in ihr Handy spricht. Doch es ist Annie Niu anzusehen, dass ihr dieses Telefonat nicht leicht fällt. Zu dem entsprechenden Video, das sie auf TikTok postete, schrieb sie folgende Erklärung, die fast lapidar klingt: "So sieht es aus, wenn du deinen Großeltern noch immer nicht gesagt hast, dass deine Zwillingsschwester vor drei Jahren gestorben ist, und du sie nun an allen Feiertagen anrufen und so tun musst, als wärst du sie."

Was klingt, wie die Story eines traurigen Weihnachtsfilms, ist für die junge Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln seit drei Jahren bittere Realität. Ihre Zwillingsschwester war an Meningitis erkrankt, einer sehr gefährlichen Hirnhautentzündung, an der sie starb. Ein schwerer Schlag für Annie und ihre Eltern. Und schnell waren sich alle einig, dass sie den Großeltern diese schreckliche Wahrheit nicht zumuten wollten. Beide waren nicht bei guter Gesundheit und zudem auch schon leicht vergesslich.

Annie Niu verlor ihre Zwillingsschwester

"Viele von euch verstehen es vermutlich nicht, aber so etwas kommt in der asiatischen Kultur häufig vor: Wir versuchen, die Älteren vor furchtbaren Neuigkeiten zu beschützen", erklärt Annie Niu die Situation in den Kommentaren auf TikTok. Die Reaktionen ihrer rund 102.000 Follower fallen gemischt aus. Zahlreiche Nutzer:innen loben Annies Einsatz als "herzzerreißend und herzerwärmend", andere finden: "Sie haben ein Recht, die Wahrheit zu erfahren!"

Doch die junge Amerikanerin hat ganz konkrete Angst, dass sie nach dem Tod ihrer Zwillingsschwester auch noch ihre Großeltern verlieren könnte. "Sie sollen noch nicht sterben, das verdienen sie nicht", schreibt Annie Niu. "Keiner von euch kann garantieren, dass das dann nicht passieren würde." Dass Menschen an gebrochenem Herzen sterben können, wurde tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen.

Sie hat Angst um ihre Großeltern

Niu hängt sehr an ihren Großeltern und berichtet: "Sie haben mich und meine Schwester praktisch großgezogen, also waren wir sehr eng mit ihnen verbunden." Und so nimmt sie es lieber auf sich, mehrmals im Jahr bei ihnen anzurufen und am Telefon ihre Schwester zu spielen, als Oma und Opa das Herz zu brechen. "Wir werden vermutlich einfach weiterhin versuchen, Entschuldigungen dafür zu finden, warum sie die beiden gerade nicht besuchen kann", so die Amerikanerin. Und so schwer es für sie selbst ist – sie sagt, durch dieses gutgemeinte Täuschungsmanöver fühle sie sich ihrer verstorbenen Schwester näher.

Quellen: TikTok, "Daily Mail"